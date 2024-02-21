James Rodríguez no anunció un proyecto de inversión para los colombianos ni su retiro: ese video está manipulado

La imagen del futbolista colombiano James Rodríguez aparece en un video difundido en Facebook, en el cual aparentemente anuncia el lanzamiento de un proyecto destinado a ayudar al pueblo colombiano a resolver problemas financieros tras su supuesto retiro de la carrera deportiva. Pero esto es falso, pues la grabación original fue manipulada. Aunque la entrevista es real, no habló de un proyecto que eliminaría los problemas económicos de sus compatriotas ni tampoco de que se retiraría definitivamente del fútbol.

En el video se escucha la declaración de lo que parece un segmento de noticias: “James Rodríguez [...] finaliza su carrera deportiva y, junto con su hermana Isabella Rodríguez, lanzó un proyecto para ayudar al pueblo de Colombia", al tiempo que se muestra una fotografía supuestamente del futbolista acompañado de una mujer.

Seguidamente, James Rodríguez parece decir: "Mi hermana y yo creamos este proyecto para que la gente de Colombia sea feliz y no necesite nada". Luego señalaría que con "una inversión" puedes "cambiar tu vida para mejor" y "olvidarte de todos los problemas financieros", para lo cual aparentemente solo se necesitaría un teléfono e internet.

El video, reproducido más de 505,000 veces desde su publicación el 12 de enero de 2024, incluye el testimonio de una familia que, supuestamente, ha sido beneficiada por el proyecto y que expresa su agradecimiento a "James e Isabella". El logo del canal colombiano de televisión Caracol aparece en la esquina superior derecha en la mayor parte de la grabación, así como un cintillo en la parte inferior que indica: “James Rodríguez y su hermana anuncian el lanzamiento de un nuevo proyecto para el pueblo de Colombia”.

No habló de solucionar los problemas financieros de sus compatriotas

Lo primero que hicimos en elDetector fue realizar una búsqueda inversa de imagen en Google para identificar el origen de la grabación en la que aparece el jugador colombiano. Entre los resultados, encontramos el video original en el que, a diferencia de lo que muestra el post objeto de esta verificación, no está presente el logo de Caracol, sino el de la revista Semana. Se trata de una entrevista publicada el 17 de junio de 2023 en la cuenta oficial de YouTube de esa publicación.

Si bien la vestimenta del futbolista y el fondo son idénticos, lo que expresa en esa grabación no tiene relación con lo que supuestamente promueve en la publicación desinformante, sino más bien con aspectos de su vida familiar, profesional y sus inversiones personales, como el de su negocio de café que tiene en Medellín. En ninguna parte de la entrevista anuncia ningún programa de inversión que beneficiaría a sus compatriotas ni su retiro como deportista.

Posteriormente, realizamos búsquedas inversas de imágenes en Yandex, pero esta vez con las supuestas fotos que el video en Facebook muestra de James Rodríguez y la que sugieren sería su hermana. Al encontrar las fotografías originales, notamos que en ambas en realidad él estaba solo.

En una de las imágenes, publicada en julio de 2021 en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el futbolista muestra la celebración de sus 30 años y se le ve con la misma ropa, el mismo gesto con su dedo índice e igual decorado con globos al fondo que en la publicación que estamos verificando. En la otra, difundida en noviembre de 2022 en su cuenta oficial de Instagram, aparece con la misma vestimenta y también apuntando con el índice, en este caso a unas edificaciones que están detrás suyo. En ninguna de estas fotos se le ve acompañado. Tampoco encontramos que alguna de las hermanas se llame Isabella Rodríguez, sino Juana Valentina, Luisa y Danna.

James Rodríguez sigue activo en las canchas

Aunque el jugador había solicitado dejar sin efecto su contrato con el equipo brasileño Sao Paulo, como había confirmado el propio director técnico, semanas después James Rodríguez "retrocedió en su decisión” de abandonar el equipo, según señala ESPN Deportes en una nota difundida el 20 de febrero de 2024. El mismo día de la publicación, el futbolista compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto en que se le ve con un balón, acompañada de un mensaje: "Algo bueno está llegando".

Esto contradice la afirmación difundida en el video desinformativo un poco más de un mes antes, que aseguraba que el jugador se retiraba de su carrera deportiva.

Conclusión

Es falso que James Rodríguez haya anunciado un proyecto de inversión para resolver los problemas financieros de los colombianos tras supuestamente informar sobre el fin de su carrera futbolística, como señala un post en Facebook. Lo confirmamos al encontrar el video original mediante una búsqueda inversa de imagen en Google y comprobar que el audio fue manipulado. Aunque el jugador sí habló de sus inversiones durante la entrevista, no anunció un proyecto financiero que beneficiaría a sus compatriotas ni tampoco dijo que se retiraría del fútbol. También verificamos que las dos fotos incluidas en el video desinformante en las que aparecería con la supuesta hermana Isabella con la que habría creado el proyecto fueron a su vez manipuladas, pues en las originales aparece solo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

