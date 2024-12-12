Sean ‘Diddy’ Combs suma nuevas demandas: 3 hombres lo acusan de presunto abuso

Video Diseñadora acusa a 'Diddy' de supuestamente colgarla de un balcón: detalles

Sead ‘Diddy’ Combs enfrenta nuevas acusaciones. Este jueves 12 de diciembre, 3 hombres anónimos demandaron al magnate de la música por presuntamente drogarlos y abusar sexualmente de ellos.

El abogado Thomas Giuffra presentó las denuncias de los hombres ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, donde se especificó que los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022.

Uno de los hombres demandantes -quienes permanecen en el anonimato y se les hace referencia en los documentos como John Doe- alegó en su demanda contra el cantante y algunos de sus socios de Bad Boy Records que supuestamente le drogaron y violaron en una fiesta de 2020 celebrada en su casa de East Hampton, Nueva York.

"Durante el resto de la noche, el demandante perdió el conocimiento. El demandante intentó resistirse a sus insinuaciones sexuales, pero no pudo hacerlo”, se alega en el escrito, donde también se señala que la conducta de ‘Diddy’ Combs fue “escandalosa e indignante”.

En una demanda separada, otra de las presuntas víctimas narró que tras conocer al rapero en un club nocturno de Manhattan, en 2019, fue invitado a una fiesta donde éste lo habría drogado y violado.

“Mientras el demandante estaba sentado en la cama, sintiéndose desorientado, el acusado Sean Combs lo miró a él y a las otras personas en la habitación y dijo: 'Está listo para la fiesta’”, se alega en la demanda, donde también se especifica que esto habría ocurrido en el hotel Park Hyatt.

La presunta víctima asegura que tras caer inconsciente y luego despertarse, vio a Combs y a dos personas más (un hombre y una mujer) grabarlo. A la mañana siguiente, uno de ellos le habría entregado 2.500 dólares en efectivo.

El tercer hombre alega en su denuncia contra Combs que éste presuntamente le drogó y le violó en 2020 durante su encuentro en una suite del hotel InterContinental de Times Square.

La presunta víctima, que alega haber sido empleado del rapero por 14 años, refiere en su demanda que Combs le preparó un cóctel mientras discutían sus pagos.

"Después de la violación, el acusado Sean Combs dijo al demandante que ir a la policía le haría quedar como un idiota y que, como Combs es Diddy, el demandante nunca podría probar sus denuncias contra él".

Sean ‘Diddy’ Combs se ha declarado inocente de los cargos federales de coaccionar y abusar de mujeres durante años, utilizando una red de asociados y empleados para realizar espectáculos sexuales elaborados y alimentados con drogas conocidas como ‘Freak Offs’ que involucraban a trabajadores sexuales masculinos.

Los fiscales dicen que luego silenció a sus víctimas mediante chantaje y violencia, incluidos secuestros, incendios provocados y palizas físicas.