Usan imagen de exárbitra mexicana y de famosos en publicaciones falsas que invitan a participar en un supuesto proyecto de inversión de Daniela Reyes

Valeria Andrade, la exárbitra mostrada como si fuera Daniela Reyes, ha denunciado que es una estafa.

Videos en redes sociales invitan a los usuarios a suscribirse al canal de Telegram de Daniela Reyes para ganar dinero fácil: en algunos casos se habla de un proyecto de inversión, en otros de apuestas deportivas, pero el factor común es el nombre de esta supuesta mujer que algunas veces es identificada como la “más adinerada de México” y que en otros casos cuenta la presunta historia de cómo pasó de réferi a millonaria. Sin embargo, se trata de publicaciones falsas: en elDetector encontramos que grabaciones dirigidas a público colombiano muestran a la exárbitra de fútbol Valeria Andrade, quien ha denunciado varias veces el uso indebido de clips y fotos tomadas de sus redes sociales para publicarlas como si ella fuera una persona llamada Daniela Reyes; mientras que en las dirigidas a público mexicano aparecen famosos como la actriz Salma Hayek o el director Guillermo del Toro en videos manipulados que hacen ver como si llamaran a la gente a unirse al canal de esa misma mujer, que no parece existir.

PUBLICIDAD

“¡Hemos creado este proyecto para TI para que puedas permitirte una vida mejor! Escríbeme al canal de Telegram”, dice el texto que acompaña uno de los videos publicados en Facebook, en el que se oye la voz de una mujer que dice ser Daniela Reyes y cuenta que era árbitra de fútbol y que con el dinero que ganaba apenas le alcanzaba para su “departamento y comida”, pero ahora es “millonaria” gracias a un método para “castigar a los corredores de apuestas codiciosos por hacer trampas haciendo apuestas”. La grabación, divulgada el 21 de febrero de 2024, sumaba más de 2.2 millones de reproducciones una semana después.

Otras publicaciones, con menos reproducciones, a veces llevan un texto diferente, pero videos con un discurso muy similar en el que pueden variar algunos detalles. Por ejemplo, unos dicen que como árbitro la mujer ganaba 1.5 millones de pesos (381.20 dólares) y otros que obtenía 3 millones (762.41 dólares); y el tono de voz de quien se identifica como Daniela Reyes también cambia y es más ronco en unas grabaciones que en otras.

También hay otro tipo de posts en los que pareciera que Guillermo del Toro o Salma Hayek invitan a las personas a unirse al canal de Telegram de Daniela Reyes.

PUBLICIDAD

Todas las publicaciones llevan a páginas que proporcionan enlaces para unirse a un canal de Telegram.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector lo primero que hicimos fue revisar los perfiles de donde provienen las publicaciones y en primer lugar encontramos dos: uno llamado “Daniela Reyes” y otro “Un futuro rico”. Al entrar en cada uno de ellos, vemos que ambos tienen la misma descripción y que han publicado el mismo contenido, mientras que cambian solamente el nombre y las fotos del cabecero.

El primer perfil fue creado en septiembre de 2022, y a comienzos de febrero de 2024 su nombre original fue cambiado a “Daniela Reyes”. También encontramos que tiene 12 publicidades activas y que todas son videos con diferentes imágenes dirigidos a ciudadanos colombianos en los que supuestamente habla esta exárbitra diciendo que ahora es millonaria.

La segunda página también fue creada en septiembre de 2022 y tiene ocho anuncios activos. En este caso, se trata de videos dirigidos al público mexicano en los que aparecen famosos de ese país, como Salma Hayek y Guillermo del Toro, supuestamente diciendo que colaboran con “Daniela Reyes” para ayudar a las personas a mejorar su situación económica.

PUBLICIDAD

La cantidad de cuentas con el mismo contenido, la variación de datos entre unos videos y otros, así como el uso de famosos para promover proyectos de inversión que parecen demasiado buenos para ser verdad, son señales de que se trata de un posible caso de fraude o estafa.

Exárbitra mexicana denuncia en redes

En elDetector, seguimos investigando y mediante una búsqueda con palabras clave en Google encontramos varias publicaciones de la exárbitra méxicana Valeria Andrade denunciando que su imagen está siendo usada sin su autorización en publicaciones que hacen ver como si ella se llamara Daniela Reyes, a la vez que advierte que se trata de una estafa.

PUBLICIDAD

En un video de TikTok en el que publica esta advertencia, decenas de personas publicaron comentarios diciendo que habían sido víctimas de estafa o que estuvieron a punto de serlo.

Además, al revisar los videos y perfiles que estamos verificando encontramos que efectivamente muchas de las imágenes que usan han sido publicadas previamente en las redes sociales de Andrade, quien en 2022 fue despedida por promocionar una casa de apuestas.

Videos manipulados de famosos

Por otro lado, entre los resultados de la búsqueda con palabras clave en Google encontramos notas periodísticas que informan que la imagen del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz ha sido usada indebidamente en redes sociales para promover una estafa en la que se dice falsamente que el deportista se asoció con Daniela Reyes para ayudar a los colombianos.

PUBLICIDAD

Una verificación del diario peruano La República también desmiente que una presentadora de televisión estuviera asociada con Daniela Reyes, como hacían ver videos que circulaban en internet.

Estos últimos dos casos incluyen videos manipulados de famosos, al igual que los posts que estamos verificando en los que aparecen Salma Hayek o Guillermo del Toro supuestamente promoviendo el canal de Telegram de Daniela Reyes.

En elDetector encontramos, mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, que originalmente las imágenes de Del Toro corresponden a su participación en una entrega de premios en diciembre de 2021 en la que no menciona a Daniela Reyes ni ningún proyecto de inversión. Mientras que las de Salma Hayek son de un video que grabó para la revista Vogue en 2020 y en la que muestra una serie de vestuarios icónicos que ha usado a lo largo de su carrera, sin hablar tampoco de inversiones. En esta comparación se pueden ver capturas de los videos originales y de los posts que estamos verificando, en las que se observa que ambos llevan la misma ropa y que el fondo es idéntico.

PUBLICIDAD

Tanto en el caso de Del Toro como en el de Hayek, se han manipulado los labios de los famosos y el audio del video original para poner en sus bocas palabras que no dijeron y hacer ver como si promovieran el canal de Telegram de Daniela Reyes. Esta técnica de manipulación se conoce como deepfake y en elDetector hemos verificado otros videos de estafas en los que también se han manipulado videos de personalidades de esta forma.

En cuanto a Daniela Reyes, todo apunta a que se trata de un personaje creado con fines fraudulentos y al que describen de distintas maneras según el público que los estafadores estén intentando atraer en cada publicación.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones en redes sociales que invitan a los usuarios a suscribirse al canal de Telegram de Daniela Reyes para ganar dinero fácil y “tener una vida mejor”: algunas cuentan la historia de una supuesta réferi colombiana llamada Daniela Reyes que se hizo millonaria, pero muestran imágenes de la exárbitra mexicana Valeria Andrade (que ha denunciado varias veces en sus cuentas el uso indebido de sus fotografías y grabaciones); mientras que otras usan videos de famosos como Salma Hayek y Guillermo del Toro a los que le alteran el audio original para hacer ver como si ellos se hubiesen asociado con Daniela Reyes para ayudar a las personas a superar sus problemas económicos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.