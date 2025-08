Reglas oficiales generales de promoción para todos los concursos, sorteos y regalos patrocinados por Univision Radio, LLC

· NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA O PAGO DE NINGÚN TIPO PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA O PAGO DE CUALQUIER TIPO NO AUMENTARÁ SUS PROBABILIDADES DE GANAR.

· NO VÁLIDO DONDE LO PROHÍBA LA LEY.

· TODAS LAS DISPUTAS SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE, Y LOS PARTICIPANTES RENUNCIAN A LA CAPACIDAD DE PRESENTAR RECLAMOS EN FORMATO DE DEMANDA COLECTIVA.

· TENGA EN CUENTA QUE LOS DETALLES ESPECÍFICOS SOBRE CÓMO PARTICIPAR, FECHAS/HORARIOS DE PARTICIPACIÓN, PREMIOS Y MÉTODO PARA SELECCIONAR GANADORES VARIARÁN SEGÚN LAS PROMOCIONES ESPECÍFICAS REGIDAS POR ESTAS REGLAS OFICIALES GENERALES DE PROMOCIÓN. CONSULTE EL ANUNCIO DE LA PROMOCIÓN PARA OBTENER DETALLES.

AL PARTICIPAR (O DE CUALQUIER OTRA FORMA, SER PARTE) EN LA PROMOCIÓN (DEFINIDA A CONTINUACIÓN), LOS PARTICIPANTES ACEPTAN ESTAS REGLAS OFICIALES GENERALES DE PROMOCIÓN, QUE CONSTITUYEN UN CONTRATO VINCULANTE, POR LO TANTO, LEA ESTAS REGLAS DETENIDAMENTE ANTES DE PARTICIPAR. SIN LIMITACIÓN, ESTE CONTRATO INCLUYE INDEMNIZACIONES A LAS PARTES DE LA PROMOCIÓN (DEFINIDAS MÁS ADELANTE) POR SU PARTE Y UNA LIMITACIÓN DE SUS DERECHOS Y RECURSOS.

INTRODUCCIÓN Cualquier persona que participe, intente participar o, de cualquier forma, sea parte o intente ser parte en algún concurso, sorteo o regalo (cada uno, una “ Promoción”) organizado por Univision Radio, LLC (en adelante, el “ Patrocinador”) (dicha persona será denominada en adelante como “ Participante”) acepta estar sujeta a los términos y condiciones establecidos en estas Reglas oficiales generales de promoción (“ Reglas generales”), así como a las interpretaciones del Patrocinador sobre dichas Reglas generales, las cuales son definitivas y vinculantes en todos los aspectos relacionados con cualquier Promoción. Algunas Promociones tendrán reglas específicas que se presentarán por escrito o se anunciarán al aire y que se desarrollarán específicamente para dichas Promociones (“ Reglas específicas”). En caso de discrepancia o incompatibilidad entre estas Reglas generales y las Reglas específicas, prevalecerán y regirán las Reglas específicas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROMOCIONES

Todas las Promociones serán descritas a través de publicidad o promoción electrónica, impresa o al aire, y estarán regidas por estas Reglas generales y, si se elaboraron Reglas específicas para una Promoción, tanto las Reglas generales como las específicas regirán tal Promoción.

ELEGIBILIDAD

A menos que se especifique lo contrario en las Reglas específicas, las Promociones están abiertas únicamente a personas que, al momento de su participación, sean residentes legales y se encuentren físicamente en uno (1) de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico, y que tengan al menos dieciocho (18) años de edad o más. Tenga en cuenta que las personas que sean residentes legales de los Estados Unidos, pero se encuentren físicamente fuera del país no son elegibles para participar en la Promoción. Los empleados del Patrocinador, sus compañías matrices, afiliadas, subsidiarias, agencias de publicidad y promoción, y proveedores de premios (en conjunto con el Patrocinador, las “ Entidades de la Promoción”), sus familiares directos y quienes vivan en el mismo hogar de dichas personas (ya sea que estén relacionados legalmente o no) no son elegibles para participar en la Promoción ni para ganar un premio. El término “familiares directos” incluye cónyuges, padres, abuelos, hermanos, hijos, tutores, nietos y suegros, independientemente de dónde residan. “Aquellos que vivan en el mismo hogar” se refiere a personas que compartan la misma residencia por al menos tres (3) meses al año, estén relacionados legalmente o no. No válido donde lo prohíba la ley.

RESTRICCIONES DEL EMPLEADOR

El Participante es el único responsable de revisar y comprender las políticas de su empleador respecto a su elegibilidad para participar en las Promociones. El Participante podría ser descalificado(a) de participar en una Promoción o de recibir premios si su participación infringe las políticas de su empleador.

PERÍODO DE LA PROMOCIÓN/PERÍODOS DE TIEMPO DE LOS PREMIOS

La Promoción comienza en la fecha y hora especificadas por el Patrocinador, y todas las participaciones deben recibirse antes de la fecha y hora indicadas en las comunicaciones relacionadas con la Promoción (el “ Período de la Promoción”); se establece además que, según corresponda, el Período de la Promoción se dividirá en Períodos de llamada separados (según corresponda, definidos a continuación), durante los cuales el Patrocinador anunciará la Señal de llamada (definida a continuación), y el Participante deberá seguir las instrucciones de la Señal de llamada para participar. El reloj designado por el Patrocinador será el cronómetro oficial de la Promoción.

CÓMO PARTICIPAR

Las participaciones para la Promoción solo podrán enviarse de la manera anunciada o indicada por el Patrocinador en cualquier comunicación relacionada con la Promoción. Generalmente, los métodos de participación consistirán en uno (1) o más de los siguientes (aunque podrían incluir otros no descritos específicamente a continuación): participación en línea, participación al aire o participación por mensaje de texto.

Método de participación en línea: para participar en la Promoción, durante el Período de la Promoción, debe visitar el sitio web de la Promoción según lo comunicado por el Patrocinador en relación con esta Promoción. El sitio web incluirá una descripción de la Promoción y el formulario oficial de inscripción. Se solicitará a cada Participante que complete un formulario oficial de participación, que podría incluir, entre otros datos, su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, código postal y otra información de registro requerida, según se indique.Los Participantes deben completar y enviar el formulario de participación con toda la información requerida para que la inscripción sea elegible. Al participar en la Promoción, usted acepta cumplir con los Términos de servicio del Patrocinador (https://www.univision.com/terminos-de-uso) y consiente la Política de privacidad del Patrocinador (https://corporate.televisaunivision.com/aviso-privacidad/).

Método de participación al aire: para participar, escuche las estaciones de radio del Patrocinador durante el período especificado por este. Durante dicho período, el Patrocinador anunciará una señal para llamar (“ Señal de llamada”) en un horario comunicado previamente (cada período de este tipo se denominará “ Período de llamadas”). Cuando escuche la Señal de llamada, llame inmediatamente a la línea de Promoción del Patrocinador para intentar ser el participante seleccionado por este. El Patrocinador seleccionará aleatoriamente a una persona que llame o al número designado y anunciado (por ejemplo, el 1. er participante en llamar) de la fila de llamadas como posible ganador, sujeto a la verificación de elegibilidad y cumplimiento de estas Reglas generales.

Para calificar como posible ganador(a), debe estar escuchando la radio en el momento en que se transmita el anuncio y debe ser declarado(a) por el Patrocinador como la persona seleccionada para llamar a la línea de Promoción. Las llamadas telefónicas serán atendidas por los operadores de la Promoción en el orden en que se reciban, y los operadores contarán el número de llamadas recibidas después de cada Señal de llamada para determinar el número designado. Las determinaciones del Patrocinador y de los operadores de la Promoción serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

Los oyentes que accedan al audio de la estación de radio del Patrocinador a través de conexiones IP, como transmisión en línea desde sitios web o dispositivos móviles, también pueden participar. Sin embargo, el Patrocinador no se hace responsable de los retrasos en la transmisión electrónica del audio de la estación a dispositivos IP. Se advierte a los oyentes que accedan a la transmisión de la estación por internet que podrían estar escuchando una señal retrasada en comparación con la transmisión en vivo, lo que puede variar según la capacidad de memoria de la computadora del oyente y la velocidad de su conexión a internet, y puede retrasarse varios minutos. Por esta razón, el Patrocinador recomienda enfáticamente que cada oyente encienda su radio y sintonice la estación del Patrocinador para participar en tiempo real en cualquier promoción que requiera llamadas telefónicas. Los Participantes de la Promoción no deben depender de las transmisiones en línea para participar, y el Patrocinador no asume responsabilidad alguna si los Participantes de la Promoción no realizan las llamadas telefónicas a tiempo como resultado de los retrasos en la transmisión por internet. Al participar en esta Promoción, los oyentes reconocen y aceptan esta disposición específica de las Reglas generales. Además, el Patrocinador no será responsable de la pérdida de servicio en la línea de la Promoción ni del hecho de que un Participante no pueda comunicarse al número de Promoción debido a fallas de cualquier red o sistema, congestión, errores técnicos o humanos, fallas o malfuncionamientos de cualquier tipo, incluidos congestión, sobrecarga, señales de ocupado o cualquier otro factor que pueda impedir a una persona completar su llamada telefónica. En caso de interrupción del servicio eléctrico o telefónico al Patrocinador durante un Período de llamadas de la Promoción antes de aceptar la llamada designada, o de un cambio en la programación que resulte en la imposibilidad del Patrocinador para realizar la oportunidad de participación durante dicho Período de llamadas, el Patrocinador no repetirá la oportunidad de participación afectada, y la cantidad de posibles ganadores seleccionados en esta Promoción se reducirá en consecuencia. Si un participante seleccionado no es elegible o no cumple con algún término o condición de estas Reglas generales, dicho participante será descalificado, y no se seleccionará ningún posible ganador durante ese Período de llamadas. En el caso de selecciones basadas en llamadas (como la selección del “9.º participante que llama”, etc.), el Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a dos (2) o más participantes que parezcan estar “empatados” y otorgar el premio al siguiente participante que llame. Los participantes no podrán realizar llamadas simultáneas desde múltiples líneas telefónicas. El Patrocinador podrá grabar y/o transmitir el nombre, la voz y el contenido total o parcial de la llamada de un Participante. Salvo donde lo prohíba la ley, cualquier Participante por llamada telefónica reconoce que dicha grabación y uso pueden ocurrir y otorga permiso al Patrocinador para grabar y usar dicha grabación sin necesidad de comunicación adicional ni compensación alguna para el Participante.

Método de Participación por mensaje de texto: para participar en la Promoción, el Patrocinador anunciará mediante anuncios al aire, en la web, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales o notificaciones de aplicaciones móviles , un código corto al cual los Participantes deberán enviar un mensaje de texto. Los Participantes deberán enviar un mensaje de texto al código corto con cierta información, que puede incluir, entre otras cosas, el nombre completo del Participante, dirección de correo electrónico, número de teléfono, código postal y otra información de registro relacionada. Los Participantes deben ser suscriptores de un servicio inalámbrico con un proveedor de servicios inalámbricos participante. Debe ingresar y enviar toda la información requerida a través de un mensaje de texto para que la participación sea elegible para ganar un premio en esta Promoción. Se aplicarán tarifas estándar por mensajes de texto para cada mensaje enviado o recibido según los términos y condiciones de su acuerdo de servicio con su proveedor de servicios inalámbricos. Los Participantes deben comunicarse con sus proveedores para obtener detalles sobre los precios. Pueden aplicarse otros cargos (como tarifas normales de tiempo de aire y cargos del proveedor), y estos aparecerán en su factura de teléfono móvil o serán deducidos de su saldo de cuenta prepaga. Las tarifas de los planes de los proveedores de servicios inalámbricos pueden variar, y usted debe comunicarse con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información sobre los planes de tarifas por mensajes y cargos relacionados con su participación en esta Promoción. Los Participantes deben usar un dispositivo móvil con capacidad para mensajes bidireccionales. La participación en esta Promoción a través de teléfono móvil y mensajes de texto implica que usted entiende que podría recibir mensajes de texto adicionales del Patrocinador relacionados con esta Promoción, incluidos mensajes para notificarle si es un posible ganador(a) de esta Promoción, lo cual estará sujeto a los cargos establecidos en el plan de tarifas de su proveedor. El servicio de mensajes de texto podría no estar disponible para todos los proveedores de servicios de telefonía móvil. El servicio de telefonía móvil podría no estar disponible en todas las áreas. Consulte las capacidades de su teléfono para obtener instrucciones específicas. El Patrocinador no asume responsabilidad por tarifas o cargos asociados con mensajes de texto enviados al Patrocinador o recibidos del mismo. Para recibir AYUDA, envíe un mensaje de texto con la palabra “HELP” (AYUDA) al mismo código corto usado para participar en la Promoción. Para CANCELAR la recepción de mensajes, envíe un mensaje de texto con la palabra “STOP” (CANCELAR) al mismo código corto usado para participar en la Promoción. Las decisiones del Patrocinador son definitivas. Estas decisiones pueden incluir, entre otras, si una participación cumple con los criterios de participación, el momento en que el Patrocinador recibió la participación y el orden en que se recibieron las participaciones por mensaje de texto. Al participar en la Promoción, los Participantes aceptan que el Patrocinador pueda contactarlos, por teléfono o mensaje de texto, al número desde el cual se recibió la participación por mensaje de texto. Cualquier tarifa derivada de la transmisión de un mensaje de texto será de exclusiva responsabilidad del Participante. Al participar en una Promoción en la que se permita la participación mediante mensajes de texto, los Participantes reconocen que los mensajes de texto se distribuyen y entregan a través de proveedores externos; el Patrocinador no garantiza, ni será responsable de la entrega o puntualidad de ningún mensaje de texto de participación. El Patrocinador considerará en todo momento que la hora en que un mensaje se registre como recibido en su sistema será la hora oficial de participación, independientemente del momento en que el Participante haya intentado enviar la participación o de cualquier problema técnico u otras complicaciones que puedan haber retrasado su entrega. El Patrocinador, a través de sus compañías externas de mensajería de texto, almacenará todos los mensajes recibidos en su sistema. El Patrocinador no será responsable de interrupciones en el servicio, fallos en los mensajes, retrasos en la transmisión o cualquier otro factor que afecte la disponibilidad o el rendimiento del servicio de mensajería de texto.

Para llamados a la acción que requieran envío de contenido: según se utiliza en este documento, “ Envío” incluye y se refiere a toda la información, contenido y material enviado por los Participantes en relación con cualquier Promoción (incluido, entre otros, su participación). Los Envíos que no cumplan con las siguientes “ Directrices de contenido” están sujetos a descalificación y/o eliminación del sitio web de la Promoción (según corresponda), a la entera y absoluta discreción del Patrocinador. Lea y siga estas Directrices de contenido:

· Los Envíos deben cumplir con estas Reglas generales y con los Términos de uso publicados en el sitio web de la Promoción, así como satisfacer todas las especificaciones o requisitos establecidos en el sitio web de la Promoción y en otras publicidades relacionadas con ella.

· Durante el Período de la Promoción, los Envíos no pueden ser exhibidos ni distribuidos, salvo por nosotros, y usted debe conservar todos los derechos, sin obligaciones de terceros, para transferir su Envío a nosotros si es seleccionado(a) como ganador(a).

· Excepto por los materiales que sean de dominio público, cada Envío, en su totalidad, debe ser una obra única de material original creada por el Participante o para la cual el Participante posea todos los derechos requeridos para cumplir con estas Reglas generales y que sea adecuada para su presentación en un foro público.

· Los Envíos no deben haber sido presentados previamente en ninguna Promoción de ningún tipo ni exhibidos o mostrados públicamente (es decir, divulgados más allá de su círculo inmediato de amigos y familiares) por ningún medio.

· Salvo por materiales de dominio público, los Envíos deben incluir únicamente materiales creados por el Participante o para los cuales el Participante posea todos los derechos necesarios para cumplir con estas Reglas generales y no deben infringir los derechos de propiedad intelectual de ninguna otra persona o entidad. El Patrocinador no permite la infracción de derechos de terceros, y cualquier uso de materiales que infrinjan derechos de terceros será motivo de descalificación de la Promoción y podría exponerle a responsabilidades legales. No copie su película, libro o fotografía favorita ni incluya materiales, imágenes, gráficos, música o marcas comerciales que pertenezcan a terceros, ni incorpore nombres, voces, imágenes o personalidades de terceros, a menos que haya obtenido todos los derechos necesarios que le permitan utilizarlos en relación con su Envío y otorgar los derechos aquí concedidos al Patrocinador. Las participaciones que contengan nombres de marcas, marcas registradas o logotipos de compañías están sujetas a descalificación.

· Los Envíos no deben incluir material que: (a) sea sexualmente explícito, indecente, obsceno, violento, odioso, tortuoso, difamatorio, calumnioso o injurioso; (b) sea despectivo o promueva la intolerancia, el racismo, el odio o el daño contra cualquier grupo o individuo, o fomente la discriminación basada en raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad; (c) invada los derechos de privacidad o publicidad de cualquier persona, viva o fallecida; (d) sea ilegal; (e) sea perjudicial para otros usuarios del sitio web de la Promoción, como virus, caballos de Troya u otras tecnologías que puedan afectar negativamente la Promoción; y/o (f) sea despectivo hacia el Patrocinador o sea incompatible con las imágenes positivas y/o la buena voluntad que el Patrocinador desea asociar (a la absoluta y exclusiva discreción del Patrocinador).

· Los Envíos no deben revelar información personal sobre otra persona, incluidos la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el número de tarjeta de crédito o cualquier información que pueda usarse para rastrear, contactar o suplantar a esa persona.

· Los Envíos solo pueden incluir música original creada e interpretada exclusivamente por el Participante (es decir, las canciones deben ser compuestas, las letras escritas y la interpretación realizada por el Participante) o incluir música que podamos proporcionarle para su uso en el Envío. Los Envíos que incluyan cualquier otra canción o grabación serán inapropiados y estarán sujetos a descalificación.

· El Participante debe contar con el permiso de cualquier persona que aparezca en su Envío (por ejemplo, familiares, amigos u otros).

· No debe aparecer ningún arte de fondo en los Envíos, a menos que sea una obra original del Participante. Cualquier obra de arte, mural, etc., que sea visible en los Envíos debe haber sido creada exclusivamente por el Participante, o el Participante debe ser el único propietario de todos los derechos de autor relacionados con dichos materiales.

· Los Participantes no deben enviar un Envío que, en caso de ser seleccionado, no pueda ser cedido al Patrocinador como se contempla a continuación.

El Participante, al enviar su Envío a la Promoción, otorga irrevocablemente al Patrocinador y a cada uno de sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, una licencia y derecho no exclusivos, perpetuos, libres de regalías y sin costo alguno para utilizar y explotar de cualquier otra manera los Envíos, así como todas las imágenes, textos y materiales incluidos o representados en ellos, en su totalidad o en parte, en cualquier forma o medio conocido o desarrollado en el futuro (incluidos, entre otros, CD, medios de transmisión, cine, televisión, videocintas, impresos, dispositivos interactivos, medios móviles, Internet y sistemas en línea), en cualquier parte del universo y en todos los idiomas. Esto incluye, entre otras cosas, el derecho a mostrar, reproducir, recrear, grabar, interpretar, exhibir, distribuir, copiar, editar, cambiar, modificar, añadir, sustraer, renombrar y adaptar dichos Envíos, combinarlos con otros materiales, y utilizarlos y explotarlos de cualquier manera sin tener que dar compensación o reconocimiento al Participante o a terceros, salvo la entrega del premio al ganador de esta Promoción.Los Participantes aceptan que, durante el Período de la Promoción, no realizarán ni permitirán ningún otro uso público, exhibición o distribución de los Envíos y que mantendrán todos los derechos libres de gravámenes para que, si el Patrocinador lo desea, los Participantes puedan ceder todos los derechos sobre los Envíos en caso de ser seleccionados como ganadores. El Patrocinador y cada uno de sus sucesores, cesionarios y licenciatarios tendrán el derecho de crear obras derivadas ilimitadas de los Envíos, de ceder o transferir cualquiera o todos los derechos otorgados al Patrocinador y de otorgar sublicencias ilimitadas en múltiples niveles. Sin limitar lo anterior, el Patrocinador tendrá el derecho de utilizar los Envíos presentados como parte de la Promoción, así como todas las imágenes, textos y materiales incluidos o representados en ellos (si los hubiera), en cualquier actividad de mercadotecnia, publicidad, comercialización, promoción o para cualquier otro propósito comercial o no comercial.Los Participantes renuncian y ceden de forma permanente todos los “derechos morales (droit moral)” que ahora o en el futuro sean reconocidos en relación con los Envíos presentados como parte de la Promoción.Los Participantes reconocen que, como condición para participar en la Promoción y/o ser seleccionados como ganadores, el Patrocinador puede solicitar que los Envíos de los Participantes y cualquier derecho sobre ellos se cedan al Patrocinador. Además, se puede requerir que los Participantes confirmen dicha cesión al completar y enviar los Documentos de reclamo del premio (definidos a continuación) u otros documentos razonablemente requeridos por el Patrocinador. De no hacerlo, el Participante será descalificado para recibir su(s) premio(s).Los Participantes deben mantener la capacidad de ceder todos esos derechos al Patrocinador sin limitaciones, restricciones u obligaciones de terceros.Los Participantes aceptan que el Patrocinador tendrá la única discreción para determinar el alcance y la forma de uso de los Envíos y que no está obligado a utilizar ningún Envío.Los Participantes reconocen que ni el Patrocinador ni sus agentes serán responsables de la devolución o preservación de los Envíos presentados. Todos los Envíos que se publiquen en el sitio web de la Promoción o en cualquier otro lugar estarán disponibles para ser vistos por cualquier persona con acceso a Internet.

Cada Participante reconoce que los Envíos no se están presentando de manera confidencial ni en confianza al Patrocinador y que no se pretende ni se crea una relación confidencial o fiduciaria. Cada Participante reconoce que el Patrocinador y otros Participantes pueden haber creado ideas y conceptos contenidos en sus Envíos que pueden tener similitudes o coincidencias con su propio Envío y que no tendrá derecho a compensación alguna ni a negociar con las Entidades de la Promoción debido a estas similitudes o coincidencias. Sin perjuicio de cualquier costumbre o práctica en la industria de pagar a una persona por una idea (si corresponde), nada de lo contenido en este documento creará un contrato implícito o expreso para compensar a los Participantes por sus Envíos, y ninguna Entidad de la Promoción estará obligada a pagar o compensar de alguna otra forma a los Participantes por cualquiera de sus ideas o materiales incluidos en cualquier comunicación con el Patrocinador. Los Envíos no son confidenciales y las únicas obligaciones de las Entidades de la Promoción con respecto a los Participantes se encuentran específicamente establecidas en estas Reglas generales. Las decisiones del Patrocinador son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con esta Promoción, incluidas la interpretación y aplicación de estas Reglas generales. El Participante, al participar en la Promoción, excepto donde esté legalmente prohibido, concede permiso al Patrocinador y a las personas designadas por él para usar su nombre, dirección (ciudad y estado), fotografía, voz u otro retrato, y la información sobre el premio para fines publicitarios, comerciales o promocionales sin compensación adicional, en todos los medios de comunicación conocidos o descubiertos en el futuro, mundialmente y perpetuamente, sin necesidad de aviso, revisión ni aprobación. El Patrocinador se reserva el derecho de solicitar al Participante, en cualquier momento, prueba de que posee todos los derechos necesarios sobre su Envío para otorgar al Patrocinador los derechos requeridos en este documento, en una forma aceptable para el Patrocinador. No proporcionar dicha prueba puede llevar, entre otras cosas, a que el Participante sea descalificado de la Promoción.

