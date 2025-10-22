Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Si se hubiese prohibido la “noche de brujas”, no se habría informado solo en redes sociales.

“Queda rotundamente prohibido el Halloween en El Salvador. Aquí no queremos saber nada de celebraciones que tengan que ver con lo pagano. Que los estadounidenses se queden con su festividades”, parece decir el presidente de ese país, Nayib Bukele, en un video que circula en Instagram y Facebook.

PUBLICIDAD

Es falso que el mandatario de El Salvador haya prohibido la también llamada “noche de brujas” . Lo comprobamos con herramientas que detectan deepfakes y búsquedas con palabras clave en Google.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

Ese es un video alterado digitalmente

Sobre el video que circula en redes sociales, en elDetector notamos que la voz del presidente Bukele no está sincronizada con los movimientos de su cara, por lo que decidimos hacer un análisis con Hiya , una plataforma gratuita que detecta deepfakes.

La herramienta arrojó que “la muestra de voz es probablemente un deepfake”.

Un segundo análisis con Hive Moderation concluyó también, con un 89.3% de probabilidad, que “en general, es probable que el vídeo contenga contenido generado por IA o deepfake”. Hive Moderation comparó el video y el audio.

Una búsqueda con palabras clave en Google nos llevó, entre varios resultados, a publicaciones en redes sociales con la misma afirmación, y algunos reportes de medios de Honduras y de Chile , en los que confirman que la voz del presidente fue alterada. Además, una revisión en las redes sociales de Bukele, así como en las del gobierno de El Salvador, nos corroboró que al 22 de octubre de 2025, no se ha prohibido el Halloween en ese país.

PUBLICIDAD

Si Bukele hubiese prohibido el Halloween, medios de comunicación con trayectoria y credibilidad lo habrían informado, como informaron sobre otras medidas que sí ha tomado; como, por ejemplo, la prohibición del lenguaje inclusivo o el uso de un determinado corte de pelo en las escuelas. No es el caso.

Conclusión

Es falso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya prohibido el Halloween, como parece escuchársele decir en un video que circula en Instagram y Facebook. Dos distintas herramientas de detección de deepfakes dieron positivo a que el video de redes sociales fue alterado digitalmente. Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados sobre la supuesta medida, como sí se ha informado sobre otras restricciones o prohibiciones que ha impuesto el mandatario. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD