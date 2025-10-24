Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

La seguridad fue el tema central de la exposición de Trump y su equipo.

PUBLICIDAD

Entre todo lo que dijo en poco más de una hora y 20 minutos, repitió algunas falsedades como que, supuestamente, durante el mandato de Joe Biden había fronteras abiertas , por lo que ingresaron al país personas de “cárceles e instituciones mentales ”; así como, también, que durante la gestión demócrata “desaparecieron “cientos de miles” de niños . Afirmaciones que ya en elDetector hemos verificado.

Es por ello que pasamos la lupa por tres de las frases en las que se centró su más reciente declaración. Dos de ellas resultaron falsas, y a una le falta un contexto importante para que haya una comprensión completa de la situación.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910.

“Hemos pasado de uno de los lugares más inseguros del planeta, odio decirlo… a una ciudad totalmente segura”, dijo sobre Washington DC. FALTA CONTEXTO.

Desde que hizo el anuncio, en agosto de 2025 , de que desplegaría la Guardia Nacional en Washington DC para mejorar la seguridad de la ciudad, Trump ha dicho que la capital del país estaba entre las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, a su afirmación le falta este contexto: Washington pasó, efectivamente, un pico de violencia e inseguridad entre 2022 y 2023 , pero el mismo venía reduciéndose desde 2024.

PUBLICIDAD

También, se suma que los reportes suelen tener diferentes criterios y ser más o menos rigurosos en unas localidades que en otras.

Sin embargo, y sobre 2025 (antes de que se diera la intervención ), en diferentes rankings mundiales de ciudades inseguras aparecen otras localidades o capitales por encima de Washington. Por ejemplo, en el índice de ciudades más peligrosas del mundo de Statista , la única de Estados Unidos que aparece en el top 10 es Memphis, Tennessee, con una tasa de criminalidad de 77.4 por cada 100,000 habitantes. El ranking de World Atlas coincide en darle el noveno lugar a Memphis. En ninguna de estas referencias aparece Washington.

PUBLICIDAD

Tomando septiembre, como único mes completo de datos desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha habido 1,880 incidentes asociados con la seguridad: robo, robo de autos, asalto con arma, y otros, según el Departamento de la Policía Metropolitana .

Además, expertos consultados por NPR afirman que esa disminución se puede deber, también, a un proceso disuasorio por la presencia de uniformados en las calles, que no son la policía común.

“Portland está en llamas, hasta los cimientos, y esta gente diciendo que son solo cosas amigables […] es más como una insurrección”. FALSO.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que hace esta afirmación pues, según FactCheck.org, medio aliado de elDetector, el 8 de octubre de 2025, Trump dijo: “Si miras a Portland, ves incendios por todas partes”, y no era cierto. Según funcionarios citados en la nota, las manifestaciones no son en toda la ciudad y se concentran principalmente frente a un edificio de ICE.

“Entre el 6 de junio y el 30 de septiembre, se recibieron cuatro llamadas del centro de emergencias 911 sobre posibles incendios `cerca del edificio federal donde la gente se reúne para compartir sus opiniones’, informó Rick Graves, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Portland, en un correo electrónico” a FactCheck.org , dos quemas de banderas y dos que no eran reales.

La Oficina de la Policía de Portland (PPB, por sus siglas en inglés) publica informes regulares en su cuenta de X (antes Twitter) sobre las manifestaciones. En los 24 días que han transcurrido de octubre , informa de que ha habido atascos de tráfico, protestas en los alrededores de ICE y marchas.

Por otra parte, los reportes de medios locales muestran, en este mismo tiempo, que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas e incluso anecdóticas con personas disfrazadas , y algunas desnudas . Lo comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español .

PUBLICIDAD

“No tienen nada bajo control [en Chicago]. Todo lo contrario, está empeorando [la criminalidad]”. FALSO.

Los números se resumen en que en los primeros seis meses de 2025 la ciudad “ha registrado una reducción del 33% de los homicidios y del 38% de los tiroteos” y que la reestructuración del Departamento de Policía resultó en “un índice de resolución de homicidios en toda la ciudad del 77.4%, el más alto en más de una década”. Los robos bajaron 31.9%, las agresiones con agravantes 18.1% y el robo de vehículos 31.9%.

En septiembre, y con datos de la Policía de Chicago, la oficina de Johnson informó que la ciudad tuvo el verano más seguro desde la década de 1960. “En el verano de 2025 se observaron descensos generalizados en los delitos violentos en comparación con 2024. Los cambios porcentuales en las principales categorías desde junio, julio y agosto de 2024 hasta el mismo período en 2025 fueron: delitos violentos en general: -23%; homicidios: -46.7%; tiroteos: -42.6%; robos: -33.7%; robos de vehículos: -45.6%”, se lee en el reporte.

PUBLICIDAD

Por su parte, en datos más históricos, la Policía de Chicago muestra en su página web que desde 2023 ha habido una baja total en los crímenes violentos, tomando en cuenta que ese año, 2023, hubo un incremento respecto a lo que se vivió en 2021 y 2022.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.