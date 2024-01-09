Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que cantantes como Beyoncé, Lady Gaga o Celine Dion aparezcan en los documentos revelados del caso Epstein

Mensajes en redes sociales afirman falsamente que Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Steven Tyler y Katy Perry están incluidos en la llamada "lista Epstein". Courtney Love sí aparece en los documentos publicados por un tribunal, pero lo que se dice de ella nada tiene que ver con abusos a menores o conocimiento de lo que sucedía en la isla propiedad del empresario.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
Múltiples celebridades han sido asociadas, falsamente, con el caso de abusos sexuales del empresario.
Múltiples celebridades han sido asociadas, falsamente, con el caso de abusos sexuales del empresario.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / capturas de Instagram.

Es falso que los cantantes Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Steven Tyler y Katy Perry aparezcan en la llamada “lista Epstein”, el conjunto de nombres que aparecen en los documentos que desde el pasado 3 de enero se están desclasificando de un juicio sobre los abusos sexuales a menores que, según los autoridades, se cometieron durante años en una isla del empresario Jeffrey Epstein. Así lo aseguran publicaciones en Instagram y Facebook que acumulan miles de “me gusta” y cientos de compartidos.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos. Pincha aquí:


Las desinformaciones sobre Beyoncé, Lady Gaga y Dion siguen el mismo patrón: denuncian que estas cantantes están “en la lista Epstein” e incluyen en la publicación una foto de la artista. En el caso de Tyler y Perry es algo diferente. El texto que acompaña la instantánea del líder de Aerosmith dice: “Steven Tyler se suma a la lista de Epstein“. En cuanto a Perry, aparece en la imagen junto a Hillary Clinton y se asegura que son “dos más en la lista de Epstein”.

El empresario se suicidó ahorcándose en su celda en 2019 cuando esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

En el caso de Courtney Love, que sí está en uno de los documentos revelados, el texto de la publicación dice que la presencia de la viuda de Kurt Cobain “podría ser un hecho que la vuelve más sospechosa por la muerte” del líder de Nirvana. Cobain se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en su casa de Seattle en 1994.

No aparecen en los documentos revelados

Una búsqueda de los nombres de Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Katy Perry y Steven Tyler en los documentos revelados por el juzgado neoyorquino en el momento de la publicación de esta verificación y recogidos por elDetector aquí, no arroja ningún resultado de los mismos.

Sí de Courtney Love, específicamente en el archivo número 4 del documento 1330 desclasificado el 5 de enero (página 98). Es una respuesta de Alan M. Dershoswitz, abogado de Epstein que fue acusado por Virginia Giuffre –una de las entonces menores que sufrió abusos– de haber mantenido relaciones inapropiadas, señalamiento que posteriormente retiró, como informamos en Univision Noticias.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision
El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA
4 mins

El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)
8 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)
7 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)

Noticias Univision
Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia
7 mins

Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision
Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia
3 mins

Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision

Dershoswitz apunta que la aparición de una persona en la “libreta de direcciones del Sr. Epstein no prueba nada”. En esa libreta, dice, hay nombres de “muchas celebridades y otras personas”, como Donald Trump y Courtney Love, entre otros.

También aparece Hillary Clinton, por ejemplo en el archivo número 12 del documento 1327, revelado el 5 de enero (página 194), pero lo que se dice, como en el caso de Love, no indica que Clinton supiese o cometiese abusos a menores.

Notas Relacionadas

Es falso que esta sea la lista “oficial” de quienes viajaron a la isla de Jeffrey Epstein donde hubo abusos sexuales contra menores

Es falso que esta sea la lista “oficial” de quienes viajaron a la isla de Jeffrey Epstein donde hubo abusos sexuales contra menores

Noticias Univision
5 min

Notas Relacionadas

Es falso que el presentador Jimmy Kimmel aparezca en la lista Epstein, como sugiere Aaron Rodgers

Es falso que el presentador Jimmy Kimmel aparezca en la lista Epstein, como sugiere Aaron Rodgers

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falso que los nombres de Lady Gaga, Beyoncé, Celine Dion, Steven Tyler y Katy Perry aparezcan en los documentos desclasificados conocidos como lista Epstein. Una búsqueda de esos nombres en los documentos revelados hasta el 8 de enero de 2024 por el juzgado que llevó la causa no da resultado. Si está el de Courtney Love y el de Hillary Clinbton, pero lo que se dice sobre ambas no tienen nada que ver con que participasen o supiesen que en la isla propiedad del empresario se cometiesen abusos sexuales a menores. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

elDetector. Documentos revelados por el juzgado de Nueva York del juicio de 2015 relacionado con Jeffrey Epstein y el abuso a menores en una isla de su propiedad. 8 de enero de 2024.

Univision Noticias. Qué es la temida 'lista Epstein', los documentos con los nombres de los socios cercanos del fallecido magnate acusado de abuso de menores. Actualizado el 4 de enero de 2024.

Univision Noticias. Se cumplen 22 años de la muerte de Kurt Cobain. 5 de abril de 2016.

Univision Noticias. Quién es quién en los documentos sobre Jeffrey Epstein. 7 de enero de 2024.

Univision Noticias. Resultado de autopsia a Jeffrey Epstein concluye que se suicidó. 16 de agosto de 2019.

CourtListener. Giuffre v. Maxwell (1:15-cv-07433). Actualizado el 8 de enero de 2024.

The New York Times. Una demanda afirma que Epstein traficaba con niñas en el Caribe hasta 2018. 15 de enero de 2020.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoBeyonceLady GagaCeline DionSteven TylerKaty PerryDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD