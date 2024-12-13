Esa supuesta imagen de Michelle y Barack Obama en la cama con el rapero Diddy NO es real: fue generada con IA

En Facebook circula una publicación con tres fotografías: la primera muestra al rapero Sean 'Diddy' Combs ; la segunda a la vicepresidenta Kamala Harris junto al expresidente Barack Obama sonriendo; y la tercera, supuestamente, presenta a Combs, Obama y su esposa Michelle Obama en una habitación, semidesnudos en una cama. Pero es falso que esta última imagen sea parte de uno de los videos de Diddy con celebridades, como asegura el mensaje que acompaña al post, pues la misma fue generada con inteligencia artificial (IA). Tampoco existen reportes oficiales o mediáticos que la respalden como auténtica.

‘Diddy’ Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 y actualmente enfrenta graves cargos, entre ellos tráfico sexual y trata de personas, que habría cometido durante fiestas sexuales. Desde entonces, múltiples personalidades han aparecido en fotografías falsas que buscan vincularles con el rapero.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Herramientas confirmaron que es IA

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la fotografía en Google Lens y el único resultado que esta arrojó fue un video en YouTube , pero al dar clic para reproducirlo aparece una leyenda que dice que el contenido no está disponible. Más allá de eso, no obtuvimos evidencia que probara la existencia previa en internet de la fotografía.

Posteriormente, analizamos la imagen con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita TrueMedia determinó que en la fotografía había una “evidencia sustancial de manipulación”.

El análisis de la herramienta dice que: “La imagen es falsa. Las cabezas de las personas que aparecen en la imagen han sido reemplazadas digitalmente por las de personajes públicos conocidos, lo que es un tipo común de manipulación fotográfica que se utiliza para parodias o contenido engañoso. Es poco probable que los cuerpos y los escenarios correspondan a las personas que aparecen en los círculos, lo que indica una edición mal ejecutada”.

También Sightengine , otra herramienta gratuita, determinó con un 95% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA.

En el apartado de comentarios, la publicación en Facebook invita a visitar un enlace para acceder a “20 videos impactantes de Diddy con celebridades”. Al darle clic, el enlace lleva a una web que no incluye ningún clip o enlace a alguna de las grabaciones de las que habla. De hecho, la nota no menciona a los Obama, solo presenta la fotografía falsa de Combs y los Obama en la habitación.

“En una revelación vertiginosa qυe ha dejado a los fanáticos y a los expertos de la indυstria entυsiasmados, han sυrgido 20 videos impactantes qυe mυestran al magnate de la música Diddy coп varias celebridades, captυrando desde momentos inesperados hasta interacciones asombrosas”, dice el primer párrafo de la historia. Después se asegura, sin mostrar evidencias, que en esos clips aparecen “rostros familiares” como Jay-Z, Kanye West, Rihanna, Leonardo DiCaprio y Will Smith.

Realizamos una búsqueda con palabras clave en Google y no hallamos información oficial o reportes de medios confiables sobre un supuesto video que muestre a esas personalidades con el rapero. De haberse filtrado videos de este tipo hubiera habido reportes de agencias, medios e instituciones federales al respecto derivados del alto perfil socioeconómico de las personas que se nombran, pero ese no es el caso.

Lo que sí reportó Univision Noticias el 9 de diciembre de 2024 fue que una mujer aseguró que el rapero Jay Z y Combs la violaron cuando tenía 13 años. De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron en una fiesta privada enel año 2000, en la que se consumían sustancias ilegales. Sin embargo, hasta el 12 de diciembre no hay información confirmada sobre un video filtrado en el que aparezcan los dos artistas. Jay Z ha negado tal acusación.

Por último, la página web a la que lleva la publicación que estamos verificando y que contiene un gran volumen de contenido patrocinado , presenta un descargo de responsabilidad respecto al contenido. En él señala que el sitio podría “contener errores técnicos, tipográficos o fotográficos” y que la empresa “no garantiza que los materiales sean precisos, completos o estén actualizados”.

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra al rapero Sean 'Diddy' Combs junto con el exmandatario Barack Obama y su esposa Michelle semidesnudos en la cama de una habitación. Dos análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Además, la publicación en redes sociales que la difunde dirige a una web de contenido patrocinado que en sus términos y condiciones establece que el espacio “no garantiza” la precisión de los materiales que en él se comparten. Además, no hay reportes oficiales o mediáticos que confirmen que esa imagen se filtró recientemente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

