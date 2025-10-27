Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Circula un video en redes sociales en el que, supuestamente, aparecen los ladrones que el pasado 19 de octubre de 2025 se llevaron del museo del Louvre en París, uno de los más famosos del mundo, joyas históricas valoradas en más de 100 millones de dólares . En la grabación se ve a los atracadores acceder, con una plataforma elevadora, a la sala del segundo piso del edificio donde estaba su botín tras destrozar una ventana. Las imágenes no son reales: fueron creadas con inteligencia artificial (IA).

En la grabación analizada aparecen tres personas, dos que suben en la grúa y vandalizan la ventana, enrejada, para entrar al museo, mientras una tercera espera a los pies de la escalera. Sin embargo, esa escena no se parece a lo que realmente ocurrió.

Múltiples diferencias con la realidad

Según las imágenes que acompañan la información sobre el robo , los ladrones accedieron al museo al estacionar un camión grúa cerca de una de las puertas de la zona sur del museo. Ahí ya vemos la primera diferencia: no es solo una plataforma elevadora, como la que se muestra en la creación con IA, sino que fue un camión montacargas. Y lo utilizaron para acceder a un balcón, no directamente a una ventana, como sí ocurrió en el robo. También estacionaron el camión sobre la acera de una calle con una vía, a diferencia del video de IA, en el que parece estar sobre una zona completamente peatonal; y cerca de la verja que perimetra el edificio, inexistente en la creación digital.

En imágenes reales divulgadas posteriormente, se puede ver cómo una de las personas que accedió al edificio portaba un chaleco amarillo . En la grabación que circula en redes sociales, ninguno de los ladrones lo viste.

Tampoco concuerdan las características de la fachada real del edificio , con ladrillos vistos y ornamentada, con la que aparece en la creación con IA, en la que se aprecia un estilo más parecido a un edificio de viviendas que a uno histórico. Las ventanas del museo son rectangulares y de un tamaño superior a los dos metros, a diferencia de las cuadradas que aparecen en la segunda planta de la creación con IA.

Identificada como IA

Una búsqueda inversa de imágenes en Google facilita una serie de resultados entre los que aparece una cuenta de X (antes Twitter) con el video analizado , solo que este es algo más extenso. En él se ve, por ejemplo, que cerca de la supuesta persona que espera a los ladrones en la calle, hay dos motos que aparentemente utilizan los tres para escapar. También aparece, sobreimpreso a las imágenes, el logo de TikTok con una cuenta: @videosaipro.

La información de perfil de este usuario lo identifica , en inglés, como “Vídeos 100% generados por IA, narrador impulsado por IA, creación de historias”. Al buscar en su contenido encontramos el video.

En el post se puede leer: “El creador lo etiquetó como generado por IA” .

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ve a dos personas accediendo a un edificio por una ventana de un segundo piso utilizando una plataforma elevadora sea del robo al museo del Louvre. Existen múltiples diferencias entre las imágenes difundidas por los medios y lo que se ve en el video: los ladrones utilizaron un camión montacargas y accedieron por un balcón, por poner un par de ejemplos. Tampoco las características del edificio que aparece en el video son las del Louvre: el edificio no tiene las ventanas cuadradas ni están enrejadas en su segunda planta por la zona por la que accedieron los asaltantes. Una búsqueda en Google nos llevó a una cuenta de TitkTok que identifica el video “como generado por IA”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

