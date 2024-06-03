Cambiar Ciudad
Es falso que el actor Robert De Niro aparezca en la llamada “lista Epstein” entre quienes viajaron a la isla en que hubo abusos sexuales a menores

El nombre del actor no aparece en ninguno de los documentos desclasificados desde enero de 2024 relacionados con el juicio contra Jeffrey Epstein.

Por:Alberto Andreo Sandoval
No es la primera supuesta lista que implica a personalidades conocidas.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Dimitrios Kambouris - Getty Images (foto) / Captura de Instagram.

Es falso que Robert De Niro sea mencionado en la “lista Epstein”, el conjunto de nombres que aparecen en los cientos de páginas desclasificadas desde el 3 de enero de 2024 por el juzgado que llevó una de las demandas contra el entorno del fallecido empresario Jeffrey Epstein sobre los abusos sexuales a menores que, según las autoridades, sucedieron durante años en en una isla propiedad del empresario. Así lo asegura una publicación en Instagram.

“Robert de Niro está en la lista de las islas Jeffrey Epstein”, asegura el post analizado, que también lo califica de “sionista” y “satanista”. El mensaje acompaña una imagen de la supuesta lista, en la que aparecen otros nombres, como el del presidente Joe Biden, el expresidente Bill Clinton, o los artistas Beyoncé, Tom Hanks, George Clooney o Eminem, por citar algunos ejemplos.

A diferencia de otras listas verificadas por elDetector, en esta no aparece el nombre de Donald Trump. Tanto Trump como el también expresidente Bill Clintonaparecen en los documentos desclasificados, sin embargo eso no implica que cometiesen o supiesen de los abusos sexuales a menores que ocurrieron en la isla.

Epstein se suicidó en su celda en 2019, cuando esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

En los últimos días De Niro ha sido noticia por su aparición y discurso contra Trump cerca del tribunal donde el exmandatario fue declarado, el 30 de mayo, culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar un soborno a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara de un supuesto encuentro sexual entre ellos y evitar que las reacciones al mismo complicasen su campaña presidencial de 2016. De Niro ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a Trump y su postura en contra del líder republicano es conocida.

De Niro no aparece en los documentos

Una búsqueda con las palabras clave “De Niro”, “Deniro” y “Niro” en cada uno de los documentos desclasificados por el tribunal desde el 3 de enero hasta el 22 de abril, últimos publicados en el momento de escribir esta verificación, no da ningún resultado con el nombre del actor o alguna palabra que se parezca.

Conclusión

Es falso que el actor Robert De Niro aparezca en la conocida “lista Epstein”, que recoge los nombres de las personas mencionadas en los documentos desclasificados de uno de los juicios vinculados con el empresario Jeffrey Epstein y los abusos sexuales a menores que se cometieron durante años en una isla de su propiedad. Una búsqueda con palabras clave como “De Niro”, “Deniro” y “Niro” no da ningún resultado entre los documentos desclasificados en el momento de publicar esta verificación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

