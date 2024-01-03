Publican la temida 'lista Epstein', los documentos con los nombres de los socios cercanos del fallecido magnate condenado por abuso de menores

Una lista con las identidades de más de 180 personas relacionadas con Jeffrey Epstein, las cuales aparecen en una montaña de documentos judiciales sobre los casos adelantados contra fallecido financiero de Nueva York, fue publicada finalmente este miércoles.

La publicación de los documentos fue ordenada por una jueza, quien razonó que la mayoría de los nombres ya eran del dominio público y que muchas de las personas que aparecen en ella no se habían opuesto a la divulgación.

La aparición de diversos nombres en la lista no significa que las personas hayan sido partícipes o cómplices de alguna manera de los crímenes de los que se le acusó a Epstein.

PUBLICIDAD

La revelación de la lista de Epstein marca un punto culminante en años de especulaciones e innumerables teorías conspirativas sobre la participación de personas ricas y poderosas en las actividades de tráfico sexual orquestadas por Epstein.

La jueza Loretta A. Preska del distrito sur de Nueva York concedió a los interesados plazo hasta el 1 de enero para apelar la decisión.

Epstein, quien se quitó la vida en agosto de 2019 en un calabozo federal en Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, fue acusado de atraer a numerosas menores de edad a sus casas con el pretexto de darles masajes y luego abusar sexualmente de ellas.

¿Qué nombres aparecen?

Los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump son mencionados, pero no están acusados de ningún delito. Clinton, que a veces volaba a bordo del avión privado de Epstein, aparece repetidamente en los documentos porque fue objeto de una discusión sobre la credibilidad de un testigo que dijo que vio al expresidente cuando era invitado de Epstein.

El nombre de Trump aparece en un documento en el que se cita a Epstein diciendo que invitaría al entonces magnate inmobiliario a un casino. En otro documento, una testigo anónima dijo que nunca le pidieron que tuviera relaciones sexuales con Trump.

Los documentos abiertos también enumeran a personas destacadas que han negado las acusaciones en su contra, incluido el príncipe Andrés y el destacado abogado Alan Dershowitz. Otros nombres incluyen víctimas de abuso sexual, testigos de litigios y asociados y empleados de Epstein.

PUBLICIDAD

¿De dónde vienen estos documentos?

Los documentos que se revelan son parte de una demanda presentada contra Maxwell en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein alegando que había abusado de ellas en sus casas en Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México.

Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años, la convencieron de que dejara su trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en “masajista” de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales.

Giuffre también afirmó que fue presionada para tener relaciones sexuales con hombres en la órbita social de Epstein, el más famoso con el príncipe Andrés de Gran Bretaña. Todos esos hombres dijeron que sus relatos fueron inventados. Resolvió una demanda contra el príncipe Andrés en 2022. Ese mismo año, Giuffre retiró una acusación que había hecho contra el exabogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que ella “pudo haber cometido un error” al identificarlo como un abusador.

La demanda de Giuffre contra Maxwell se resolvió en 2017, pero el Miami Herald acudió a los tribunales para acceder a los documentos judiciales inicialmente presentados bajo sello, incluidas transcripciones de entrevistas que los abogados hicieron con posibles testigos.

Un tribunal abrió unas 2,000 páginas en 2019. Se publicaron documentos adicionales en 2020, 2021 y 2022.

PUBLICIDAD

El siguiente lote de alrededor de 250 registros tenía secciones tachadas o selladas por completo debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres habían surgido durante la batalla legal pero que no eran cómplices de sus crímenes.

Cómo se conformó 'la lista de Epstein'

Durante años, Preska ha revisado documentos de un caso civil, presentado por una de las víctimas de Epstein, que finalmente llegó a un acuerdo.

Muchos de los registros relacionados con esa demanda se hicieron públicos en años anteriores, pero a mediados de diciembre la jueza tomó determinaciones sobre algunas partes de los registros que inicialmente se retuvieron por posibles motivos de privacidad y la reacción de sectores del público en relación con algunas de las personas mencionadas en los registros.

En muchos casos, la juez señaló que personas habían concedido entrevistas a los medios o que sus nombres habían aparecido públicamente anteriormente de diversas maneras, incluso en el juicio que llevó a la condena de la amiga y asistente de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Preska concluyó que algunas partes de los registros deberían permanecer confidenciales, incluidas aquellas que identifican a personas que eran niños cuando Epstein abusó sexualmente de ellos y habían tratado de mantener su privacidad.

Video Isabel II despoja al príncipe Andrés de sus títulos militares: ¿cómo afecta esto a la corona británica?

¿Quién es Jeffrey Epstein?

Epstein, un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, fue arrestado inicialmente en Palm Beach, Florida, en 2005 después de ser acusado de pagarle a una niña de 14 años para tener sexo.

PUBLICIDAD

Docenas de otras niñas menores de edad describieron abusos sexuales similares, pero los fiscales finalmente permitieron que el financiero se declarara culpable en 2008 de un cargo que involucraba a una sola víctima. Cumplió 13 meses en un programa de liberación laboral en la cárcel.

Algunos conocidos famosos abandonaron a Epstein después de su condena, incluidos los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero muchos no lo hicieron. Epstein continuó relacionándose con los ricos y famosos durante otra década, a menudo a través de trabajos filantrópicos.

Los informes del Miami Herald renovaron el interés en el escándalo y los fiscales federales de Nueva York acusaron a Epstein en 2019 de tráfico sexual. Se suicidó en la cárcel mientras esperaba el juicio.