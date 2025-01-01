Elon Musk, Taylor Swift y otros nombres famosos usados para desinformar en 2024

En el marco de la campaña electoral en EEUU circularon falsedades vinculadas a varias personalidades.

Con su gran notoriedad en el marco de la campaña electoral, y su posterior designación por parte del presidente electo, Donald Trump , para un puesto en el gobierno, las desinformaciones que usaron el nombre del empresario Elon Musk –dueño de Tesla, SpaceX y X (antiguo Twitter)– se dispararon en los últimos meses de 2024. En elDetector, desmentimos todo tipo de supuestas declaraciones hechas por el multimillonario, así como presuntas compras de empresas por su parte, entre otras falsedades.

Los nombres de los famosos, especialmente de aquellos que mayor interés despiertan en el público, son usualmente utilizados por los desinformadores para atraer tráfico a sus publicaciones e incluso para dar un mayor alcance a estafas o fraudes.

Además de Musk, este año en elDetector verificamos numerosas desinformaciones que usaron el nombre de la cantante Taylor Swift, así como muchas otras que vinculaban a figuras públicas con personajes caídos en desgracia –como el fallecido Jeffrey Epstein o el detenido rapero Sean “Diddy” Combs–.

Elon Musk

Durante todo el año, encontramos que videos manipulados de Musk se usaron para promover supuestos programas de inversión o que imágenes generadas con inteligencia artificial mostraban al multimillonario con una supuesta robot inteligente a la que habría decidido convertir en su esposa.

Incluso desmentimos también que, como dueño de X, hubiera prohibido las cuentas de Taylor Swift en redes sociales.

Taylor Swift

Precisamente la cantante estadounidense fue también protagonista de numerosas desinformaciones este año. Algunas relacionadas con sus múltiples desplazamientos aéreos, como esta en la que se incluía un video de activistas ambientales haciendo pintadas a dos aeronaves en Reino Unido de las cuales ninguna resultó ser de Swift; o con los derechos de sus primeros álbumes, de los que se dijo engañosamente que había estado de acuerdo con vender.

En el marco de la campaña presidencial, también se difundió una imagen manipulada en la que supuestamente se veía a Swift con una pancarta a favor de Trump en los Grammy; se dijo falsamente que Coca-Cola retiró su apoyo a la cantante por apoyar a la candidata demócrata, Kamala Harris; e incluso el ahora presidente electo usó imágenes generadas con inteligencia artificial para decir que era apoyado por fanáticos de la artista (conocidos como swifties).

Supuestos vínculos con Epstein y Diddy

A Swift, así como a numerosas otras personalidades, también la intentaron relacionar a través de una foto falsa , con el fallecido empresario Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores. Esa desinformación circuló en enero de 2024, cuando fue divulgada la llamada “lista Epstein”, una serie de documentos judiciales con los nombres de los socios del magnate financiero.

Ese primer mes de 2024, también se difundieron falsedades como que, según los documentos del caso Epstein, al físico Stephen Hawking “le gustaba ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas”; y se develaron supuestas “listas” falsas que incluían nombres de celebridades. Ese tipo de listados siguieron apareciendo todo el año e incluyeron a estrellas como Robert DeNiro, Beyoncé, Lady Gaga o Celine Dion .

Durante la campaña electoral en Estados Unidos, las desinformaciones sobre los falsos vínculos de Epstein también tocaron a Trump –de quien se difundieron fotos falsas junto a Epstein o rodeado de chicas jóvenes–; a Kamala Harris –de quien también se divulgó una foto manipulada que hace parecer que estuvo junto al fallecido empresario–; y a Barack Obama.

Musk y el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también fueron vinculados falsamente con Combs a través de imágenes falsas o manipuladas.

Futbolistas, periodistas y otras personalidades usadas en fraudes

Por otro lado, la imagen de todo tipo de personalidades ha sido usada para promover falsas plataformas de inversión o programas inexistentes de alivio de deudas, mediante videos manipulados, como en los casos del futbolista colombiano James Rodríguez , del argentino Lionel Messi o de la periodista de Univision Noticias, Ilia Calderón.

Los nombres de Bill Gates y de una exárbitra colombiana llamada Daniela Reyes también fueron usados para atraer personas a participar en supuestas inversiones fraudulentas.

