Es falso que cantantes como Beyoncé, Lady Gaga o Celine Dion aparezcan en los documentos revelados del caso Epstein

Múltiples celebridades han sido asociadas, falsamente, con el caso de abusos sexuales del empresario.

Las desinformaciones sobre Beyoncé, Lady Gaga y Dion siguen el mismo patrón: denuncian que estas cantantes están “en la lista Epstein” e incluyen en la publicación una foto de la artista. En el caso de Tyler y Perry es algo diferente. El texto que acompaña la instantánea del líder de Aerosmith dice: “Steven Tyler se suma a la lista de Epstein“. En cuanto a Perry, aparece en la imagen junto a Hillary Clinton y se asegura que son “dos más en la lista de Epstein”.

El empresario se suicidó ahorcándose en su celda en 2019 cuando esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

En el caso de Courtney Love, que sí está en uno de los documentos revelados, el texto de la publicación dice que la presencia de la viuda de Kurt Cobain “podría ser un hecho que la vuelve más sospechosa por la muerte” del líder de Nirvana. Cobain se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en su casa de Seattle en 1994.

No aparecen en los documentos revelados

Una búsqueda de los nombres de Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Katy Perry y Steven Tyler en los documentos revelados por el juzgado neoyorquino en el momento de la publicación de esta verificación y recogidos por elDetector aquí , no arroja ningún resultado de los mismos.

Sí de Courtney Love, específicamente en el archivo número 4 del documento 1330 desclasificado el 5 de enero (página 98). Es una respuesta de Alan M. Dershoswitz, abogado de Epstein que fue acusado por Virginia Giuffre –una de las entonces menores que sufrió abusos– de haber mantenido relaciones inapropiadas, señalamiento que posteriormente retiró, como informamos en Univision Noticias.

Dershoswitz apunta que la aparición de una persona en la “libreta de direcciones del Sr. Epstein no prueba nada”. En esa libreta, dice, hay nombres de “muchas celebridades y otras personas”, como Donald Trump y Courtney Love, entre otros.

También aparece Hillary Clinton, por ejemplo en el archivo número 12 del documento 1327, revelado el 5 de enero (página 194), pero lo que se dice, como en el caso de Love, no indica que Clinton supiese o cometiese abusos a menores.

Conclusión

Es falso que los nombres de Lady Gaga, Beyoncé, Celine Dion, Steven Tyler y Katy Perry aparezcan en los documentos desclasificados conocidos como lista Epstein. Una búsqueda de esos nombres en los documentos revelados hasta el 8 de enero de 2024 por el juzgado que llevó la causa no da resultado. Si está el de Courtney Love y el de Hillary Clinbton, pero lo que se dice sobre ambas no tienen nada que ver con que participasen o supiesen que en la isla propiedad del empresario se cometiesen abusos sexuales a menores. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

