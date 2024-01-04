Es falso que esta sea la lista “oficial” de quienes viajaron a la isla de Jeffrey Epstein donde hubo abusos sexuales contra menores

Tom Hanks no aparece en ninguno de los documentos revelados por el juzgado.

* Actualización el 5 de enero de 2024.

Es falso que la lista con 166 nombres que se está compartiendo en redes sociales y que incluye a personajes de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte sea la “oficial” y que recoja a las personas que viajaron a la isla del millonario Jeffrey Epstein donde se cometieron abusos sexuales a menores de edad según autoridades. Muchos de los nombres no están en los documentos revelados este miércoles por el juzgado que llevó una de las demandas del caso Epstein . Otros sí, como el de Donald Trump o Bill Clinton, pero no significa que los expresidentes, o el resto de los mencionados, hubiesen estado involucrados en esos abusos.

George Clooney, Joe Biden, Madonna y Oprah Winfrey son algunos de los famosos que aparecen en la supuesta lista. Una de las publicaciones que la comparte en X (antes Twitter) destaca que también está el actor Tom Hanks. Que el oscarizado intérprete aparezca en este presunto listado “me destruye por completo, que mierda el mundo del espectáculo”, dice.

No es la primera vez que se relaciona a Hanks con Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019 cuando enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores. En 2020, su supuesto vínculo ya fue desmentido por Reuters.

Hanks no aparece en los documentos que se hicieron públicos este miércoles, 3 de enero de 2024. Según comprobó elDetector al revisarlos, no es nombrado ni una sola vez. Lo mismo ocurre con el presidente Joe Biden, el actor George Clooney, la cantante Madonna o la presentadora de televisión Oprah Winfrey, por mencionar algunos nombres que verificamos. Tampoco son mencionados en los documentos desclasificados el 4 de enero .

Otro detalle que sugiere que la lista no es “oficial”, como indican las publicaciones en redes sociales, es la identificación de sus supuestos integrantes con sus nombres artísticos, como es el caso del rapero Eminem. Los registros oficiales recogen el nombre legal, no artístico, de las personas a las que se refieren. En este caso sería Marshall Bruce Mathers III , nombre real del músico.

La presencia de Trump y Clinton

En el caso de Trump y Clinton es distinto. Ambos tuvieron relación con Epstein. Tanto el republicano como el demócrata aparecen mencionados en los documentos revelados por el juzgado. Sin embargo, lo que se dice de ellos no demuestra que cometiesen o viesen algún tipo de delito.

Trump es nombrado en el documento número 12 , en las páginas 19, 79 y 113, en las que la testigo cuenta que Epstein mencionó al político republicano cuando en 2001, en un vuelo en el que se dirigía a Nueva York tuvo que desviarse a Atlantic City, Nueva Jersey, y cómo este celebró que así tendría la oportunidad de llamarle e ir al casino.

En el caso de Clinton, aparece en varias de las transcripciones que se hicieron públicas de los interrogatorios. Por ejemplo, en el documento número 10, en la página 14, le preguntan a una de las testigos si Epstein alguna vez le habló del expresidente: "En una ocasión dijo que a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas", declaró.

El demócrata, en 2019, aseguró en un comunicado que no sabía nada de los "terribles crímenes" de Epstein.

Un portavoz de Clinton, en declaraciones el miércoles a The New York Times , recordó que el expresidente nunca ha sido acusado de delitos relacionados con el caso y no se opuso a la desclasificación de los documentos que lo mencionan.

Conclusión

Es falso que ese listado con 166 nombres de políticos y personalidades destacadas de la cultura y el deporte que circula en redes sociales sea la lista "oficial" de los que viajaron a la isla del pedófilo Jeffrey Epstein donde se abusó de menores. Este miércoles y jueves, la corte de Nueva York que juzgó uno de los casos vinculados con Epstein hizo públicos documentos con transcripciones de las declaraciones de los testigos en ese juicio y no aparecen muchas de las personas señaladas en la lista, como el actor Tom Hanks, la presentadora Oprah Winfrey o el mandatario Joe Biden. Sí están, por ejemplo, Donald Trump y Bill Clinton. De ambos expresidentes se sabe que tuvieron contacto con Epstein, pero que aparezcan mencionados en los documentos revelados no significa que cometiesen o presenciasen algún delito. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

* Esta verificación fue actualizada el 5 de enero de 2024 para incluir la revisión de los documentos revelados posteriormente, el 4 de enero, por el tribunal de Nueva York.

