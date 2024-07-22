Cambiar Ciudad
Es falso que Kamala Harris salga en esta foto con Jeffrey Epstein: la imagen está manipulada

La cara de Epstein está en lugar de la de la pareja de Harris, Douglas Emhoff. La manipulación resurgió en redes sociales luego de que el presidente Biden desistiera de la reelección y diera su apoyo a la vicepresidenta.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
La imagen manipulada ha circulado en diversas ocasiones en redes sociales.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / captura de Facebook.

Es falsa esa foto en la que supuestamente aparece el empresario Jeffrey Epstein, junto con la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a suceder a Joe Biden como aspirante demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. La imagen, que se ha compartido en redes sociales, en inglés y en español, está manipulada.

En la fotografía, en la que se ve a ambos de mitad del pecho hacia arriba, el empresario ( quien se suicidó en su celda en 2019 cuando esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores) viste con saco negro y corbata del mismo color, sobre una camisa blanca al lado de una Harris sonriente, quien lleva un collar fino y lo que puede ser un vestido oscuro. Detrás de ambos se distinguen unas letras rojas sobre un panel blanco. Los mensajes que acompañan a la instantánea, falsa, piden “hacer famosa la foto” o que “fotos de Kamala y el pederasta de EPstein [sic] vuelven a resurgir en las redes”.

Vuelven “a resurgir”, como dice el post, porque no es la primera vez que esta foto manipulada circula por redes sociales.

Una foto con su pareja

Una búsqueda inversa en Google Lens con una captura solo de Harris da entre sus resultados una foto en la web de la agencia de fotografía Getty Images hecha por Jerod Harris, en la que aparece la vicepresidenta con el mismo vestido y collar de la imagen analizada, pero con otro hombre, que viste el traje y corbata negros y la camisa blanca de la instantánea falsa con Epstein. Esa persona es, según la descripción de la foto, la pareja de la vicepresidenta, Douglas Emhoff.

Emhoff y Harris, de acuerdo con la leyenda de la foto, asistieron el 17 de septiembre de 2015 a la cena de etiqueta en para celebrar la apertura de The Broad Museum en Los Ángeles, California. En esas fechas, la vicepresidenta era por entonces fiscal general de ese estado.

Se puede confirmar que la imagen original está manipulada viendo el collar y el cabello de Harris (recuadros azules), la letra roja entre ellos dos (recuadros amarillos) o la que aparece un poco debajo del hombro derecho de él (recuadros verdes).

Imagen Izquierda: Jerod Harris/Getty Images. Derecha: captura de Facebook.

La imagen manipulada circula desde hace años. Otros equipos de verificación ya advirtieron entonces sobre esta desinformación.

Es falso que esta sea la lista “oficial” de quienes viajaron a la isla de Jeffrey Epstein donde hubo abusos sexuales contra menores

Es falso que esta sea la lista “oficial” de quienes viajaron a la isla de Jeffrey Epstein donde hubo abusos sexuales contra menores

Noticias Univision
5 min

Esa foto no muestra a Obama con Epstein: está con George Clooney

Esa foto no muestra a Obama con Epstein: está con George Clooney

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falsa la foto de Jeffrey Epstein junto a una sonriente Kamala Harris, que circula en redes sociales. La imagen está manipulada y la cara del empresario, quien se suicidó en 2019, se superpuso sobre la del esposo de la vicepresidente, Douglas Emhoff. La fotografía se tomó el 17 de septiembre de 2015 en Los Ángeles, California, durante la apertura de The Broad Museum. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

