Es falso que Coca Cola haya finalizado su relación comercial con Taylor Swift, tras apoyo a Kamala Harris

PUBLICIDAD

“Coca-Cola pone fin a su asociación con Taylor Swift tras el anuncio de [apoyo] a Harris: “No apoyamos que aparezca en comerciales”, dice el mensaje que incluye una imagen de Harris vestida con un traje azul claro y una de la cantante tomando una Coca - Cola de dieta.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La afirmación se originó en una web satírica

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que, publicaciones con la misma afirmación de que Swift y Coca - Cola habían terminado su relación laboral, habían circulado en inglés antes, por lo que medios de comunicación informaron que esa información era incorrecta y explicaron que la afirmación se publicó originalmente como contenido satírico.

Esa misma búsqueda arrojó una publicación en Facebook del 20 de septiembre de 2024, con la afirmación del fin del acuerdo entre la cantante y Coca -Cola, en inglés, acompañada de una imagen de la artista y del logo del refresco, pero en esta sí se especifica al final del texto que el contenido es broma. Además, en el apartado de comentarios se incluye un enlace a una artículo que, al final del texto, señala que se trata de una sátira y especifica que no es real.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes de esa fotografía en TinEye y los resultados arrojaron una publicación de Esspots , una web de contenido satírico que forma parte de una red de sitios llamado SpaceXMania . Al dar click en el primero se despliega una texto , en inglés, publicado el 14 de septiembre de 2024 titulado: “Coca-Cola pone fin a su relación de larga duración con Taylor Swift: “No apoyamos su patrocinio”. Tanto las etiquetas que se encuentran al inicio del texto como el final de la nota señalan que el artículo es una sátira y que la información no es real.

PUBLICIDAD

Tras revisar resultados más antiguos de la anterior búsqueda de palabras clave en Google también encontramos una publicación de Facebook realizada el 14 de septiembre de 2024, por la página de SpaceX Fanclub y en esta también se señala que la “publicación es satírica”.

Contactamos al área de prensa de Coca - Cola en busca de un comentario, pero hasta el momento de publicación de esta verificación no hemos recibimos respuesta. Sin embargo, no encontramos un comunicado oficial ni de Taylor Swift, ni de Coca - Cola que confirme que su relación laboral terminó, lo cual es extraño siendo una de las artistas más conocidas del mundo, el mismo caso con la empresa.

Conclusión

Es falso que la empresa Coca - Cola haya terminado su relación laboral con Taylor Swift luego de que, tras el debate presidencial del 10 de septiembre de 2024, la cantante anunciara su apoyo a Kamala Harris. La aseveración surgió de una web que se dedica a compartir contenido satírico y posteriormente fue difundida también en redes sociales. En esos posteos sí se especifica que la información no es real. Además, ni Swift ni Coca - Cola, han comunicado oficialmente el término de su relación laboral. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD