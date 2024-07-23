Ese video no muestra a Kamala Harris en una fiesta con Diddy, también conocido como Puff Daddy

Quien aparece en las imágenes es un presentador de televisión, no el rapero estadounidense.

Luego de que recibiera el apoyo del mandatario Joe Biden para buscar la candidatura presidencial , ha circulado un video en redes sociales en el que se ve a la vicepresidenta Kamala Harris (cuando era más joven y antes de tener ese cargo) de la mano de un hombre que aseguran se trata del rapero Diddy , también conocido como Puff Daddy. Pero eso es falso, quien aparece en la grabación es el actor y presentador de televisión Montel Williams .

Mensajes de Facebook , acompañados de un video, publicado el 22 de julio de 2024 aseguran que Harris era prostituta en las fiestas de Diddy. “Nunca olvides cómo comenzó Kamala Harris. Ella tampoco es ajena a las fiestas Diddy en Los Ángeles”, se lee en el texto que aparece sobre las imágenes.

En la secuencia se ve a Harris usando un vestido color marfil llegando a un evento con un hombre rapado que usa lentes oscuros, y que a su vez sostiene la mano de una joven de cabello largo ondulado. Después se muestran imágenes de la ahora vicepresidenta en otro evento usando un traje sastre beige y cubrebocas; la funcionaria está acompañada de un hombre vestido de azul con cubrebocas y de una mujer con una mascarilla a cuadros blanca con azul.

La misma falsedad sobre Harris, con el mismo video, se ha compartido en X (antes Twitter) y en TikTok , pero en inglés.

En ninguno de los dos videos aparece Diddy

Desde elDetector hicimos dos búsquedas inversas de imágenes en Google Lens y encontramos que el primer video se grabó en 2001, el segundo en 2020, y que en ninguno se ve al rapero.

La primera búsqueda arrojó como resultado un video en YouTube publicado en 2016 en el que aparece Harris llegando con un hombre con gafas oscuras y una joven de cabello ondulado a un evento con la siguiente descripción: “Montel Williams y su novia Kamala Harris (quien en 2016 es ahora Fiscal General de California y candidata al Senado de Estados Unidos) llevan a la hija adolescente de Montel, Ashley Williams, a la gala Rock and Soul to Erase MS, en Los Ángeles, en 2001”.

Dentro de los resultados de la misma búsqueda encontramos fotografías en agencias como Alamy y Getty Images en cuyas descripciones se identifica al hombre como Montel Williams, no como Diddy o Puff Daddy. La descripción de las imágenes en Getty Images señala: “Ashley Williams, Montel Williams y Kamala Harris asisten a la octava campaña benéfica para eliminar la esclerosis múltiple en el Century Plaza Hotel en Century City, California, el 18 de mayo de 2001”.

También medios de comunicación han usado la imagen para ilustrar la vida privada de la ahora aspirante presidencial demócrata.

En 2019, Williams confirmó la relación que sostuvo con Harris a través de Twitter. “@KamalaHarris y yo salimos brevemente hace unos 20 años, cuando ambos estábamos solteros. ¿Y qué? Tengo un gran respeto por la [entonces] senadora Harris. Me pregunto si se habrían escrito las mismas historias sobre su historial de citas si ella fuera un candidato masculino”.

Sobre el segundo video que se ve en la secuencia, tras realizar otra búsqueda inversa , encontramos que las imágenes que aparecen fueron grabadas el 7 de noviembre de 2020 cuando Harris y el presidente Biden ofrecieron su primer discurso tras haber ganado las elecciones del 3 de noviembre de 2020 . El evento de celebración se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Wilmington, Delaware.

En el minuto 5:57 de este video se puede ver a Harris vestida con el traje sastre color beige y acompañada de las mismas personas que aparecen en la secuencia que se ha compartido recientemente en redes, vinculándola falsamente con Diddy.

Además, el audio del mismo video de las desinformaciones dice en inglés que quien aparece en la grabación es Montel Williams y que cuando salía con Harris, ella era la que tenía que decirle su nombre a la prensa, pero que ahora es famosa. Es ahí cuando aparecen las imágenes de ella como vicepresidenta electa con la mascarilla.

Diddy no asistió al evento de 2001

Hicimos una búsqueda con palabras clave en Google de la octava campaña benéfica para eliminar la esclerosis múltiple y encontramos que en la web oficial del evento se reportó la asistencia de Montel Williams, pero no hay registros de que el rapero Diddy fuese al evento y tampoco se informa que tuviese algún tipo de participación.

En marzo de 2024, las autoridades federales llevaron a cabo registros en propiedades de Diddy en medio de una investigación sobre tráfico sexual en Miami Beach y Los Ángeles. El rapero ha enfrentado varias demandas por agresión sexual en los últimos meses.

Una de ellas fue presentada por su exnovia Cassie , cantante de R&B que lo acusó de años de abuso sexual, incluida una violación. Esta demanda se resolvió el día después de ser presentada.

Conclusión

Es falso que un video muestra a la vicepresidenta Kamala Harris en una fiesta con el rapero Diddy, también conocido como Puff Daddy. La grabación muestra a Harris acudiendo a un evento benéfico para recaudar dinero para la lucha contra la esclerosis múltiple en 2001 junto con el presentador de televisión Montel Williams, con quien sostuvo una breve relación, y con la hija de Williams, Ashley. En ese entonces, Harris era fiscal general de California. Tampoco hay registros de que Diddy asistiese o participase en aquella campaña benéfica. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

