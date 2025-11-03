Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”

Que una publicación en redes incluya supuestas capturas de pantalla no la hace verídica.

Una publicación en Instagram, que suma más de 21,000 me gusta, muestra un supuesto careo digital entre el presidente Donald Trump y Hillary Clinton . En el presunto intercambio, Trump parece responder desde su cuenta en X (antes Twitter) a una crítica de la excandidata presidencial demócrata a la remodelación que el mandatario está ejecutando en la Casa Blanca, diciendo que podría ponerle a la nueva sala de baile que se está construyendo el nombre de “ Monica Lewinsky ”. Pero es falso que Trump hiciera tal comentario.

PUBLICIDAD

Monica Lewinsky es una exbecaria de la Casa Blanca señalada de mantener un romance extramarital con el expresidente Bill Clinton durante su gobierno.

Confirmamos la falsedad de la imagen que circula en Instagram, con datos oficiales y una revisión a las redes sociales del presidente Trump.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

No es un post real

“Podría llamarlo el salón de baile Monica Lewinsky”, se lee en una aparente publicación de la cuenta en X del presidente Trump, pero no es cierto que lo haya escrito o publicado.

Una búsqueda avanzada en X (que facilita búsquedas específicas en esa red social) nos permitió comprobar que la excandidata presidencial y esposa del expresidente Bill Clinton, Hillary Clinton, efectivamente cuestionó desde su cuenta en X a Trump y la construcción del salón de baile. El 21 de octubre de 2025 escribió: “No es su casa. Es tu casa. Y él la está destruyendo”; y acompañó el texto de un titular con los detalles del costo de la construcción.

PUBLICIDAD

Otra búsqueda avanzada en X nos ayudó a verificar que el presidente no había posteado nada sobre Monica Lewinsky. De hecho, lo comprobamos en su cuenta @realdonaldtrump y en la de @POTUS ( President of The United States). No aparece ninguna mención a la palabra Lewinsky en ninguno de estos perfiles.

En su cuenta de Truth Social, Trump sí ha hecho mención a Monica Lewinsky , pero nada que ver con el salón de baile actualmente en construcción, y –además– no la menciona desde 2024.

Búsquedas con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojaron resultados sobre el supuesto nombre del salón de baile que se está construyendo .

Algunas publicaciones , de las que arrojaron las búsquedas en Google, han hecho mención a que el salón se llamaría “Donald Trump”, pero en contraste, un artículo del 25 de octubre de 2025 de ABC News detalló que el presidente Trump dijo que no hay planes de bautizar la sala con su nombre. “Probablemente lo llame el salón de baile presidencial o algo así. Todavía no hemos pensado en un nombre", mencionó el mandatario.

PUBLICIDAD

En la página web de la Casa Blanca tampoco hay mención a algún nombre que identifique el nuevo espacio.

Existen plataformas que crean falsos mensajes de X

En el ciberespacio existen diferentes plataformas que ayudan a crear mensajes falsos de distintas redes sociales; éstas permiten crear publicaciones que parecen reales, y que en casos como el del post en Instagram con el presunto careo entre Trump y Clinton, suelen parecer fiables porque se usan como captura de pantalla, es decir, no agregan un enlace que confirme que la supuesta publicación existe.

En elDetector ya hemos verificado otras falsificaciones de publicaciones. Y notamos que sí hay algunas diferencias como, por ejemplo, diferentes tipografías o tipos de letras, el uso de palabras que X sustituyó en su cambio de nombre como, por ejemplo, retweets, quote tweets y likes, entre otros detalles.

Conclusión

Es falso que el presidente Trump haya publicado en redes que el salón de baile que se está construyendo en el Ala Este de la Casa Blanca podría llamarse “Monica Lewinsky”, en una presunta reacción a una crítica de Hillary Clinton. Clinton sí criticó en X la construcción, pero Trump no le respondió diciendo que llamaría al salón con el nombre de la mujer señalada de ser amante de su marido. Búsquedas avanzadas en X, con palabras clave en Google y algunos detalles que se ven en publicaciones creadas en plataformas, nos llevaron a determinar la falsedad del supuesto post. El 25 de octubre de 2025, el presidente Trump dijo a la prensa que no habían pensado en ningún nombre aún. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.