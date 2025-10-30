Cambiar Ciudad
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Contrario a las publicaciones desinformantes, el presidente Donald Trump y la primera dama participarán en un evento de Halloween en la Casa Blanca, donde repartirán dulces.

Por:Ivette Franco
Por:Ivette Franco
La imagen del periodista Enrique Acevedo ha sido usada para hacer ver que él estaba dando la supuesta noticia.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Mike Theiler - Pool - Getty Images (foto) / Captura de TikTok.

Un video en TikTok asegura que el presidente Donald Trump firmó el “23 de octubre” de 2025 un decreto que “prohíbe todas las celebraciones de Halloween” en Estados Unidos y que impondría multas de hasta 4,000 dólares a quienes participen en esta festividad. Sin embargo, no existe ninguna ley ni disposición oficial del gobierno que respalde esta afirmación.

En el video aparece una imagen del periodista Enrique Acevedo, presentador del noticiero En Punto de N+ (división de TelevisaUnivision), supuestamente reportando sobre este decreto. El post menciona que la prohibición incluye el uso de “disfraces, fiestas, decoraciones” y también el tradicional “truco o trato”. Publicaciones similares se han difundido también en otras cuentas de TikTok.

La Casa Blanca celebrará Halloween

En elDetector realizamos una búsqueda en la página oficial de la Casa Blanca con la palabra “Halloween”. En lugar de un decreto de prohibición, encontramos un comunicado que anuncia que la primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump abrirán el Jardín Sur de la Casa Blanca a los niños para celebrar Halloween, donde se repartirán dulces y habrá puestos de “truco o trato”.

Según el comunicado, el evento se llevará a cabo el jueves 30 de octubre y contará con la participación de ambos, quienes “repartirán dulces conmemorativos” durante la actividad.

El periodista Enrique Acevedo, por su parte, desmintió haber informado sobre la supuesta prohibición de Halloween en Estados Unidos. En un mensaje enviado por WhatsApp, explicó a elDetector que se han detectado cuentas que utilizan su “imagen” y su “voz" en videos “producidos con inteligencia artificial (IA)”.

Desde elDetector hemos identificado en diversas ocasiones publicaciones que usan imágenes o voces clonadas de figuras públicas para difundir contenido falso, aprovechando su alcance y credibilidad. Por eso, se recomienda verificar la información en fuentes oficiales antes de compartirla.

Conclusión

Es falso que el gobierno de Estados Unidos haya prohibido las celebraciones de Halloween o que exista una multa de hasta 4,000 dólares por participar en ellas. No encontramos ningún documento oficial que respalde esta supuesta orden. Por el contrario, un comunicado de la Casa Blanca confirma que Donald Trump y Melania Trump participarán en un evento de Halloween el 30 de octubre, repartiendo dulces a los participantes. Además, el periodista Enrique Acevedo, quien aparece en uno de los videos supuestamente dando a conocer la noticia, negó haber reportado dicha prohibición y señaló que hay cuentas que suplantan su identidad. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

