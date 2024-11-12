Elon Musk NO compró la empresa fabricante de automóviles Ford

Publicaciones en redes sociales aseguran que Elon Musk sorprendió al mundo tras adquirir la empresa fabricante de automóviles Ford , pero esa afirmación es falsa. Un representante de la compañía confirmó a elDetector que esa afirmación no es verdadera.

Un mensaje de Facebook compartido el 7 de noviembre de 2024 señala que con la adquisición de Ford, Musk busca combinar la “experiencia histórica de Ford en fabricación con la tecnología avanzada de Tesla” y acelerar la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos.

“Los analistas especulan que esta alianza permitirá a Ford incorporar innovaciones en tecnología eléctrica y de inteligencia artificial, lo que podría acelerar el desarrollo de nuevos modelos y redefinir el mercado automotriz global”, dice el posteo que incluye una foto de Musk con imágenes de carros al fondo y el logo de Ford.

Ford indicó que se trata de una falsedad

Ian Thibodeau, jefe de Tecnología de Comunicaciones de Ford, dijo a elDetector a través de un correo electrónico: “La historia viral sobre la compra de Ford por parte de Elon Musk es completamente falsa”.

También revisamos la web de Ford y no encontramos ningún comunicado de prensa que confirme la supuesta adquisición de la empresa por parte de Musk. Tampoco encontramos una comunicación oficial en el sitio de Tesla al respecto.

En las últimas semanas, Musk se ha mantenido en el centro de la política por el fuerte apoyo que brindó a la candidatura del ahora presidente electo Donald Trump, por lo que la noticia de una fusión con Ford habría sido reportada por los medios y ese no es el caso.

La afirmación proviene de sitios satíricos

Hicimos una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens y encontramos que la misma afirmación ya había sido compartida en inglés y al menos desde mediados de septiembre de 2024.

Uno de los resultados que obtuvimos es un video publicado el 16 de septiembre de 2024 en el canal de YouTube Elon Musk Rewind que se titula: “¡Elon Musk acaba de comprar oficialmente Ford y acaba con toda competencia!”. Sin embargo, en la descripción del video se explica que el contenido no es real.

“Contexto del contenido: Este video analiza información y teorías no verificadas de diversas fuentes. Su propósito es educativo y no debe tomarse como una prueba fehaciente de los hechos”, dice el texto. Posteriormente reitera: “Este video contiene información que no debe considerarse la verdad, sino teorías e información encontradas en Internet o difundidas por medios de comunicación y periodistas”.

También encontramos otro video con la misma aseveración falsa publicado un día después en el canal de YouTube de Voyager , un espacio que explora temas como el espacio, la tecnología futurista y los fenómenos misteriosos combinando “la narración especulativa” y “conceptos científicos”.

Esta grabación de Voyager sobre la supuesta compra de Ford por parte de Musk también señala en la descripción que el video contiene información “que no debe considerarse la verdad”.

Conclusión

Es falso que Elon Musk haya comprado la empresa fabricante de automóviles Ford. La compañía desmintió la afirmación por correo electrónico a elDetector. Además, el contenido ha circulado en la web al menos desde el 16 de septiembre de 2024, pero en canales que se autodescriben como espacios en donde se publica información no verificada y que no debe ser considerada verdad. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

