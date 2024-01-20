De Kimberly Loaiza a Daniel Noboa: usan imágenes de personalidades de todo el mundo para estafar

En España advirtieron de este fraude que usa la imagen de famosos y simula sitios web de medios reales.

El esquema siempre es el mismo, los personajes varían según el país y van desde el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a la cantante mexicana Kimberly Loaiza: fotos de su participación en algún reconocido programa de televisión —incluso a veces junto a montajes que hacen ver como si hubieran sido arrestados— son publicadas en Facebook con un texto que dice que el entrevistador tildó de “irresponsable” a ese famoso por revelar al aire una información financiera que podría “sacudir los cimientos de la sociedad”.

Los posts tienen un enlace que pareciera redirigir al usuario a páginas de un medio de comunicación local, pero realmente lo lleva a una web que incluye una falsa entrevista entre la figura pública y el presentador sobre las supuestas bondades de una plataforma de inversión e invita a las personas a usarla. Se trata de una estafa, sobre la que han advertido las autoridades españolas.

“Lenin Artieda, presentador del programa ‘Contacto Directo’, calificó a Daniel de ‘irresponsable’ y dijo al aire que ‘una información financiera de esta magnitud puede sacudir los cimientos de la sociedad ecuatoriana", dice una de las publicaciones en Facebook, en la que se ve una supuesta foto del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, siendo arrestado por la policía. El enlace, ubicado en la parte de abajo del post, pareciera además llevar al sitio del diario El Comercio .

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:





Con el mismo texto, encontramos publicaciones en las que se menciona a las cantantes Kimberly Loaiza (México), Dora West (Ecuador) y María José Quintanilla (Chile), o las presentadoras de televisión Pamela Díaz (Chile) y Keyla Sánchez (Costa Rica).

Los posts usan el mismo formato y solamente cambian los nombres del presentador, del programa de televisión, del famoso y del país. Y en la mayoría se menciona también que las autoridades interrumpieron la entrevista para evitar que el “secreto financiero” fuera conocido por todo el mundo.

En diciembre de 2023, en elDetector verificamos uno de estos posts , referido a la presentadora española Lorena Castell, quien había advertido que su imagen estaba siendo usada en estas publicaciones falsas.

Advertencia en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) alertó de un “fraude financiero” que circula en redes sociales y describió que “se trata de anuncios falsos que prometen grandes ganancias con inversiones en bolsa o criptomonedas, con lenguaje confuso y promesas engañosas”.

“En ellos se utiliza la imagen de personas famosas, actores, cantantes e incluso responsables públicos cuya identidad se utiliza para asignarles declaraciones que nunca se han producido” y “también se utilizan los diseños y apariencia de medios online para acreditar falsas informaciones sobre esos personajes”, dijo la CNMV en una nota de diciembre de 2023.

Después de hacer esa verificación, en elDetector encontramos que decenas de este tipo de publicaciones circulan en Facebook usando la imagen de personas famosas en distintos países para atraer al público local.

En el caso de Castell, el enlace de la publicación imitaba la página web del diario español El Mundo –mediante el uso del mismo logo y un diseño similar, aunque el dominio o URL no correspondía al del medio legítimo– para tratar de dar credibilidad a la supuesta entrevista en la que la presentadora divulgaba su “secreto financiero”. Pero encontramos que el nombre del medio de comunicación que supuestamente reseña las palabras dichas por el famoso en la televisión cambia según el país de origen de la personalidad cuya imagen se esté usando en el esquema: por ejemplo, en el caso de Ecuador pareciera que la redirección lleva al diario El Comercio , en el de Costa Rica a La Nación y en los de Chile la imagen del post imita la web de La Tercera.

En elDetector también notamos que generalmente la redirección a la falsa entrevista sólo es exitosa si se hace clic desde el país al que va dirigida (aquel en el que es famoso el personaje utilizado), mientras que si se intenta abrir desde otra locación llevará al usuario a páginas deportivas, perfiles de cantantes o de moda. Por ejemplo, en el caso de Lorena Castell pudimos ingresar a la página que semejaba a la de El Mundo desde España, pero no desde Estados Unidos. Y en el de Pamela Díaz no logramos ver la misma página de imitación de La Tercera que capturaron en su nota los verificadores del sitio chileno Fast Check, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN).

Sin embargo, las redes sociales no son la única forma de encontrar estas falsas entrevistas en internet, ya que mediante búsquedas en Google con los nombres de las personalidades y las palabras “inversión” o “estafa” aparecen generalmente enlaces a un sitio web con aspecto de medio de noticias legítimo en el que se puede encontrar todo el contenido manipulado (con sus respectivos enlaces a las supuestas plataformas de inversión). Al revisar ese sitio en páginas especializadas en estafas, encontramos que entre otras cosas lo consideran dudoso por promover plataformas de criptomonedas.

Decenas de anuncios en varios idiomas

Muchas de las publicaciones que detectamos provienen de las mismas cuentas y generalmente son publicadas en forma de anuncios para lograr mayor alcance y visibilidad en la red social. Salvo en el caso de Loaiza, que encontramos que la desinformación estaba siendo compartida por cuentas particulares sin proporcionar directamente el enlace a la supuesta plataforma de inversiones, lo que no deja de ser peligroso porque a través de una búsqueda con palabras clave en Google encontramos como primer resultado un artículo en Medium que reproduce la falsa entrevista y tiene el link a la presunta plataforma de inversiones. Así que un usuario al que la desinformación en la red social le llame lo suficiente la atención como para querer saber más del tema y lo busque en internet, también podría estar en riesgo.

En los demás notamos, por ejemplo, que posts que usan la imagen de Daniel Noboa y Keyla Sánchez fueron difundidos desde la misma cuenta de Facebook como publicidad y al entrar en la biblioteca de anuncios de ese usuario encontramos que publicó 260 anuncios en los últimos meses con una inversión de miles de dólares, todos ellos con el mismo esquema, pero incluso, muchos en idiomas distintos al español (como francés, turco o japonés).

Las publicaciones con fotos de Lorena Castell, María José Quintanilla y Pamela Díaz también fueron difundidas como publicidad desde una misma cuenta, que a su vez ha publicado 31 anuncios en los últimos meses: algunos con este mismo esquema y otros sobre Oil Profit, una supuesta plataforma de inversión que también ha usado la imagen de figuras reconocidas –como el empresario Carlos Slim o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador– para atraer usuarios y que incluso fue denunciada públicamente por el gobierno mexicano.

En elDetector verificamos en febrero de 2023 una de esas publicaciones, que tiene un esquema muy similar al que está circulando actualmente, en el que se usaba la figura de Carlos Slim y se decía que el multimillonario había develado su forma de hacer dinero en un noticiero. En este caso se instaba igualmente a los usuarios a invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas.

Conclusión

Es falso que personalidades como el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, las cantantes Kimberly Loaiza, Dora West y María José Quintanilla, o las presentadoras de televisión Lorena Castell, Pamela Díaz y Keyla Sánchez hayan revelado durante una entrevista secretos financieros que pueden “sacudir los cimientos de la sociedad”, como aseguran publicaciones en Facebook. Se trata de un esquema de estafa que usa ilegítimamente la imagen de famosos y de medios de comunicación para tratar de hacer ver que esas personalidades dieron a conocer trucos para ganar dinero rápidamente y que, al final, impulsan al usuario a invertir en supuestas plataformas bursátiles o de criptomonedas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

