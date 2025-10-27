Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

La grabación, creada con inteligencia artificial, supuestamente muestra a los criminales ingresando por una ventana con una plataforma elevadora, pero ni siquiera recrea de forma precisa el lugar desde el que accedieron al edificio.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
Video Cuáles son las ocho joyas que robaron del Museo de Louvre

Circula un video en redes sociales en el que, supuestamente, aparecen los ladrones que el pasado 19 de octubre de 2025 se llevaron del museo del Louvre en París, uno de los más famosos del mundo, joyas históricas valoradas en más de 100 millones de dólares. En la grabación se ve a los atracadores acceder, con una plataforma elevadora, a la sala del segundo piso del edificio donde estaba su botín tras destrozar una ventana. Las imágenes no son reales: fueron creadas con inteligencia artificial (IA).

En la grabación analizada aparecen tres personas, dos que suben en la grúa y vandalizan la ventana, enrejada, para entrar al museo, mientras una tercera espera a los pies de la escalera. Sin embargo, esa escena no se parece a lo que realmente ocurrió.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

Múltiples diferencias con la realidad

Según las imágenes que acompañan la información sobre el robo, los ladrones accedieron al museo al estacionar un camión grúa cerca de una de las puertas de la zona sur del museo. Ahí ya vemos la primera diferencia: no es solo una plataforma elevadora, como la que se muestra en la creación con IA, sino que fue un camión montacargas. Y lo utilizaron para acceder a un balcón, no directamente a una ventana, como sí ocurrió en el robo. También estacionaron el camión sobre la acera de una calle con una vía, a diferencia del video de IA, en el que parece estar sobre una zona completamente peatonal; y cerca de la verja que perimetra el edificio, inexistente en la creación digital.

En imágenes reales divulgadas posteriormente, se puede ver cómo una de las personas que accedió al edificio portaba un chaleco amarillo. En la grabación que circula en redes sociales, ninguno de los ladrones lo viste.

Más sobre elDetector

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision
Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante
5 mins

Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante

Noticias Univision
Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida
4 mins

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Noticias Univision
Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza
4 mins

Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza

Noticias Univision
Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel
7 mins

Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)

Noticias Univision

Únete a nuestro canal de WhatsApp: Haz click aquí para estar al tanto de nuestras verificaciones y contribuir a frenar la desinformación.

Tampoco concuerdan las características de la fachada real del edificio, con ladrillos vistos y ornamentada, con la que aparece en la creación con IA, en la que se aprecia un estilo más parecido a un edificio de viviendas que a uno histórico. Las ventanas del museo son rectangulares y de un tamaño superior a los dos metros, a diferencia de las cuadradas que aparecen en la segunda planta de la creación con IA.

PUBLICIDAD

Identificada como IA

Una búsqueda inversa de imágenes en Google facilita una serie de resultados entre los que aparece una cuenta de X (antes Twitter) con el video analizado, solo que este es algo más extenso. En él se ve, por ejemplo, que cerca de la supuesta persona que espera a los ladrones en la calle, hay dos motos que aparentemente utilizan los tres para escapar. También aparece, sobreimpreso a las imágenes, el logo de TikTok con una cuenta: @videosaipro.

La información de perfil de este usuario lo identifica, en inglés, como “Vídeos 100% generados por IA, narrador impulsado por IA, creación de historias”. Al buscar en su contenido encontramos el video.

En el post se puede leer: “El creador lo etiquetó como generado por IA”.

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ve a dos personas accediendo a un edificio por una ventana de un segundo piso utilizando una plataforma elevadora sea del robo al museo del Louvre. Existen múltiples diferencias entre las imágenes difundidas por los medios y lo que se ve en el video: los ladrones utilizaron un camión montacargas y accedieron por un balcón, por poner un par de ejemplos. Tampoco las características del edificio que aparece en el video son las del Louvre: el edificio no tiene las ventanas cuadradas ni están enrejadas en su segunda planta por la zona por la que accedieron los asaltantes. Una búsqueda en Google nos llevó a una cuenta de TitkTok que identifica el video “como generado por IA”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos.

Relacionados:
elDetectorFalsoroboMillonario RoboMuseosParísInteligencia ArtificialAI inteligencia artificialDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD