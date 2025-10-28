¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Video Melissa se acerca al sur de Jamaica: la ONU advierte que podría ser la peor tormenta del siglo

Al tiempo que Jamaica y Cuba se enfrentan a los embates de Melissa, que según los metereólogos alcanzará vientos de hasta 185 millas por hora (298 kilómetros), en redes sociales se desinforma sobre sus posibles consecuencias con videos generados con inteligencia artificial (IA). De acuerdo con los expertos, Jamaica se verá afectada gravemente este martes 28 de octubre de 2025, cuando Melissa, con categoría 5 , toque tierra en la isla.

En elDetector pasamos la lupa por cinco de ellos que circulan en Tiktok, en el que los usuarios se cuestionan si son reales o generados con IA. Herramientas gratuitas de detección de deepfakes (creaciones con IA), así como otras búsquedas y la misma observación de las supuestas grabaciones, nos llevaron a determinar la falsedad de esos contenidos.

PUBLICIDAD

En elDetecto r hemos explicado que , en situaciones de emergencia por catástrofes, es importante reposar la emoción que te genera algún contenido que te llegue por mensajería instantánea o que veas en redes sociales, pues la desinformación suele empeorar durante estas crisis .

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

Esa supuesta grabación de personas huyendo en la playa no es real

Un video en el que se lee en inglés “Huracán Melissa, Jamaica” simula mostrar a personas de ese país huyendo de una ola que inminentemente los arrasará. Corren en primera línea un hombre de camisa azul mangas cortas y shorts oscuros, uno de playera azul y shorts en juego, así como otra persona de camisa manga corta amarilla y shorts oscuro. Sonríen al tiempo que huyen de escombros que vuelan, sorteando obstáculos y una ola que va a romper sobre unas casas. La escena apuntaría más bien a un tsunami (olas que siguen a los terremotos de gran intensidad) y no a un huracán .

Pasamos la grabación por Hive Moderation, una herramienta gratuita que detecta creaciones con IA. El resultado de Hive fue que “en general, es probable que el vídeo contenga contenido generado por IA o deepfake”, con un 86.4% de probabilidad .

PUBLICIDAD

El ojo del huracán no se ve así de profundo, ni exagerado

Un video de TikTok muestra , supuestamente, desde la ventanilla de un avión el ojo del huracán Melissa. Sin embargo, la imagen se ve exagerada por la profundidad del tifón y por la presunta cercanía de la grabación. En la descripción se lee: “El ojo del huracán Melissa rumbo a Jamaica”, pues la persona asegura que, supuestamente, iba en ese vuelo.

Nuevamente, ante la duda de las exageraciones del video, pasamos la grabación de 8 segundos por Hive Moderation, y su resultado fue de 75.5% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Como hemos dicho antes, estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos nos permiten ratificar que una imagen es una creación digital.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés , nos llevó a videos auténticos, certificados por medios de comunicación con trayectoria y credibilidad de lo que han captado los cazatormentas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

The Associated Press (AP) muestra en YouTube : “los 'Cazadores de Huracanes' de la Fuerza Aérea de EEUU vuelan hacia el ojo del huracán Melissa”. En ese video verídico y facilitado por el Departamento de Defensa este lunes 27 de octubre de 2025, se ven nubes espesas y en un momento, las hélices del cazatormentas y las nubes moviéndose intensa y rápidamente, formadas como un amasijo. No se ve esa supuesta forma de ojo, como la que muestran los videos en TikTok.

Videos con la marca de agua de Sora

Una de las grabaciones que detectamos en TikTok es de un hombre de color, montado sobre una tabla (un poco improvisada) con una bandera. El hombre está recorriendo un río a la vista de un grupo de personas que no parece preocupada por la imagen del río revuelto, o la lluvia.

PUBLICIDAD

Hive Moderation y la observación nos ayudaron a reconfirmar el veredicto: es una creación digital .

Circula también otro video con la marca de agua de Sora que muestra el supuesto ojo del huracán Melissa . El resultado del análisis de Hive Moderation dio con 99.9%, la probabilidad de ser una creación digital .

Además, como ya explicamos arriba: el desarrollo del tifón no se vé con ese detalle de aparentar realmente un ojo, y el video real , captado por la Fuerza Aérea de EEUU, de cómo se ve el huracán muestra más bien es un amasijo de nubes moviéndose rápidamente.

Un portavoz de OpenAI dijo a The New York Times que Sora se había lanzado “para brindar a las personas un espacio dedicado para disfrutar de videos generados por IA y reconocer que los clips se hicieron con IA. La compañía también integró tecnología para hacer que los videos sean fáciles de rastrear hasta Sora, incluidas marcas de agua y datos almacenados dentro de los archivos de video que actúan como firmas”.

Otra de las características que ayudan a identificar los videos creados con Sora, es que son videos que no superen los 20 segundos .

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.