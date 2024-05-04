Elon Musk no promueve Bitcoin Billionaire para multiplicar ingresos en un mes: ese video está manipulado

Un video compartido en Facebook muestra un segmento de noticias de Radio Televisión Española (RTVE) en el que el empresario multimillonario Elon Musk en una entrevista supuestamente promociona un programa de inversión llamado Bitcoin Billionaire, que promete multiplicar la inversión de los españoles. Sin embargo, se trata de un contenido manipulado que une dos grabaciones diferentes para hacer parecer que un juego creado con propósitos de entretenimiento puede brindar ganancias, lo cual es falso.

Al inicio del video, aparece la presentadora del noticiero 24 horas de RTVE diciendo que gracias a que "Bitcoin Billionaire anuncia una venta pública de acciones", las personas podrán "ganar 20,000 euros [$21,364.10] al mes con una inversión de solo 250 euros [$267.03]".

“Bitcoin Billionaire ha iniciado el proceso de venta de parte de sus acciones al pueblo español” y “enriquecerá a muchos”, aparentemente dice Musk en una entrevista con el abogado y columnista Ben Shapiro. En otra parte, invita a hacer clic en un enlace y llenar un “formulario de inscripción” con la promesa de que un gestor personal te ayudará luego a “comprar acciones”. En la parte inferior, a la izquierda se observa el texto Bitcoin Billionaire y a la derecha el logo de 24 horas.

Los clips no tienen relación con Bitcoin Billionaire

En elDetector lo primero que hicimos fue buscar con palabas clave en Google el supuesto programa de inversión Bitcoin Billionaire y encontramos una aplicación con ese nombre. Según se lee en su descripción, se trata de un juego de minería en el que se puede ganar "bitcoins virtuales". Sin embargo, aunque las personas pueden sentirse como multimillonarias, aclaran que los participantes no obtendrán bitcoins reales, ya que se trata de un juego con propósitos de entretenimiento. Tampoco encontramos Bitcoin Billionaire listada en la bolsa de valores de Estados Unidos, New York Stock Exchange ni tampoco en la de España.

Posteriormente, realizamos una búsqueda inversa de imagen con una captura de la entrevista de Musk y Shapiro y hallamos el video original del encuentro, cuya fecha de publicación es de hace más de tres meses, en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Shapiro.

Al comparar el video –que corresponde a un episodio del podcast The Search, conducido por Shapiro– con el que estamos verificando, encontramos que aunque él y Musk llevan la misma vestimenta y se ven en el mismo sitio con el mismo encuadre, ninguno promueve el supuesto programa de inversión Bitcoin Billionaire. En cambio, hablan sobre personas innovadoras y cómo son percibidas en la sociedad, la filosofía de vida y la creencia en la existencia de un ser superior. Además, abordan la creación de las empresas SpaceX y Tesla, los riesgos que Musk ha tomado con ellas, así como la cantidad de seguidores que ha conseguido en su cuenta de X.

Tampoco se observa el logo del programa 24 horas ni tampoco el texto Bitcoin Billionaire, a diferencia de lo que muestra el clip manipulado.

En busca del origen de la grabación del segmento noticioso, hicimos otra búsqueda inversa de imagen, esta vez con la captura de la presentadora de RTVE, y hallamos que el contenido original fue publicado en la cuenta oficial de X de RTVE Noticias el 8 de febrero de 2024.

Observamos que la presentadora estaba vestida de igual manera y aparece en el mismo escenario que en el post que estamos analizando, pero al escuchar el video, no mencionó Bitcoin Billionaire; en realidad, informó sobre un accidente mortal de helicóptero en California. Ese mismo día, Univision Noticias confirmó las muertes de las personas que estaban en el helicóptero.

A diferencia del video manipulado, el original no muestra imágenes proyectadas promocionando Bitcoin Billionaire ni tampoco la hora en la esquina inferior izquierda de manera estática. En la grabación original la hora es dinámica y avanza segundo a segundo. Además, en el área inferior hay titulares de noticias que se desplazan de derecha a izquierda, mientras que en el clip que estamos verificando sólo aparece una franja blanca. Todo esto evidencia que el video fue manipulado.

No aparece Bitcoin Billionaire, sino QuantumAI

Al acceder al enlace mencionado e incluido en el video analizado, notamos que ni el dominio ni la propia web mencionan Bitcoin Billionaire, sino QuantumAI. El nombre de esta supuesta plataforma ha aparecido en otras desinformaciones que elDetector ha verificado, en las cuales se muestran imágenes manipuladas de figuras públicas como el presidente español Pedro Sánchez, el presentador Don Francisco (Mario Kreutzberger) y el propio Elon Musk, entre otros, para dar la falsa impresión de que respaldan la plataforma.

Además, en el sitio web se solicitan datos personales como el nombre, correo electrónico y número telefónico. Según AARP, una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, redirigir a los usuarios a otra página para completar un cuestionario es una señal de alerta sobre una posible estafa, por lo que sugiere no responder a cuestionarios ni hacer clic en enlaces sospechosos.

Conclusión

Es falso que en ese video Elon Musk promueva Bitcoin Billionaire para que las personas supuestamente multipliquen sus inversiones, como muestra un video aparentemente de RTVE que fue difundido en Facebook y en el que se ve al empresario junto a Ben Shapiro. La grabación original fue manipulada. Aunque la entrevista entre Musk y Shapiro sí ocurrió, en ningún momento mencionaron Bitcoin Billionaire ni fue para RTVE; en realidad, abordaron temas relacionados con las empresas de Musk, la innovación y la tecnología, como parte de un episodio del podcast de Shapiro, The Search. Además, hallamos que Bitcoin Billionaire no es una plataforma para generar ingresos reales, sino que es una aplicación para jugar y sentirse multimillonarios con propósitos de entretenimiento, sin obtener bitcoins reales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

