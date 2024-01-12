Esa foto no muestra a Obama con Epstein: está con George Clooney

Los Obama visitaron a los Clooney en el lago Como en Italia.

El post dice que el expresidente estadounidense “también estuvo en la Isla de Epstein Abusando de Niñas menores de edad”. La publicación va acompañada de una imagen en la que vemos a Obama en un bote junto a otro hombre y lo que parece ser una joven de rasgos asiáticos con un gorro.

Un paseo con George Clooney

En una de las fotos publicadas por la Agencia EPA-EFE de aquel día (fondo y recuadro superior izquierdo de la composición a continuación) puede verse que tanto Obama como Clooney llevan la misma ropa que en la imagen analizada (recuadro superior derecho) y hay elementos en común en la embarcación como las tres líneas negras en la parte lateral (recuadros amarillos) y el ángulo de la estructura que cubre la parte central de la lancha (recuadros azules).

Imagen EPA-EFE/Matteo Bazzi y captura de Facebook.

Conclusión

Es falso que esa foto demuestra que Barack Obama viajara a la isla de Jeffrey Epstein donde se cometieron abusos sexuales a menores de edad, como dicen en redes sociales. El actor George Clooney es quien aparece al lado del expresidente en la imagen, que se tomó en el lago Como, en Italia. El nombre de Obama no aparece en ninguno de los documentos revelados por la justicia de Nueva York y relacionados con el caso que ha generado la llamada “lista Epstein”, sobre la que desinformaciones ya desmentidas por elDetector dicen que estarían los que cometieron esos abusos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

