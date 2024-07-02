Es falso que el avión privado de Taylor Swift fue pintado por activistas ambientales en un aeropuerto de Reino Unido

Dos mujeres fueron arrestadas por dañar dos aviones en el aeropuerto de Stansted.

Circulan en redes sociales imágenes de dos activistas ambientales rociando pintura naranja sobre unas aeronaves en el aeropuerto de Stansted, en Reino Unido, junto a la afirmación de que uno de los aviones afectados pertenece a la cantante Taylor Swift. Sin embargo, esto es falso: la policía del condado de Essex, que ha llevado el caso, confirmó a elDetector que “ninguno de los aviones dañados están conectados” con la estrella estadounidense.

“Dos jóvenes vandalizaron el jet privado de Taylor Swift, una de las artistas que más ha sido criticadas [sic] recientemente por su indiscriminado uso de jet privado”, “Este jueves miembros de un grupo de activistas climáticos rociaron con un spray naranja el jet privado de la cantante Taylor Swift, pocas horas después de su aterrizaje en el aeropuerto de Stansted, Reino Unido”, afirman posts publicados en Instagram y Facebook entre el 20 y el 21 de junio de 2024.

No era el avión de Swift

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que varios medios reportaron sobre el incidente ocurrido en el área privada del aeropuerto de Stansted y explicaron que el mismo fue obra de dos activistas de la organización ambientalista “Just Stop Oil”, pero también señalaron que la aeronave de Swift no estaba en el aeródromo en el momento del ataque.

Incluso una publicación en X (antiguo Twitter) de “Just Stop Oil”, en la que se comparte el video que muestra a las dos activistas cortando una reja para ingresar al aeropuerto y posteriormente rociando pintura naranja sobre dos aeronaves, dice que la acción tuvo lugar “horas después de que el jet de Taylor Swift aterrizara” allí, pero sin afirmar que ese fue uno de los que pintaron.

Desde elDetector contactamos por correo electrónico con la policía de Essex, que ha llevado el caso, y nos confirmaron que “ninguno de los aviones dañados están conectados con Taylor Swift”.

Los vuelos privados de la estrella de la música estadounidense han estado en el centro de la polémica desde hace un par de años, cuando se le comenzó a señalar de supuestamente dañar el ambiente con la cantidad de viajes que realiza.

Conclusión

Es falso que dos integrantes de un grupo ambientalista dañaron con pintura el avión privado de la cantante Taylor Swift en un aeropuerto de Reino Unido, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las activistas de “Just Stop Oil ” esparcieron pintura sobre dos aeronaves en el aeródromo de Stansted, pero la policía local confirmó a elDetector que ninguno de los aviones afectados estaba relacionado con la estrella de la música estadounidense. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