Al participar en la Promoción, el Participante declara y garantiza que ha leído, comprende, acepta y cumplirá estas Reglas generales. El Participante además declara y garantiza que su Envío y todos los materiales e información contenidos en este: (a) (excepto por los elementos que sean de dominio público o proporcionados por el Patrocinador para su inclusión en los Envíos) son completamente originales del Participante y no son una copia o imitación de ningún otro material, o que el Participante posee todos los derechos necesarios para otorgar al Patrocinador los derechos concedidos en este documento y ejercerlos sin obligación o responsabilidad hacia terceros; (b) no infringirán ni violarán ningún derecho, incluidos, entre otros, los derechos personales (por ejemplo, difamación, privacidad, derecho a la imagen, derechos morales, etc.) ni derechos de propiedad (por ejemplo, derechos de autor, marcas comerciales, derechos sobre ideas, etc.) de ninguna persona o entidad, y su uso no resultará en responsabilidad u obligaciones con terceros; y (c) no son objeto de ningún litigio, reclamo o disputa amenazada o pendiente que pueda dar lugar a un litigio y que afecte negativamente, perjudique, limite o disminuya los derechos otorgados en este documento o su valor. El Participanteademás declara y garantiza que tiene derecho a aceptar y cumplir plenamente con estas Reglas generales, que ha cumplido con ellas y que ha obtenido todos los permisos, licencias y consentimientos necesarios para presentar el Envío y permitir su uso de acuerdo con estas Reglas generales. El Participante acepta proporcionar al Patrocinador, a solicitud de este, copias de todos esos permisos, licencias y consentimientos. El Patrocinador se reserva el derecho, a su criterio exclusivo, de descalificar y/o no publicar en el sitio web de la Promoción cualquier Envío que determine que no cumple con estas Reglas generales, realizar los cambios necesarios para que el Envío cumpla con ellas o requerir que el Participante lo haga. El Participante además reconoce y acepta que no ha otorgado, cedido ni gravado previamente su Envío, ni las imágenes, textos o materiales que aparecen en este, a ningún tercero. Asimismo, el Participante declara y garantiza que el uso por parte del Patrocinador de cualquier Envío, incluidas las imágenes, textos y materiales que aparecen en este, no infringirán ningún acuerdo firmado por dicho Participante. El Participante acepta indemnizar y mantener indemnes a las Partes exoneradas (definidas más adelante) de cualquier reclamo de terceros, en la medida en que surja de cualquier incumplimiento de una representación, garantía o compromiso realizado por el Participante, o esté relacionada con este, en relación con su aceptación de estas Reglas generales o actividades de la Promoción.

A menos que se indique lo contrario en las Reglas específicas, solo se aceptará una (1) Participación por persona durante el Período de la Promoción o por Período de llamada (según corresponda). El uso de equipos de marcado telefónico automático u otros programas de software o equipos asistidos por computadora para participar en la Promoción está prohibido y dará lugar a la descalificación. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar cualquier participación realizado por personas que presenten información falsa o engañosa en su participación o que, según el Patrocinador, manipulen o abusen de cualquier aspecto de la Promoción.

El uso de múltiples identidades y/o cuentas está prohibido, y cualquier intento de obtener más Participaciones de las permitidas anulará las participaciones de dicho Participante y dará lugar a su descalificación. Los intentos posteriores realizados por la misma persona para enviar múltiples participaciones utilizando información de contacto falsa, varias cuentas o de cualquier otra forma pueden dar lugar a la descalificación del Participante. Las participaciones generadas por scripts, programas informáticos, macros, sistemas programados, robots u otros medios automatizados son nulos y pueden ser descalificados. Los registros incompletos, falsificados, alterados, automatizados, mecánicamente reproducidos, perdidos, enviados tarde, mal dirigidos, distorsionados o ilegibles serán descalificados. El Patrocinador no será responsable por no recibir participaciones debido a fallas de transmisión o fallas técnicas de cualquier tipo, incluidas, entre otras, fallas de redes, hardware o software, ya sea que se originen en el remitente, el Patrocinador o el proveedor del servicio de aplicación de la Promoción del Patrocinador. Los Participantes que, según el Patrocinador, proporcionen registros falsos, fraudulentos o engañosos, o que realicen actos fraudulentos o engañosos en relación con la Promoción serán descalificados. En caso de una disputa, todas las participaciones en línea se considerarán enviadas por el titular registrado de la cuenta de correo electrónico o número de teléfono asociado con la participación, o por la cuenta del proveedor de servicios de Internet (internet service provider, “ ISP”) desde la cual se envió la participación, siempre que dicha persona cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad de la Promoción. Para estos fines, un “titular registrado de la cuenta” se refiere a la persona natural asignada a una dirección de correo electrónico, número de teléfono o cuenta de ISP por el proveedor de acceso a Internet, proveedor de servicios en línea, proveedor de servicios telefónicos u otra organización responsable de asignar direcciones de correo electrónico, números de teléfono o direcciones de ISP para el dominio asociado con una cuenta de ISP. Se le puede requerir al (a los) ganador(es) que demuestren ser el (los) titular(es) registrado(s) de la cuenta. En caso de que no se pueda resolver una disputa sobre la identidad de la persona que realmente envió una participación de manera satisfactoria para el Patrocinador, la participación afectada se considerará no elegible. Aquellos que no sigan todas las instrucciones, no proporcionen la información requerida en el formulario de participación o no cumplan con estas Reglas generales u otras instrucciones del Patrocinador pueden ser descalificados.

Todas las participaciones pasarán a ser propiedad del Patrocinador y ninguna se devolverá. Cualquier cuestión relacionada con la cantidad de participaciones presentadas o el titular registrado de la cuenta será determinada por el Patrocinador a su criterio exclusivo, y el Patrocinador se reserva el derecho de descalificar cualquier participación realizada por personas que presenten información falsa o engañosa, o que, según determine el Patrocinador, manipulen o abusen de cualquier aspecto de la Promoción. Las Entidades de la Promoción pueden ejecutar simultáneamente múltiples campañas, concursos, sorteos u otras promociones. Participar en una (1) campaña, concurso o sorteo no constituye la participación en ninguna otra. El Patrocinador no será responsable por interrupciones en el servicio, velocidades de conexión u otras fuentes de demora en los sistemas telefónicos y/o de Internet que puedan influir o afectar las probabilidades de ganar un concurso.

SELECCIÓN DE GANADORES, PROBABILIDADES Y NOTIFICACIÓN

Los ganadores de premios serán seleccionados según los criterios anunciados para la Promoción. Si la Promoción es un sorteo (selección del ganador basada en el azar), los posibles ganadores serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio en una fecha especificada, o alrededor de esta, por el Patrocinador en relación con la publicidad de la Promoción o al aire, inmediatamente después de un Período de llamada (según corresponda), entre todas las participaciones elegibles recibidas de acuerdo con estas Reglas generales. Si la Promoción es un concurso (selección del ganador basada en habilidades), los posibles ganadores serán seleccionados según los criterios de evaluación u otros especificados por el Patrocinador en una fecha indicada por el Patrocinador en relación con la publicidad de la Promoción. El Patrocinador tendrá discreción completa sobre la interpretación de las Reglas generales, la administración de la Promoción y la selección de los ganadores. Las decisiones del Patrocinador con respecto a la selección de los ganadores serán definitivas.La descripción de los premios, la entrega de estos y la notificación de los ganadores se describen a continuación.

Cabe señalar que una Promoción puede estar ocurriendo en todas las estaciones afiliadas a la red de programación del Patrocinador, por lo que las participaciones pueden recibirse de todo el país, y los ganadores aceptan que pueden ser contactados por teléfono y que la llamada sea grabada para su posible uso al aire. Todas las llamadas a las estaciones de radio del Patrocinador se graban y pueden transmitirse por radio sin necesidad de permiso adicional.

Si la Promoción es un sorteo, las probabilidades de ganar un premio dependen de la cantidad total de participaciones recibidas durante el Período de la Promoción o, según corresponda, durante cada Período de llamada o según lo anunciado en las Reglas específicas.

