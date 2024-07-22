Es falso que Kamala Harris salga en esta foto con Jeffrey Epstein: la imagen está manipulada

Es falsa esa foto en la que supuestamente aparece el empresario Jeffrey Epstein, junto con la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a suceder a Joe Biden como aspirante demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. La imagen, que se ha compartido en redes sociales, en inglés y en español , está manipulada.

En la fotografía, en la que se ve a ambos de mitad del pecho hacia arriba, el empresario ( quien se suicidó en su celda en 2019 cuando esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores) viste con saco negro y corbata del mismo color, sobre una camisa blanca al lado de una Harris sonriente, quien lleva un collar fino y lo que puede ser un vestido oscuro. Detrás de ambos se distinguen unas letras rojas sobre un panel blanco. Los mensajes que acompañan a la instantánea, falsa, piden “hacer famosa la foto” o que “fotos de Kamala y el pederasta de EPstein [sic] vuelven a resurgir en las redes”.

Vuelven “a resurgir”, como dice el post, porque no es la primera vez que esta foto manipulada circula por redes sociales.

Una foto con su pareja

Una búsqueda inversa en Google Lens con una captura solo de Harris da entre sus resultados una foto en la web de la agencia de fotografía Getty Images hecha por Jerod Harris , en la que aparece la vicepresidenta con el mismo vestido y collar de la imagen analizada, pero con otro hombre, que viste el traje y corbata negros y la camisa blanca de la instantánea falsa con Epstein. Esa persona es, según la descripción de la foto, la pareja de la vicepresidenta, Douglas Emhoff .

Emhoff y Harris, de acuerdo con la leyenda de la foto, asistieron el 17 de septiembre de 2015 a la cena de etiqueta en para celebrar la apertura de The Broad Museum en Los Ángeles, California. En esas fechas, la vicepresidenta era por entonces fiscal general de ese estado .

Se puede confirmar que la imagen original está manipulada viendo el collar y el cabello de Harris (recuadros azules), la letra roja entre ellos dos (recuadros amarillos) o la que aparece un poco debajo del hombro derecho de él (recuadros verdes).

Imagen Izquierda: Jerod Harris/Getty Images. Derecha: captura de Facebook.

La imagen manipulada circula desde hace años. Otros equipos de verificación ya advirtieron entonces sobre esta desinformación.

Conclusión

Es falsa la foto de Jeffrey Epstein junto a una sonriente Kamala Harris, que circula en redes sociales. La imagen está manipulada y la cara del empresario, quien se suicidó en 2019, se superpuso sobre la del esposo de la vicepresidente, Douglas Emhoff. La fotografía se tomó el 17 de septiembre de 2015 en Los Ángeles, California, durante la apertura de The Broad Museum. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

