Bill Gates no anunció un proyecto de inversión que promete “225 euros” por hora, como dice ese video

La desinformación es compartida desde una cuenta que se describe como un restaurante.

Un video en Facebook muestra a la periodista Susanna Griso y al empresario Bill Gates en un segmento noticias del canal de televisión español Antena3, en el que aparentemente Gates presenta un “nuevo proyecto” de inversión con “tecnología avanzada”, con el cual las personas ganarían 225 euros por hora (243.42 dólares). Sin embargo, esto es falso. Si bien las imágenes del cofundador de Microsoft son reales, estas no corresponden a una entrevista para ese noticiero, ni tampoco mencionó ninguna oportunidad de inversión. La grabación original fue manipulada.

En el audio del video, después de que Griso aparentemente presenta a Gates, se escucha en español lo que sería la traducción de lo que supuestamente dice el empresario: “Mi nuevo proyecto estará disponible para los ciudadanos de España sólo por un período de tiempo limitado”, con el “único propósito de que las personas puedan mejorar su situación económica y hacer realidad sus sueños”.

Otra parte del audio señala que para ganar “225 euros por hora”, las personas deben “rellenar un formulario” que les daría acceso a una “tecnología más avanzada” y que según describe la voz narradora “'no tiene nada en común con un ordenador doméstico corriente”, pues “analiza los datos 10,000 veces más rápido”. Además, señala que esta es una oportunidad de inversión “completamente libre de riesgos”. En el video se observa a Gates sentado frente al CEO de OpenAI, Sam Altman, en lo que parece un set de grabación, con micrófonos, libros y vasos con agua.

El post cuenta con más de 63,000 visualizaciones desde su publicación el 14 de marzo de 2024. Días después, usuarios de esa misma red compartieron publicaciones similares sobre el supuesto proyecto de inversión de Gates, con mensajes dirigidos a los chilenos y panameños.

En elDetector notamos que la traducción al español no coincide con las palabras en inglés pronunciadas por el empresario de Microsoft. Además, al escuchar con detenimiento su voz, identificamos que el multimillonario parece repetir varias veces la misma frase, lo cual no ocurre en la traducción.

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google y encontramos la entrevista original publicada el 11 de enero de 2024 en el canal oficial de YouTube del empresario para su podcast Unconfuse me with Bill Gates. En el video observamos que Gates y Altman visten con la misma ropa que en el clip que estamos verificando y están rodeados de los mismos elementos.

Sin embargo, al revisar la grabación de 5:51 minutos de duración, identificamos varias diferencias: la ubicación de los empresarios está invertida, Gates mantiene un diálogo con Altman en lugar de hablar de forma continua, no repite frases ni menciona ninguna oportunidad de inversión, sino que conversan sobre ChatGPT.

Además, a diferencia de las imágenes difundidas en redes, Griso –la conductora de Antena3– no aparece en ningún momento durante la grabación.

En busca de información adicional, revisamos la página que compartió el post que estamos verificando y encontramos que no corresponde a la cuenta oficial de Gates, sino a una página que tiene seis seguidores, fue creada en enero de 2023 y es de un restaurante, según su descripición.

Al final del video, invitan a hacer clic en un enlace para obtener más detalles y comenzar a "ganar euros". Al ingresar, notamos que la dirección de la página no coincide con la mostrada en la previsualización del enlace (supuestamente elmundo.es), sino que te lleva a un sitio web que dice en inglés “actualización de impuesto” y el resto del contenido se lee en español. Nada de lo publicado en ese sitio respalda las afirmaciones sobre inversión hechas en el clip manipulado.

Conclusión

Es falso que el empresario Bill Gates haya anunciado que las personas pueden generar ingresos de 225 euros por hora (243.42 dólares) con su “nuevo proyecto” de inversión, como afirma un video compartido en Facebook. Al encontrar la grabación original, elDetector comprobó que el clip en el que aparece Gates ha sido manipulado, pues en ninguna parte el empresario menciona una oportunidad de inversión, ni se trata del segmento de un noticiero de Antena3, como se presenta en redes. En la grabación original, Gates en realidad conversa con el CEO de OpenAI, Sam Altman, sobre ChatGPT, para su podcast Unconfuse me with Bill Gates. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

