Es falso que Ilia Calderón anunció un programa de eliminación de deudas para los hispanos

La presentadora y periodista Ilia Calderón, del Noticiero Univision y Aquí y Ahora, aparece en publicaciones en Facebook aparentemente invitando a los hispanos a llenar una solicitud para borrar sus deudas y advirtiendo que es necesario hacerlo antes de una fecha límite, ya que se “avecina” una “recesión”. Sin embargo, la invitación es falsa: se trata de una manipulación de contenido. El equipo de producción de noticias de Univision negó que esos anuncios estén relacionados con el canal y que la voz que se escucha sea la de Calderón.

“A los hispanos se les borrarán sus deudas hasta el sábado ocho de junio”, parece decir Calderón en el clip, aunque el movimiento de los labios no se ve sincronizado con lo que dice. El audio también urge a las personas a que “presenten la solicitud mientras todavía está disponible al público” para así “luchar contra la recesión que se avecina”.

El video, compartido el 3 de junio de 2024, cuyo mensaje dice: “Americanos se ven aliviados por este nuevo programa”, muestra a Calderón en el set de noticias, imágenes de otras personas, lo que parece una carta y logos de otras cadenas televisivas.

Un anuncio similar fue compartido por el mismo usuario en la misma red social, pero señala una fecha límite distinta para acceder al supuesto programa: el 31 de mayo.

En elDetector notamos que la publicación que estamos verificando no fue compartida desde la cuenta de Ilia Calderón ni desde ninguna cuenta oficial de Univision. Por ello, nos contactamos directamente con el equipo de producción de noticias de Univision para consultar su origen.

David Romo, Vicepresidente de Producción de Noticias del canal, respondió vía correo electrónico que “esos anuncios no corresponden a Univision”. Señaló, además, que “el video donde aparece Ilia está manipulado” y que “la voz no es de ella”.

La primera imagen que aparece en el video que estamos chequeando corresponde a un reel publicado el 26 de enero de 2024 en la cuenta oficial de Instagram de Aquí y Ahora, y no tiene relación con ningún programa que elimine deudas. En este, Calderón hablaba sobre la narcotraficante Griselda Blanco,como adelanto del programa dominical.

Además, en el clip original solo aparece la presentadora, a diferencia del video objeto de esta verificación, en el que se ve a otras personas.

En busca de más información, accedimos al enlace incluido en la publicación, que invitaba a visitarlo antes de la fecha límite, y notamos que la página web tampoco corresponde a la de Univision y tiene una encuesta en la que se pregunta si vives en Estados Unidos. Cuando los usuarios son redirigidos desde redes sociales a otra página para completar un cuestionario es una señal de precaución ante posibles fraudes o estafas, según AARP, una organización sin ánimo de lucro enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años.

No es la única táctica que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse con información personal, sobre todo económica, como hemos advertido desde elDetector en varias ocasiones.

Diferentes publicaciones, un mismo patrón

El equipo de elDetector ha verificado desinformaciones un un patrón similar, en las que se utilizan imágenes de presentadores de Univision y se superpone un audio para promover supuestos programas de eliminación de deudas.

En abril de 2024, calificamos como falsos videos en los que se mostraban clips de los presentadores Karina Banda y Jorge Ramos aparentemente promoviendo, de forma muy similar a este caso, un programa que prometía eliminar las deudas y que expiraría el “6 de abril”. Comprobamos que, aunque las imágenes eran reales, el audio había sido manipulado, ya que en los clips originales, ni Banda ni Ramos hablaron sobre ayuda financiera para los hispanos.

Al igual que con la cuenta que difundió la desinformación sobre Ramos, el usuario que compartió el post objeto de esta verificación tiene activa una campaña publicitaria que promueve otros anuncios similares en los que también se muestra a Calderón.

Conclusión

Es falso que la periodista de Univision Ilia Calderón haya anunciado un programa que elimine las deudas a los hispanos, que expiraría el 8 de junio de 2024, como hace parecer un video difundido en Facebook. David Romo, Vicepresidente de Producción de Noticias del canal, desmintió que el anuncio esté relacionado con Univision e indicó que, aunque las imágenes son de Calderón, la voz no lo es. Desde elDetector comprobamos que el contenido fue manipulado, ya que en el video original, Calderón no anunció ninguna ayuda financiera para los hispanos . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

