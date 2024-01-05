Son falsas estas fotos de Trump sentado junto a Epstein en un sofá o rodeado de jovencitas en un avión

Existen fotos reales que muestran a Trump y Einstein juntos, pero estas han sido fabricadas.

“‘Seguro Trump no está en esa lista ni jamás visitó, [sic] la isla de Epstein, él es un elegido Mesías inocente’…. Also [también] Donald Trump”, dice el texto de una publicación en X (antiguo Twitter) del 4 de enero de 2023, que incluye tres imágenes: dos del expresidente rodeado de chicas rubias en un avión y otra en la que se le ve en un sofá junto a Epstein y un grupo de personas en un ambiente relajado y festivo.

“Trump en el avión de Epstein rumbo a ‘la isla de la fantasia’ [sic]”, dice otro post de X que también muestra una de las imágenes de Trump y las jovencitas en la aeronave.

Detalles que hacen ver que la imagen fue generada digitalmente. Imagen Captura de X.

En elDetector observamos algunos detalles de las fotografías que apuntan a que se trata de imágenes falsas. En una de las supuestas fotos en el interior del avión, el pelo de Trump luce cortado en forma geométrica; además, una de las orejas del exmandatario aparece difuminada y en la parte inferior se crea un extraño efecto entre el traje de Trump, la sombra y lo que sería el brazo de una de las jóvenes.

En la otra imagen que parece haber sido tomada dentro de una aeronave, el tronco del expresidente se muestra particularmente corto y también llama la atención la delimitación entre los brazos de las chicas y los del expresidente.

El torso corto y la delimitación entre los brazos dan pistas de que la imagen es generada digitalmente. Imagen Captura de X.

Pasamos ambas fotos por dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial y salvo en un caso, los resultados arrojaron alta probabilidad de que fueran generadas digitalmente.

La imagen del sofá

La tercera fotografía que estamos chequeando muestra a Trump junto a Epstein en un sofá, en el que también hay varias personas más. En este caso, notamos que el fallecido magnate parece no tener piernas, el brazo de una mujer que abraza a Trump es inusualmente largo y las manos de todos los personajes tienen formas extrañas –una de las características típicas de las imágenes generadas con inteligencia artificial.

Da la impresión de que a Epstein le faltan las piernas y algunas manos están deformadas. Imagen Captura de X.

Esta foto también la pasamos por detectores de imágenes creadas con IA y uno de ellos dio una alta probabilidad de que fuera así, mientras que en otro el porcentaje fue menor. Este tipo de herramientas de detección no son infalibles, pero los resultados que obtuvimos, más las observaciones detalladas que hicimos de cada imagen, nos permiten concluir que las mismas no son auténticas.

Además, todas las supuestas fotografías que estamos chequeando fueron catalogadas también como falsas en mayo de 2023 por Lead Stories, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN). En esa verificación se explica que las imágenes comenzaron a circular entre abril y mayo de 2023, y específicamente respecto a la que muestra a Trump y Epstein en el sofá agrega que “si esa foto fuera auténtica, tendría valor para los tabloides –y que se hiciera pública súbitamente sin ninguna explicación es una pista de que fue fabricada en 2023”.

Politifact, igualmente miembro de la IFCN, verificó en julio de 2023 la imagen del sofá y concluyó que no era auténtica.

Conclusión

Son falsas esas fotografías que circulan en redes sociales y muestran al expresidente Donald Trump rodeado de jovencitas rubias en un avión o sentado en un sofá junto a Jeffrey Epstein y otras personas en un ambiente festivo. Las mismas fueron generadas con programas de inteligencia artificial, según resultados de herramientas para la detección de ese tipo de imágenes y detalles que observamos en las supuestas fotos que son característicos de las creaciones con IA, como manos y brazos desproporcionados o mal definidos, la ausencia de las piernas de Epstein y cortes extraños entre las cabezas o brazos de los distintos personajes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

elDetector. Cómo detectar imágenes generadas con programas de inteligencia artificial: lo que dicen los expertos. 29 de abril de 2023.

Univision Noticias. La 'lista Epstein': 5 claves de los personajes vinculados al magnate condenado por abuso de menores. 4 de enero de 2024.

Univision Noticias. Mal desempeño de guardias permitió suicidio de Epstein, dice informe del Departamento de Justicia. 27 de junio de 2023.

Getty Images. Epstein y Trump en Mar-a-Lago. 1 de enero de 1997.

PolitiFact. Foto fabricada parece mostrar a Donald Trump y Jeffrey Epstein con chicas. 18 de julio de 2023.

International Fact-Checking Network. Firmantes verificados. Consultado el 5 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

