Esa fotografía de Elon Musk y su supuesta futura esposa "robot" fue creada con inteligencia artificial

Usuarios de redes aseguran que el multimillonario presentó a su futura esposa y que esta es un robot llamado Katanela.

Por:
Abril Mulato Salinas .
Otras versiones de la imagen se compartieron inicialmente como parodia.
Publicaciones en Facebook y Threads muestran una fotografía del empresario Elon Musk acompañado de lo que parece ser un robot con rostro femenino y cabello rubio, junto a la afirmación de que la futura esposa del multimillonario es “un robot cibernético” diseñado con inteligencia artificial (IA), pero eso es falso.

Fotos con la misma figura femenina fueron inicialmente compartidas desde una cuenta de X (antes Twitter) de parodias. Además, de acuerdo con herramientas que analizan el material para determinar si la fotografía es real o no, la imagen fue creada con IA.

“Elon Musk, el multimillonario sudafricano, qué todos conocemos, propietario de Tesla la marca de automóviles eléctricos, presentó a su futura esposa: Katanela. Se trata del primer robot cibernético diseñado con una inteligencia artificial de vanguardia, caracterizado por una personalidad femenina y rasgos faciales únicos y específicos que Elon desea”, dice el mensaje que acompaña la fotografía que circula en redes sociales.

El texto agrega que la robot funciona con energía solar y que tiene sensores especiales que le permiten experimentar felicidad y tristeza. También detalla que el robot es capaz de razonar y compartir experiencias.

La foto se publicó en una cuenta parodia

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, en elDetector encontramos que la fotografía en la que aparecen Musk y el robot femenino circula en la web al menos desde el 23 de julio de 2024, cuando la cuenta de X @iamnot_elon la compartió junto con la frase: “¿Será esto normal pronto?”.

Al revisar la cuenta encontramos que en el apartado de descripción el usuario especifica que “No es Elon Musk” y que el perfil “es una parodia”.

La fotografía publicada por este usuario es más nítida, por lo que al revisarla detenidamente encontramos que hay detalles que denotan que la imagen no es real. Por ejemplo, la mano de Musk que se alcanza a ver luce deforme e incluso aparenta tener un dedo pulgar extra, y hay una especie de zanja entre la franela del empresario y su cuello.

Los cubiertos que se encuentran al lado de la mano del empresario también se ven deformes e incluso el cuchillo, el tenedor y la servilleta se fusionan en la imagen.

Hay varios fallos en la imagen generada.
Imagen Captura de Facebook.


También analizamos la fotografía en las herramientas de detección de IA, Ai or Not y Is It AI? y ninguna determinó que la fotografía fuera real.

Ya había circulado otra foto creada con IA

No es la primera vez que en redes se afirma que Elon Musk tiene una novia robot. En junio de 2023, elDetector desmintió otra imagen que fue creada con inteligencia artificial y que supuestamente también mostraba a una robot que se convertiría en la esposa del empresario, pero en esa foto la figura femenina tenía cabello castaño.

En ese entonces también notamos que la mano de la supuesta robot también parecía tener un dedo de más. Como contamos en una nota de abril de 2023, los programas de IA aún tienen problemas para generar manos perfectas, al igual que suelen exagerar algunos rasgos y presentar bordes desprolijos.

Elon Musk NO creó esa robot para que sea su esposa: la imagen fue generada con inteligencia artificial

Esas fotografías de eventos de campaña de Kamala Harris no fueron creadas con IA, como afirman Trump y en redes sociales

Conclusión

Es falso que esa imagen muestra a una “mujer” robot que, supuestamente, se convertirá en la futura esposa del empresario estadounidense Elon Musk. La fotografía fue creada con inteligencia artificial (IA) e inicialmente se difundió desde una cuenta de X que comparte parodias, según lo indica en el apartado de descripción de su perfil. Desde elDetector analizamos la imagen con detenimiento y encontramos inconsistencias en las manos y en los cubiertos. También evaluamos la fotografía con herramientas que detectan si fue creada o no con IA y los resultados fueron que sí se trata de una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

elDetectorFalsoElon MuskInteligencia ArtificialDesinformación

