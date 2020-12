Productos, Servicios y Patentes de Univision

Algunos productos y/o servicios ofrecidos por Univision Communications Inc. y sus subsidiarias (conjuntamente, "Univision"), incluyendo pero no limitado a univision.com Univision NOW, la App de Univision, TUDN, PrendeTV y otras apps relacionadas, y otros productos y/o servicios de streaming de Univision, pueden caer dentro de la cobertura de los patentes en los Estados Unidos y en otros lugares. Este aviso se suministra para satisfacer las disposiciones de marcado virtual de patentes del Artículo 16 de la Ley de América Inventa (America Invents Act) y para además servir como notificación conforme al artículo 287(a) de la sección 35 del Código de los Estados Unidos 35 (35 U.S.C. §287(a)).