Los posibles ganadores de premios pueden ser identificados o notificados utilizando la información de contacto proporcionada o recopilada al momento de la participación, ya sea por correo electrónico, teléfono, correo postal, una publicación en la participación potencialmente ganadora o mediante un mensaje directo en una plataforma de redes sociales (el método será seleccionado a discreción exclusiva del Patrocinador) en un tiempo comercialmente razonable después del sorteo. El Patrocinador no tendrá responsabilidad alguna por ninguna notificación al ganador que se pierda, sea interceptada o no llegue al posible ganador por cualquier motivo. Si un posible ganador no responde dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al primer intento de notificación, o si el premio o la notificación del premio se devuelven como no reclamados o no entregables, dicho posible ganador perderá el premio, y se podrá seleccionar a un ganador alternativo. El posible ganador del premio y cualquier invitado (según corresponda) deberán firmar una Declaración jurada de elegibilidad, un Descargo de responsabilidad y, cuando sea legal imponer esta condición, una Autorización de publicidad (en conjunto, los “ Documentos de reclamo del premio”). Si un posible ganador no firma y devuelve todos los Documentos de reclamo del premio dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación del premio (o en un tiempo más corto si las circunstancias del Patrocinador lo requieren), o si el premio o la notificación del premio se devuelven como rechazados, defectuosos, no reclamados o no entregables, dicho posible ganador puede ser descalificado y se podrá seleccionar a un ganador alternativo. Si se determina que un posible ganador es inelegible, no cumple con estas Reglas generales o las Reglas específicas, o rechaza el premio por cualquier motivo antes de su entrega, será descalificado, y se podrá seleccionar a un ganador alternativo. A discreción exclusiva del Patrocinador, se puede intentar contactar a hasta tres (3) posibles ganadores de un premio siguiendo el procedimiento anterior. Si el premio sigue sin ser reclamado, puede quedar sin adjudicar. Las personas que viajen como invitados del ganador también pueden ser requeridas para firmar los Documentos de reclamo del premio. La falta de cumplimiento resultará en la descalificación y la entrega del premio a un ganador alternativo. Los padres o tutores legales de cualquier ganador menor de la edad de mayoría en su estado de residencia (que es de dieciocho (18) años en la mayoría de los estados, pero diecinueve (19) en Alabama y Nebraska, y veintiuno (21) en Mississippi) pueden ser requeridos para firmar también los Documentos de reclamo del premio para que el ganador califique para recibir su premio. Si se determina que un posible ganador del premio no es elegible, no ha cumplido con estas Reglas generales, no puede asistir o participar en alguna parte del premio, o rechaza el premio por cualquier motivo antes de su entrega, dicho posible ganador puede ser descalificado, y se podrá seleccionar a un posible ganador alternativo. Si, por cualquier motivo, se presentan para reclamar premios más ganadores legítimos del número de cada tipo de premio establecido en estas Reglas generales, los ganadores o los ganadores restantes, según sea el caso, del número anunciado de premios disponibles podrán ser seleccionados mediante un sorteo aleatorio entre todas las personas que presenten reclamos supuestamente válidos para dichos premios. Para sorteos, el Patrocinador llevará a cabo hasta tres (3) sorteos alternativos, después de los cuales el premio no será otorgado. La inclusión en dicho sorteo será el único y exclusivo recurso del Participante bajo tales circunstancias. Las Entidades de la Promoción no son responsables y no serán responsables por demoras, pérdidas, daños, interceptaciones, desvíos o esfuerzos fallidos para notificar a los posibles ganadores, ni, si el posible ganador es menor de edad, por demoras, desvíos o esfuerzos fallidos del posible ganador para proporcionar un consentimiento firmado por los padres o tutores legales.A menos que sea imposible o poco práctico, los premios serán enviados por correo al ganador dentro de los sesenta (60) días posteriores a la selección y anuncio al aire del ganador o según se detalle en el anuncio de la Promoción.

Las Entidades de la Promoción no son responsables por información de contacto falsa, incorrecta, cambiada, incompleta o ilegible. Se considera que la notificación ha ocurrido inmediatamente después del envío de un correo electrónico o de la realización de una llamada telefónica, un (1) día después del envío mediante un servicio de mensajería o dos (2) días después del envío por correo postal.Es posible que se requiera que el posible ganador que proporcione una dirección de apartado postal proporcione una dirección alternativa, lo que puede causar un retraso en la notificación y aceptación; por lo tanto, se desaconseja el uso de un apartado postal. A menos que se indique lo contrario, todos los ganadores deben responder a la notificación del Patrocinador para reclamar el premio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la notificación o del intento de notificación. Las Entidades de la Promoción no son responsables por llamadas telefónicas o comunicaciones electrónicas que no se puedan entregar debido a problemas con la red celular o telefónica, filtrado activo o pasivo de cualquier tipo, o espacio insuficiente en la cuenta de correo electrónico del Participante para recibir mensajes.

TODOS LOS POSIBLES GANADORES ESTÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PATROCINADOR. LAS DECISIONES DEL PATROCINADOR SON FINALES Y VINCULANTES EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN. UN PARTICIPANTE NO ES GANADOR DE NINGÚN PREMIO, A MENOS Y HASTA QUE EL PATROCINADOR HAYA COMPLETADO LA VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE. EL PATROCINADOR NO ACEPTARÁ CAPTURAS DE PANTALLA NI OTRAS PRUEBAS PARA CORROBORAR QUE GANÓ EN LUGAR DE SU PROCESO DE VALIDACIÓN.

PREMIO(S)

Valor del(los) premio(s): los premios reales y el valor minorista aproximado (approximate retail value, “ ARV”) de cada premio variarán según la Promoción. Las descripciones de los premios se anunciarán para cada Promoción por separado en las Reglas específicas. El ARV de cualquier premio está sujeto a fluctuaciones de precios en el mercado de consumo debido, entre otras cosas, a cualquier diferencia de tiempo entre la fecha en que se estima el ARV con fines publicitarios de la Promoción y la fecha en que se entrega o redime el premio. Si el valor minorista real del premio difiere del ARV anunciado, el ganador del premio no tendrá derecho a un cheque, efectivo u otra forma de pago por la diferencia de precio.Cada ganador confirmado recibirá el(los) premio(s) según se anuncie en cualquier comunicación relacionada con la Promoción realizada por el Patrocinador. Los premios no son transferibles y no se pueden canjear por efectivo, equivalentes o sustituciones, salvo a entera y absoluta discreción del Patrocinador. Todos los detalles del premio no especificados en estas Reglas generales serán determinados a entera y absoluta discreción del Patrocinador. Los detalles y la disponibilidad de los premios están sujetos a cambios y a las reglas y restricciones del proveedor del premio, y en caso de que el Patrocinador no pueda proporcionar el premio a los ganadores, puede optar por proporcionar el valor aproximado de dicho artículo en efectivo u otorgar un premio alternativo de valor comparable o mayor. Los premios no reclamados se perderán. Los premios, si se reclaman legítimamente, serán otorgados. Las Entidades de la Promoción no son responsables y no reemplazarán premios perdidos, mutilados, robados o premios que no se puedan entregar o que no lleguen al(los) ganador(es) debido a una dirección incorrecta o cambiada. Si un ganador no acepta o utiliza la totalidad del premio, la parte no aceptada o no utilizada del premio se perderá, y las Entidades de la Promoción no tendrán ninguna otra obligación con respecto a ese premio o parte del premio. No se otorgará más que la cantidad de premios indicada. El ARV total de todos los premios otorgados en esta Promoción será comunicado por el Patrocinador en relación con esta Promoción. Las Entidades de la Promoción no son responsables y el ganador no recibirá la diferencia, si la hubiera, entre el valor real de los premios al momento de la entrega y el ARV indicado en las Reglas específicas o en cualquier correspondencia o material relacionado con la Promoción. Se limita a un (1) premio por persona o por Período de llamada (según corresponda) para los propósitos de esta Promoción; con la salvedad de que solo una (1) persona por hogar podrá ganar cualquier Promoción realizada por el Patrocinador en un período de noventa (90) días.

Si el premio incluye boletos o admisión a algún evento: si, por cualquier motivo, el evento asociado con el premio se cancela o modifica después de que el premio haya sido otorgado, la responsabilidad del Patrocinador con respecto al premio estará limitada únicamente a las partes no relacionadas con el evento del premio. No se pagará ninguna compensación en lugar del evento cancelado. Los boletos para el evento estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones establecidos en los boletos y a cualquier requisito de la instalación que aloje el evento. La ubicación de los asientos (según corresponda) será determinada por el Patrocinador. Cada ganador tiene estrictamente prohibido vender, subastar, intercambiar o transferir de cualquier manera los boletos, a menos que el Patrocinador lo consienta por escrito. En caso de que un ganador del premio (y/o sus acompañantes, según corresponda) se comporte de manera que, según lo determine el Patrocinador o cualquier proveedor del premio a su entera y absoluta discreción, sea ofensiva, inapropiada, amenazante, ilegal o que tenga la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a otra persona, el Patrocinador se reserva el derecho de terminar la experiencia aplicable anticipadamente. Las decisiones relacionadas con el comportamiento del(los) ganador(es) y su(s) invitado(s) (según corresponda) en todos los aspectos de su participación en el evento o actividad del premio quedarán a entera discreción del Patrocinador y cualquiera de sus representantes, y serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos. El(los) ganador(es) y su(s) invitado(s) podrán ser retirados o descalificados de participar en cualquier aspecto del premio por cualquier motivo en cualquier momento, incluyendo, entre otros, crear una perturbación no autorizada, interrupción, contacto físico innecesariamente brusco, crear un potencial de lesión o daños materiales, o por cualquier acto poco saludable, inseguro, ilegal o inapropiado. Si un ganador o invitado que, en opinión del Patrocinador o de cualquiera de sus representantes, se considere una amenaza física o mental para el bienestar de cualquier otra persona, puede ser retirado de cualquier lugar relacionado con el premio, y el ganador consiente dicha remoción.

Si el premio incluye una aparición personal de una celebridad: la aparición de celebridades en relación con el premio está sujeta a su disponibilidad y puede ser cancelada. Si dicha persona no puede asistir al evento asociado con el premio, el Patrocinador hará esfuerzos razonables comercialmente para reemplazar a esa persona con otro(s) invitado(s) celebridad(es). No se pagará ninguna compensación en lugar de una aparición cancelada, ya que esta parte del premio no tiene valor en efectivo.Los premios serán entregados en un tiempo comercialmente razonable después de la conclusión de la Promoción. Los premios electrónicos se enviarán al(los) ganador(es) a la dirección de correo electrónico proporcionada por el ganador en el momento de la participación, o los premios serán enviados por correo postal a la dirección proporcionada por el ganador en el momento de la participación.

Si el premio consiste en un premio de viaje:el Patrocinador otorgará un (1) “ Premio de viaje” que consistirá en transporte y alojamiento según lo comunicado por el Patrocinador en relación con la Promoción. El valor minorista real del Premio de viaje puede variar dependiendo del punto de partida, las fechas de viaje y las fluctuaciones de tarifas o precios. Si el valor real del premio es menor que el ARV indicado, la diferencia no será otorgada. Todos los arreglos de viaje deben realizarse a través del Patrocinador o el designado por el Patrocinador. Podrían aplicarse ciertas restricciones y haber fechas restringidas. Cada ganador del Premio de viaje debe viajar según lo determine el Patrocinador, o bien el Premio de viaje podría ser confiscado, y se seleccionará aleatoriamente a un ganador alternativo.

Cada ganador del Premio de viaje y su acompañante (según corresponda) deben viajar juntos en el mismo itinerario y poseer todos los documentos de viaje requeridos, incluidos visas y pasaportes válidos, según corresponda. Es responsabilidad de cada ganador del Premio de viaje y su acompañante proporcionar la documentación adecuada (incluida una identificación con fotografía emitida por el gobierno). Todos los aspectos de las porciones de viaje del Premio de viaje deben realizarse en las fechas determinadas por el Patrocinador a su entera y absoluta discreción. Las fechas de salida y regreso están sujetas a cambios a discreción exclusiva del Patrocinador. Los boletos de avión no son reembolsables ni transferibles y no son válidos para actualizaciones o acumulación de millas de viajero frecuente. El viaje debe reservarse con al menos dos (2) semanas de anticipación o dentro de los treinta (30) días posteriores al primer contacto del Patrocinador (lo que ocurra primero), y todo el viaje debe completarse antes de la fecha comunicada por el Patrocinador. Si el viaje no se reserva y completa dentro de estos plazos, el Premio de viaje será considerado perdido. Todos los boletos de avión están sujetos a variaciones de vuelo, interrupciones laborales y cambios de cronograma o ruta. El Patrocinador se reserva el derecho de estructurar la ruta del viaje y seleccionar los hoteles a su entera y absoluta discreción. Cada ganador del Premio de viaje no recibirá efectivo ni ningún otro tipo de compensación si los costos reales del viaje son menores al estimado en estas Reglas generales. El transporte aéreo de ida y vuelta incluido en el Premio de viaje comienza y termina en el punto de partida. El Premio de viaje está sujeto a disponibilidad de asientos y hoteles, así como a los términos y condiciones del Patrocinador generalmente aplicables al premio. Si, según el criterio del Patrocinador, no se requiere transporte aéreo debido a la proximidad del ganador al lugar del Premio de viaje, se sustituirá transporte terrestre por el transporte aéreo de ida y vuelta a discreción absoluta del Patrocinador. La diferencia en el valor no será otorgada al ganador del Premio de viaje.

El Patrocinador no será responsable de cancelaciones, retrasos, desvíos, sustituciones o cualquier acto u omisión por parte de las aerolíneas, hoteles, operadores de lugares, empresas de transporte, proveedores de premios o cualquier otra persona que brinde servicios o alojamientos relacionados con el Premio de viaje. El Patrocinador no es responsable por oportunidades o eventos del premio perdidos, o gastos incurridos como consecuencia de cancelaciones o retrasos de vuelos o transporte terrestre. No se realizará ningún reembolso ni compensación en caso de cancelación o retraso de cualquier transporte o elemento del premio, excepto a discreción absoluta del Patrocinador. Se proporcionarán detalles adicionales sobre el premio y la información de viaje a cada ganador del Premio de viaje al momento de la notificación del premio. El ganador del Premio de viaje y su acompañante son responsables de obtener un seguro de viaje (y todas las demás formas de seguro) a su opción y reconocen que el Patrocinador no ha obtenido ni obtendrá un seguro de viaje ni ningún otro tipo de seguro. Es posible que se requiera que el ganador del Premio de viaje proporcione una tarjeta de crédito al momento de registrarse en el hotel. El acompañante del ganador del Premio de viaje debe tener al menos la mayoría de edad en su estado o provincia de residencia en la fecha de salida. El acompañante del viaje debe firmar las exenciones de responsabilidad y publicidad antes de la emisión de los documentos de viaje. Una vez seleccionado el acompañante del viaje, no podrá ser sustituido, excepto a entera y absoluta discreción del Patrocinador. El viaje está sujeto a los términos y condiciones establecidos en esta Promoción, y los establecidos por el transportista elegido por el Patrocinador. Los boletos de avión, vales de viaje o certificados perdidos, robados o dañados no serán reemplazados ni intercambiados. Todos los gastos no mencionados específicamente en estas Reglas generales no están incluidos como parte del paquete del Premio de viaje y son responsabilidad exclusiva de cada ganador del Premio de viaje. Esto incluye, entre otros: impuestos de hotel, transporte terrestre adicional en el(los) destino(s) del ganador del Premio de viaje, seguro de viaje, servicio a la habitación, tarifas por equipaje despachado, tarifas de estacionamiento, servicio de lavandería, alimentos, bebidas alcohólicas, mercancía, recuerdos, llamadas telefónicas, propinas, gratificaciones y cargos por servicio. Se aplican las regulaciones y condiciones de los transportistas y hoteles. Los viajes y alojamientos están sujetos a disponibilidad, y cualquier cambio realizado en estos será a cargo del ganador del Premio de viaje.

Si el premio implica asistir a un evento presencial:AL ACEPTAR EL PREMIO, LOS GANADORES ACEPTAN LA NATURALEZA Y RIESGO INHERENTEMENTE PELIGROSO DE CUALQUIER VIAJE O TRANSPORTE, INCLUIDO EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, RECONOCEN QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO ES VOLUNTARIA, RECONOCEN QUE EXISTEN FACTORES Y OCURRENCIAS NATURALES QUE PUEDEN IMPACTAR O AFECTAR LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN, Y ASUMEN EL RIESGO DE TALES FACTORES Y OCURRENCIAS, ACEPTANDO QUE LA COMPAÑÍA Y LAS PARTES EXONERADAS NO SERÁN EN NINGUNA MANERA RESPONSABLES POR LESIONES Y/O MUERTE RESULTANTES.

Sin garantía : el Patrocinador no otorga garantías y, por la presente, renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a cualquier premio proporcionado por terceros en relación con la Promoción. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, DICHOS PREMIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y EL PATROCINADOR RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y/O NO INFRACCIÓN.

Impuestos : los ganadores de los premios serán los únicos responsables de todos los impuestos federales, estatales y/o locales, así como de cualquier otra tarifa o costo asociado con los premios que reciban, independientemente de si estos se usan total o parcialmente. Cualquier valoración del premio indicada anteriormente se basa en la información disponible proporcionada al Patrocinador, y el valor de cualquier premio otorgado a un ganador puede ser reportado al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) según lo exige la ley. Cada ganador es el único responsable de declarar y pagar todos los impuestos federales, estatales y locales aplicables relacionados con la aceptación y el uso del premio no especificados en estas Reglas generales. Cada ganador debe proporcionar al Patrocinador una identificación válida y un número válido de identificación de contribuyente o número de Seguro Social antes de que se otorgue cualquier premio. Cualquier persona que gane más de $600 en premios del Patrocinador en un año calendario recibirá un Formulario 1099 del IRS que reportará el valor de esos premios al IRS.

