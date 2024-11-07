Esa supuesta imagen de Will Smith y Elon Musk “en una fiesta de Diddy” no es real: fue generada con IA

Herramientas de detección de IA nos permitieron determinar que la imagen es una creación digital.

Circula en Facebook una publicación acompañada de cuatro fotografías: una del rapero Sean 'Diddy' Combs ( acusado de agresiones sexuales , entre otros delitos graves), una del actor Will Smith llorando y una del empresario y dueño de Tesla, Elon Musk; una cuarta foto muestra, supuestamente, a los tres hombres, de pie en una habitación, con una menor de edad vestida que está sentada en una cama. Es falso que sea una “impactante imagen” real de una de las fiestas del cantante, pues fue generada por inteligencia artificial (IA).

La foto, además, tiene encima una cinta de identificación, supuestamente de CNN, que dice en inglés “Video filtrado”. No hay registro de que el medio haya transmitido tal hecho.

Sean 'Diddy' Combs era conocido, además de por su trayectoria musical, por sus White Parties o fiestas de blanco, en las que era indispensable acudir vestido de ese color. La publicación en Facebook no es una fiesta, ni tiene esas características.

Una imagen en la que los protagonistas no se parecen al rapero, el actor y el empresario

Herramientas de detección de IA nos ayudaron a verificar la falsa afirmación, y en una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés) no hallamos información de medios con credibilidad o información oficial sobre la supuesta relación del rapero, el actor y el empresario.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens no arrojó ningún resultado sobre la existencia previa en internet de la fotografía.

De la imagen notamos que los tres hombres que aparecen no se parecen a Diddy, Smith y Musk, salvo en que son dos hombres de color, como Smith y Diddy; y uno blanco con cabello castaño, como el dueño de X; la supuesta niña está superpuesta encima de la cama con las piernas cruzadas y sus rasgos se ven computarizados. Además, no están en una fiesta, como afirma la publicación en Facebook.

Los brazos de Musk se ven deformados, tiene un ojo más arriba del otro. La mano derecha de la niña se ve distorsionada y la supuesta mano derecha de Diddy se ve más pequeña y más clara que el resto de la piel.

Todas estas características, de acuerdo con expertos en IA , son de especial atención para detectar imágenes o videos creados.

Con TrueMedia , una herramienta gratuita de detección de IA, escaneamos la supuesta fotografía y el resultado fue: evidencia sustancial de manipulación.

“La imagen en cuestión parece ser una composición alterada o montada digitalmente, en lugar de una fotografía genuina. La inclusión de múltiples personalidades de alto perfil en una sola imagen combinada con elementos sensacionalistas sugiere que se está intentado presentar una escena sensacionalista, generalmente característica de las invenciones. Además, los elementos de ‘CNN’ y ‘Breaking news’ parecen ser impuestos para crear dramatismo”, detalló en inglés el análisis de TrueMedia.

Otra herramienta gratuita, AI Content Detector , confirmó la intervención por IA en 53%. El análisis da que la imagen es generada por IA o es deepfake.

La publicación en Facebook invita a hacer click en un enlace para ver las “impactantes imágenes”. Pero este lleva a una página web que con adjetivos y superlativos, sin detalles específicos o evidencias, habla sobre el supuesto video filtrado.“El caso de Diddy sigυe sieпdo υп tema caпdeпte eп la iпdυstria del eпtreteпimieпto, y las revelacioпes recieпtes пo haceп más qυe avivar el fυego”, se lee en uno de los párrafos, creando expectativas y sensacionalismo.

La página web tiene contenido patrocinado que rodea la supuesta noticia de Diddy, Smith y Musk, y además tiene un descargo de responsabilidad sobre el contenido y las promociones que allí se encuentran. No hay un directorio, ni un “acerca de”, que generalmente identifica a páginas auténticas de información.

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra al rapero Sean 'Diddy' Combs, al actor Will Smith y al empresario Elon Musk “en una fiesta de Diddy”. La imagen presenta a los tres hombres por separado y en una cuarta foto a dos hombres de color y uno blanco de cabello castaño, semejante a Musk, en una habitación con una menor de edad. La publicación mezcla varios elementos, típicos de desinformación: una supuesta fiesta que no se ve, los nombres de Smith, Diddy y Musk, detalles generales y nada de evidencias. Análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Además, la publicación en redes sociales dirige a una web de contenido patrocinado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

