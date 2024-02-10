Taylor Swift no mostró esa pancarta a favor de Trump en los Grammy: esa imagen está manipulada

No es la primera vez que manipulan una foto de la artista con mensajes políticos.

Circula en Facebook una imagen que muestra a Taylor Swift, la primera artista musical en ganar en la historia cuatro premios Grammy por álbum del año, supuestamente sosteniendo una pancarta en apoyo al expresidente republicano Donald Trump en la alfombra roja de la 66ª entrega de esos galardones el pasado 4 de febrero. Sin embargo, una búsqueda inversa de la imagen en Google confirma que la cantante no sostuvo esa pancarta en apoyo al político pues la foto fue manipulada.

PUBLICIDAD

“La ganadora del Grammy, Taylor Swift, se suma a la campaña presidencial de Donald Trump”, se lee en el texto incluido en la imagen difundida el 5 de febrero de 2024, un día después de la premiación de los Grammy que tuvo lugar en California, donde la artista anunció la llegada de su nuevo álbum.

En la imagen se observa a la cantante sosteniendo una pancarta con un mensaje en inglés que promueve la narrativa falsa —que ya hemos desmentido en elDetector— de fraude electoral: “Trump ganó. Los demócratas hicieron trampa”. También se aprecian los logos de Variety, un medio de entretenimiento, así como el de la cadena CBS y el de los Grammy.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Lo primero que notamos fue que los dedos de la cantante estaban borrosos, así que desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google para hallar el origen de la fotografía y encontramos un video de 24 segundos publicado el mismo día de la premiación.

En el clip se observa el mismo encuadre con los logos y a la artista con el mismo peinado y vestido que en la imagen desinformante. Sin embargo, en el video original la cantante lleva unos guantes de gala negros y en ningún momento sostiene un cartel con un mensaje de apoyo a Trump.

PUBLICIDAD

También revisamos las publicaciones en la cuenta oficial de los Grammy en X (antes Twitter) desde el 4 de febrero de 2024 y encontramos varios posts sobre la artista, pero en ninguno se observa la pancarta de respaldo al expresidente republicano.

Lo que sí encontramos en la cuenta oficial de Swift en X —con más de 95 millones de seguidores— es que en mayo de 2020, durante la campaña presidencial de Estados Unidos, la cantante publicó el siguiente mensaje dirigido a Trump: “Te expulsaremos en noviembre”.

No es la primera vez que la artista es vinculada a desinformaciones relacionadas con Trump. Días previos a la entrega de los premios Grammy, se viralizaron en redes imágenes de Swift con mensajes a favor y en contra de Trump que fueron desmentidas por elDetector y otros medios, miembros todos de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés).

Conclusión

Es falso que la cantante Taylor Swift mostró una pancarta de apoyo al exmandatario republicano Donald Trump, en la premiación de los Grammy, como circula en redes sociales. En elDetector verificamos mediante una búsqueda inversa de imagen en Google que la foto fue manipulada. En su paso por la alfombra roja, según confirmamos en un video de ese evento, la artista no llevaba ninguna pancarta ni tampoco tenía las manos al descubierto, pues llevaba puestos unos guantes de gala de color negro. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.