PUBLICIDAD

Sujeto a las leyes aplicables, cada ganador otorga irrevocablemente a las Entidades de la Promoción, y a cada uno de sus licenciantes, sucesores, cesionarios y sublicenciantes, el derecho y permiso para usar su nombre, voz, imagen y/o información biográfica con fines publicitarios, promocionales y/o de publicidad en relación con la Promoción, en todos los formatos de medios y de todas las formas (conocidas actualmente o desarrolladas en el futuro), y en relación con productos, servicios, materiales publicitarios y promocionales relacionados, en todo el mundo, a perpetuidad, sin ninguna obligación, aviso o compensación, excepto la entrega del premio al ganador.



MANIPULACIÓN DE LA PROMOCIÓN

Las Entidades de la Promoción no son responsables por las acciones de los Participantes en relación con la Promoción, incluidas las tentativas de los Participantes de eludir las Reglas generales o interferir de alguna manera con la administración, seguridad, equidad, integridad o desarrollo adecuado de la Promoción. Cualquier persona que sea encontrada manipulando o abusando de cualquier aspecto de esta Promoción, o que el Patrocinador considere que está causando malfuncionamientos, errores, interrupciones o daños, puede ser descalificada. Además, cualquier intento de hacer trampa en la Promoción, según lo determine el Patrocinador a su entera y absoluta discreción, puede resultar en la descalificación inmediata del Participante, así como otras posibles consecuencias, incluida la descalificación de cualquier y todas las promociones, concursos, regalos y sorteos existentes y futuros. CUALQUIER INTENTO DE UNA PERSONA DE DAÑAR CUALQUIER SITIO WEB (INCLUYENDO CUALQUIER SITIO WEB DE LA PROMOCIÓN) O DE SOCAVAR LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DE ESTA PROMOCIÓN PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LEYES PENALES Y CIVILES. SI SE REALIZA TAL INTENTO, EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE PROCURAR TODOS LOS RECURSOS LEGALES Y EQUITATIVOS CONTRA DICHA PERSONA EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. El Patrocinador se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de descalificar (o revocar el premio de) cualquier persona que se determine, o se sospeche, que actúa en violación de estas Reglas generales, o que actúe de manera antideportiva, obscena, inmoral, disruptiva o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

RENUNCIAS, DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y EXONERACIONES

AL PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN, CADA PARTICIPANTE ACEPTA EXONERAR COMPLETAMENTE, DESCARGAR DE RESPONSABILIDAD PARA SIEMPRE, INDEMNIZAR Y MANTENER INDEMNE A LAS ENTIDADES DE LA PROMOCIÓN Y A CADA UNO DE SUS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, SUCESORES Y CESIONARIOS RESPECTIVOS (EN CONJUNTO, LAS “ PARTES EXONERADAS”) DE CUALQUIER RECLAMO, COSTO, RESPONSABILIDAD, PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO QUE SURJA DE LA PROMOCIÓN, INCLUIDOS, ENTRE OTROS: (A) LA PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPANTE EN LA PROMOCIÓN; (B) LA CALIDAD, RECEPCIÓN, POSESIÓN, USO O MAL USO DE CUALQUIER PREMIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES A EQUIPOS U OTRA PROPIEDAD DEL PARTICIPANTE O DE CUALQUIER OTRA PERSONA, O A SUS PERSONAS, INCLUIDAS LAS QUE SURJAN DE CUALQUIER VIAJE HACIA/DESDE CUALQUIER EVENTO O ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PREMIO); (C) CUALQUIER VIAJE O ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN O CUALQUIER PREMIO; (D) LAS ACCIONES REALES O PRESUNTAS DE LAS PARTES EXONERADAS QUE VIOLEN DERECHOS DE PUBLICIDAD O PRIVACIDAD, RECLAMOS DE DIFAMACIÓN O REPRESENTACIÓN FALSA, O RECLAMOS BASADOS EN INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL; Y (E) CUALQUIER ERROR TIPOGRÁFICO, HUMANO U OTRO EN LA IMPRESIÓN, OFRECIMIENTO, SELECCIÓN, OPERACIÓN O ANUNCIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD O PREMIO DE LA PROMOCIÓN. Sin limitar la generalidad de lo anterior, los Participantes aceptan que las Partes exoneradas no han otorgado ni realizado ni serán responsables de ninguna garantía, declaración o promesa, ya sea expresa o implícita, en relación con la Promoción o con los premios, incluyendo, entre otros, la calidad del premio o su idoneidad para un propósito particular. Los Participantes acuerdan que las Partes exoneradas no tendrán responsabilidad alguna por: (i) premios descontinuados; (ii) errores humanos; (iii) transcripciones incorrectas o inexactas de información de registro y/o cuenta; (iv) fallas técnicas en la red telefónica, sistemas en línea, mecanismos de fechas, equipos de computadoras, software o proveedores de servicios de Internet utilizados por el Patrocinador, interrupciones o imposibilidad de acceder al sitio web, aplicación o servicio en línea debido a problemas de compatibilidad de hardware o software; (v) daños al equipo informático del Participante (o de cualquier tercero) relacionados con la Promoción; y (vi) pérdida/demora en transmisiones de datos, omisiones, interrupciones, virus, errores, defectos o malfuncionamientos de cualquier tipo, incluso si son causados por negligencia de las Partes exoneradas. Además, cada Participante acepta indemnizar, defender y exonerar a las Partes exoneradas de toda responsabilidad resultante o derivada de la Promoción, así como liberar todos los derechos a presentar cualquier reclamo, acción o procedimiento contra las Partes exoneradas, y reconoce por la presente que las Partes exoneradas no han otorgado ni realizado, ni son responsables en modo alguno de ninguna garantía, declaración o aval, expreso o implícito, de hecho o de derecho, relativo a un premio, incluidas las garantías expresas proporcionadas exclusivamente por un proveedor de premios que pueda enviarse junto con un premio.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD



SUSPENSIÓN/MODIFICACIÓN/TERMINACIÓN

En caso de que el Patrocinador se vea impedido de otorgar premios o de continuar con la Promoción según lo contemplado en estas Reglas generales debido a cualquier evento fuera de su control, incluyendo, entre otros, incendio, inundación, epidemia natural o provocada, terremoto, explosión, disputa laboral o huelga, acto de Dios o enemigo público, fallo de satélite o equipo, disturbios civiles, amenazas terroristas o actividad terrorista, guerra (declarada o no), leyes, órdenes o regulaciones gubernamentales federales, estatales o locales, crisis de salud pública (por ejemplo, SARS), orden de un tribunal u otra causa razonablemente fuera del control del Patrocinador (cada uno, un “ Evento de fuerza mayor”), el Patrocinador tendrá el derecho de modificar, suspender o terminar la Promoción o el premio. El Patrocinador también se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción: (a) de modificar, suspender o terminar la Promoción si un evento o circunstancia de Fuerza mayor corrompe o interfiere con la administración, integridad, operación, seguridad o correcto desarrollo de la Promoción; o (b) de descalificar a cualquier Participante que sea encontrado o sospechado de: (i) manipular el proceso de participación o la operación de la Promoción; (ii) actuar en violación de estas Reglas generales; o (iii) actuar de manera antideportiva. En caso de que la Promoción sea terminada antes de la fecha de expiración indicada, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar los premios sobre la base de las participaciones recibidas antes de la fecha de terminación. El comprobante de envío o presentación de una participación no se considerará prueba de recepción por parte del Patrocinador. I

ENMIENDAS

Estas Reglas generales no pueden ser modificadas ni enmendadas de ninguna manera, excepto mediante un documento escrito emitido por un representante debidamente autorizado del Patrocinador.



LEY APLICABLE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la redacción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas generales, cualquier regla específica, los derechos y obligaciones del Participante, o los derechos y obligaciones del Patrocinador en relación con la Promoción, estarán regidas y serán interpretadas de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, sin dar efecto a ninguna norma de elección o conflicto de leyes (ya sea del Estado de Nueva York o de cualquier otra jurisdicción) que pueda causar la aplicación de las leyes de una jurisdicción diferente. Cualquier pregunta, comentario o queja relacionada con la Promoción debe dirigirse al Patrocinador.

AL PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN, EL PARTICIPANTE ACEPTA QUE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE: (A) CUALQUIER Y TODA DISPUTA, RECLAMO Y CAUSA DE ACCIÓN QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN O CUALQUIER PREMIO OTORGADO SERÁ RESUELTA DE FORMA INDIVIDUAL, SIN RECURRIR A NINGUNA FORMA DE DEMANDA COLECTIVA; (B) CUALQUIER RECLAMO, FALLO Y PREMIO ESTARÁ LIMITADO A LOS COSTOS REALES DE TERCEROS, PAGADOS DE SU PROPIO BOLSILLO (SI LOS HUBIERA), SIN EXCEDER DIEZ DÓLARES ($10.00), Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE OTORGARÁN O RECUPERARÁN HONORARIOS DE ABOGADOS; (C) BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ A UN PARTICIPANTE OBTENER UNA COMPENSACIÓN POR DAÑOS PUNITIVOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES, O ESPECIALES, GANANCIAS PERDIDAS Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO, EXCEPTO LOS GASTOS REALES PAGADOS DE SU PROPIO BOLSILLO QUE NO EXCEDAN DIEZ DÓLARES ($10.00), Y/O MULTIPLICAR O INCREMENTAR LOS DAÑOS; Y(D) LOS RECURSOS DEL PARTICIPANTE SE LIMITAN A UN RECLAMO POR DAÑOS MONETARIOS (SI LOS HUBIERA), Y EL PARTICIPANTE RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER DERECHO DE SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES O RESARCIMIENTO EQUITATIVO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD, POR LO QUE LO ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Resolución de disputas : los términos de esta sección se aplican a cualquier y toda disputa que surja de una Promoción o cualquier aspecto de la relación entre usted y el Patrocinador (las “ Partes”) o esté relacionada con estos, incluidos, entre otros, cualquier reclamo basado en contrato, agravio, estatuto, fraude, tergiversación u otra teoría legal o equitativa, así como cualquier disputa relacionada con la interpretación o ejecución de estas Reglas generales o las Reglas específicas (los “ Reclamos”), incluso si las acciones o relaciones que dieron lugar a dichas disputas ocurrieron antes de esta versión del acuerdo. Estos términos de resolución de disputas no se aplican a ninguna disputa iniciada personalmente por usted antes de la fecha de última actualización (“ Fecha de entrada en vigencia”) de este Acuerdo, o si así lo exige la ley, treinta (30) días después de que se le haya notificado.

Proceso obligatorio de resolución previa a la disputa : las Partes acuerdan que, antes de iniciar un procedimiento legal entre sí, se comprometerán a realizar un esfuerzo de buena fe para resolver cualquier Reclamo siguiendo el proceso establecido en esta sección (el “ Proceso de resolución previa a la disputa”). La Parte que plantee el Reclamo deberá notificar a la otra Parte mediante un aviso por escrito que incluya: (1) el nombre completo de la parte que presenta el reclamo; (2) su dirección, correo electrónico y número de teléfono; (3) una descripción clara del reclamo; y (4) una descripción clara del resarcimiento específico solicitado. La notificación a Univision deberá enviarse a: legalnotices@univision.net. Tras la recepción de dicha notificación, las Partes se reunirán, ya sea en persona, por teléfono o videoconferencia, para intentar resolver la Reclamo de manera informal. Si usted está representado(a) por un abogado, su abogado también podrá participar en la reunión; sin embargo, usted acepta participar plenamente en dicha reunión. De igual manera, si estamos representados por un abogado, nuestro abogado podrá participar en la reunión, pero nos comprometemos a que un representante de la compañía participe plenamente en la reunión. El plazo de prescripción será suspendido mientras las Partes lleven a cabo el Proceso de resolución previa a la disputa.

Inicio de reclamos : si las Partes no logran resolver un Reclamo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de una notificación por escrito de acuerdo con esta disposición, la parte reclamante podrá continuar con el Reclamo según lo establecido en este Acuerdo (una “ Acción”). Las Partes acuerdan que el Proceso de resolución previa a la disputa es una condición previa que debe cumplirse antes de presentar cualquier Acción contra la otra parte. El incumplimiento del Proceso de resolución previa a la disputa será motivo de desestimación de la Acción, y cualquier Parte que presente una Acción sin cumplir con dicho proceso deberá pagar los costos y honorarios razonables de la otra Parte. En la medida en que lo permita la ley, cualquier Acción deberá presentarse dentro de un (1) año a partir de los eventos que dieron lugar a dicha Acción. Si la Acción no se presenta dentro de un (1) año, la parte reclamante quedará permanentemente impedida de seguir con ese Reclamo.

Renuncia a demandas colectivas : las Partes acuerdan que cada Parte podrá presentar Reclamos contra la otra únicamente a título individual y no como una demanda colectiva, una demanda masiva, un litigio representativo u otra acción colectiva. Nada en este Acuerdo impedirá que las Partes lleguen a acuerdos o liberen Reclamos en forma colectiva, representativa o de clase.

Jurisdicción y lugar : con la excepción de una Acción que califique para un tribunal de reclamos menores y se presente en él, cualquier Acción que surja de los Servicios o de este Acuerdo, o que esté relacionada con ellos, se presentará exclusivamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el Condado de Miami-Dade, Florida, y las Partes consienten irrevocablemente a la jurisdicción personal de dichos tribunales y acuerdan que es un foro conveniente y que no intentarán transferir dicha Acción a ningún otro foro o jurisdicción en virtud de la doctrina de forum non conveniens o de otro modo.

INFORMACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE

Como condición para participar en la Promoción, cada Participante da su consentimiento para que el Patrocinador obtenga y entregue su nombre, dirección y otra información a terceros con el propósito de administrar esta Promoción y cumplir con las leyes, reglamentos y normas aplicables. Al participar en la Promoción, usted consiente la Política de Privacidad del Patrocinador ubicada en www.univision.com/global/politica-de-privacidad, que se incorpora aquí mediante esta referencia. Cualquier información de una persona que sea enviada o recopilada por el Patrocinador está sujeta a la Política de Privacidad del Patrocinador. El Patrocinador conservará los datos personales del Participante por un período razonable para enviarle cualquier premio que haya ganado, verificar que se cumplan estas Reglas generales y con fines contables. Estos datos podrán ser compartidos con un tercero para cumplir con los requisitos necesarios relacionados con la entrega de un premio. El Participante podrá tener la oportunidad de optar por recibir correos electrónicos de terceros. En caso de que el Participante opte por recibir información de un tercero, relacionado o no con esta Promoción, entiende y reconoce que su información será proporcionada a dicho tercero y podrá ser utilizada de acuerdo con la política de privacidad del tercero. Las oportunidades de optar por recibir información no son un requisito para participar en la Promoción y no mejorarán sus probabilidades de ganar.

SIN AFILIACIÓN O RESPALDO

Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, vestimenta comercial, nombres de productos y logotipos que aparezcan en cualquier Promoción son propiedad de sus respectivos dueños; su uso no implica afiliación o respaldo.

LISTA DE GANADORES Y COPIA DE LAS REGLAS GENERALES

Para recibir una lista de los ganadores, envíe un sobre con su dirección y franqueo prepagado, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la expiración del Período de la Promoción, a: Televisa Univision, Inc., A la atención de: Senior Paralegal, 500 Frank W. Burr Blvd., Teaneck, NJ 07666. Para una copia de estas Reglas generales o cualquier Regla específica, envíe un sobre con su dirección y franqueo prepagado a: Televisa Univision, Inc., A la atención de: Senior Paralegal, 500 Frank W. Burr Blvd., Teaneck, NJ 07666. Asegúrese de indicar qué lista de ganadores de la Promoción o Reglas específicas está solicitando, al mencionar el nombre de la Promoción en su solicitud. Prevalece la versión en inglés de estas Reglas generales. Las copias de estas Reglas generales proporcionadas en cualquier otro idioma (incluyendo español) existen únicamente por conveniencia.

VARIOS

La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas reglas no afectará la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición. En caso de que alguna disposición sea determinada inválida o inaplicable, estas Reglas generales serán interpretadas de acuerdo con sus términos como si dicha disposición inválida o inaplicable no estuviera incluida en ellas. La falta de aplicación de cualquier término de estas Reglas generales por parte del Patrocinador no constituirá una renuncia a dicha disposición. Los Participantes aceptan renunciar a cualquier derecho de reclamar ambigüedad en estas Reglas generales. Los encabezados se utilizan únicamente para facilitar la referencia y no se considerará que afecten en modo alguno al significado o intención de los documentos o de cualquiera de sus disposiciones. En caso de discrepancia o incompatibilidad entre las divulgaciones u otras declaraciones contenidas en materiales relacionados con la Promoción, la política de privacidad o las condiciones de uso en cualquier sitio web o aplicación, y/o los términos y condiciones de las Reglas generales, prevalecerán, regirán y controlarán las Reglas generales, y cualquier discrepancia será resuelta a discreción absoluta del Patrocinador.