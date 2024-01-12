Esa foto no muestra a Obama con Epstein: está con George Clooney
Una búsqueda del nombre del expresidente Barack Obama en los documentos revelados sobre los abusos sexuales a menores en la isla relacionados con el caso Epstein no da ningún resultado.
Es falso que esa foto demuestra que Barack Obama viajara a la isla de Jeffrey Epstein donde se cometieron abusos sexuales a menores, como asegura una publicación reproducida cerca de 10,000 veces en X (antes Twitter). Quien lo acompaña en la imagen no es el empresario y el nombre del expresidente no se encuentra en todo el material desclasificado hasta la fecha por una corte neoyorquina donde se juzgó uno de los casos relacionados con esos abusos (documentos recogidos por elDetector aquí).
El post dice que el expresidente estadounidense “también estuvo en la Isla de Epstein Abusando de Niñas menores de edad”. La publicación va acompañada de una imagen en la que vemos a Obama en un bote junto a otro hombre y lo que parece ser una joven de rasgos asiáticos con un gorro.
Un paseo con George Clooney
Otras desinformaciones destacan que la persona que acompaña al expresidente en el bote es el mismo Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019 cuando iba a ser juzgado por tráfico de menores. Pero una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que ese hombre es George Clooney y que la instantánea fue tomada en junio de 2019, cuando el matrimonio Obama y sus dos hijas pasaron unos días con el actor y su esposa, Amal Clooney, en la residencia que estos tienen en el lago Como, en Italia. Su presencia fue recogida por los medios de comunicación. En varias fotos puede verse también a la joven de rasgos asiáticos.
En una de las fotos publicadas por la Agencia EPA-EFE de aquel día (fondo y recuadro superior izquierdo de la composición a continuación) puede verse que tanto Obama como Clooney llevan la misma ropa que en la imagen analizada (recuadro superior derecho) y hay elementos en común en la embarcación como las tres líneas negras en la parte lateral (recuadros amarillos) y el ángulo de la estructura que cubre la parte central de la lancha (recuadros azules).
Conclusión
Es falso que esa foto demuestra que Barack Obama viajara a la isla de Jeffrey Epstein donde se cometieron abusos sexuales a menores de edad, como dicen en redes sociales. El actor George Clooney es quien aparece al lado del expresidente en la imagen, que se tomó en el lago Como, en Italia. El nombre de Obama no aparece en ninguno de los documentos revelados por la justicia de Nueva York y relacionados con el caso que ha generado la llamada “lista Epstein”, sobre la que desinformaciones ya desmentidas por elDetector dicen que estarían los que cometieron esos abusos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
