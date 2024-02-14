Es falso que Taylor Swift admitiese que tuvo la oportunidad de comprar su catálogo musical: ese video es engañoso

No hay evidencias de que la familia Soros fuese parte activa de la compra.

Es falso que Taylor Swift estuviese de acuerdo con la venta de los derechos sobre sus seis primeros discos, como se le escucha supuestamente decir en un video en Facebook . La grabación, en sus primeras palabras, ha sido editada engañosamente para cambiar el sentido de lo que realmente comentó la artista.

PUBLICIDAD

En el video escuchamos a la cantante supuestamente decir: “Tuve la oportunidad de comprar mi música en su totalidad. Todo mi catálogo fue vendido a Ithaca Holdings de Scooter Braun en un acuerdo que, según me han dicho, fue financiado por la familia Soros, 23 Capital y Carlyle Group”. Parece que la artista habría comprado los derechos sobre su música y luego los habría vendido. No es así.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



La grabación viene acompañada de un fotomontaje en el que se ve a la misma Swift como una supuesta marioneta sostenida por unos hilos y manejada por George Soros, empresario multimillonario de 93 años , quien aparece al fondo. El texto del post dice que “Taylor Swift admite que George Soros es uno de los dueños de su música”.

Soros, su familia y su fundación Open Society son regularmente asociados, sin pruebas, a teorías conspirativas que indican que encabezan los planes de las élites mundiales para controlar el planeta. En elDetector hemos hablado de ellas y verificado algunas desinformaciones .

PUBLICIDAD

El contexto necesario

Desde 2021, Taylor Swift ha venido lanzando de nuevo sus primeros discos con el añadido “Taylor’s version” (la versión de Taylor) en el título de sus portadas. Es el resultado de una disputa por los derechos de esas grabaciones.

En una transacción que se hizo definitiva el 16 de noviembre de 2020 , un grupo de inversores encabezados por Ithaca Holdings , fundada por el productor Scooter Braun, se hizo con los masters –grabación original de una canción de la que se sacan las copias– de esos álbumes de Swift, al comprar la discográfica que representaba a la artista en aquella media docena de títulos, Big Machine Label Group, por unos 300 millones de dólares . Las informaciones sobre el acuerdo no dicen nada de Soros ni de su familia.

La empresa de Scooter Braun, quien descubrió entre otros a Justin Bieber y Ariadna Grande, se convertía desde ese momento en el dueño de los derechos de los seis primeros discos de Swift. Esta cantante y Braun están enfrentados desde hace años, como informó Univision Noticias el día que se anunció la compra de la disquera en 2019 .

En su respuesta a la venta definitiva de su catálogo a Braun, Swift reveló en su cuenta de X (antes Twitter) que trató de hacerse con los derechos de sus discos, pero que Braun no quiso escucharla. Entonces, y ya en otra discográfica, la cantante decidió volver a grabar sus seis primeros discos para poder retomar el control, y los ingresos, sobre ellos.

PUBLICIDAD

Los derechos de esas grabaciones originales pertenecen ahora a la empresa surcoreana HYBE –creadores del grupo de K-Pop BTS–, que adquirió a Ithaca Holdings en 2021.

Entonces, ¿qué pasa con el video?

Al buscar en la web de ese medio musical, encontramos que ese día de diciembre de 2019 la cantante recibió el premio “Mujer de la Década en los Billboard's Women In Music” y que en su discurso de agradecimiento no dijo exactamente lo mismo que se escucha en el video que estamos verificando.

La artista, según la transcripción de sus palabras , dijo aquel día que “después de que se me negara la oportunidad de comprar mi música (after I was denied the chance to purchase my music, en inglés), todo mi catálogo fue vendido a Ithaca Holdings, de Scooter Braun, en un acuerdo que, según me han dicho, fue financiado por la familia Soros, 23 Capital y Carlyle Group”.

En el video desinformante, en cambio, afirma en su inicio: ”Tuve la oportunidad de comprar mi música en su totalidad”. En inglés, “I’d the chance to purchase my music outright”. Ese “I’d” suena de una forma particular, como forzado.

PUBLICIDAD

En una búsqueda en el canal de YouTube de Billboard encontramos el video de la entrega de aquel reconocimiento a la artista el 13 de diciembre de 2019. A los 10:09 minutos escuchamos que Swift dice exactamente lo mismo que la transcripción en la web de Billboard.

Para hacer parecer que Swift dice “I had”, o el más breve “I’d”, se cortó en el audio real la primera sílaba de la palabra “denied” para que el sonido restante se asemejara a “I’d”. Incluso los labios de Swift se ven desacompasados en esos primeros segundos del video.

Y justamente antes había hablado de esa venta y dice que pasó sin su “aprobación, consulta o consentimiento”. Es decir, la artista estaba contrariada por no haber podido hacerse con los derechos de sus seis primeros discos. No dijo que tuvo la oportunidad de comprarlos y que luego los vendió por 300 millones, como afirma el texto del post con el video engañoso.

Sobre la alusión a la familia Soros, en elDetector preguntamos a la Open Society Foundation, organización benéfica creada por los Soros , si estos participaron en la compra de los derechos de los seis primeros discos de Swift. Para el momento de publicar esta verificación, no habían respondido. Según el Financial Times, 23 Capital está “respaldada” por George Soros .

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que Taylor Swift reconociese que tuvo la oportunidad de comprar los derechos sobre sus seis primeros discos antes de que luego fueran vendidos. El video en el que supuestamente la cantante sugiere tal cosa es engañoso, como se comprueba al escuchar la grabación original que ocurrió en una entrega de premios de la revista Billboard. En ese evento, Swift más bien denuncia que le fue negada la posibilidad de comprar esas grabaciones originales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD