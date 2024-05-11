Messi no anunció un proyecto financiero para los salvadoreños ni su retiro, como dice un video en redes

Desde el equipo de comunicaciones de Messi confirmaron a <b>elDetector </b>que se trata de una falsedad.

El futbolista del Inter Miami Lionel Messi es mencionado en lo que parece ser un segmento de noticias compartido en Facebook que afirma que el deportista “inaugura” su "primer y mayor proyecto" de inversión supuestamente respaldado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, con el propósito de que los salvadoreños obtengan la "independencia financiera", debido a que “pronto terminará su carrera” futbolística. Pero no es cierto. El propio equipo de comunicaciones de Messi lo desmiente y el video original del segmento de noticias no tiene relación con ningún proyecto de inversión.

"Hoy, Lionel Messi anunció que debido a que pronto terminará su carrera en el fútbol, para asegurar sus futuros ingresos, abre su primer y mayor proyecto en toda América Latina", parece decir la periodista Angie Juárez en un segmento de noticias del medio peruano TVPerú Noticias.

Luego, se escucha con voz en off que "los ciudadanos comunes en El Salvador" podrán "lograr la independencia financiera y aumentar su nivel de bienestar" a través del supuesto proyecto en colaboración con "la asesora financiera salvadoreña Isabella Rodríguez" y el "Banco Central de Reserva de El Salvador".

En el video, publicado el 22 de abril de 2024, además de la presentadora, se observan imágenes de Messi y otras personas, lo que parece ser el logo de TVPerú Noticias, así como un texto en la parte inferior que dice: “Lionel Messi inaugura su proyecto de inversión que permitirá a los salvadoreños ganar $3,500”, y en el audio se escucha que se refieren a esa cifra como “salario promedio”.

En elDetector notamos que el video tenía una calidad baja y mostraba un árbol de Navidad al fondo. Contactamos al equipo del Inter Miami para confirmar la veracidad de las afirmaciones compartidas en el post objeto de verificación y nos proporcionaron el contacto del equipo de comunicaciones de Messi.

"Obviamente, ambas cosas son falsas", nos contestaron vía correo electrónico desde Leo Messi Management. "Ni Leo declaró nada acerca de terminar su carrera pronto, ni tiene ningún tipo de acuerdo con nadie para el proyecto financiero [en cuestión]", agregaron en su respuesta.

En el segmento de noticias, en realidad, no se menciona nada relacionado con Messi o su carrera ni ningún proyecto de inversión. Lo confirmamos al encontrar el video original en la cuenta oficial de YouTube de TVPerú Noticias, transmitido en vivo el 24 de diciembre de 2023, víspera de la Navidad. Aunque la presentadora viste la misma ropa y está frente al mismo fondo (el árbol navideño), en ningún momento menciona un proyecto financiero de Messi. En lugar de eso, informa sobre un crimen en un centro comercial, peruanos que regresan al país para pasar las festividades navideñas, la selección peruana de fútbol y opciones saludables para la cena navideña.

A diferencia del video manipulado, en el original no se muestra el texto sobre Messi ni tampoco un logotipo estático, sino dinámico, lo cual confirma que el video fue manipulado.

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google con la imagen del futbolista supuestamente junto a “Isabella Rodríguez”, como muestra el video desinformante, identificamos que la foto original no muestra al delantero con la supuesta asesora financiera. En realidad, aparece junto a su esposa Antonella Roccuzzo Messi durante un evento de la Liga de Campeones de la UEFA en Mónaco el 29 de agosto de 2019, según lo describe la información adjunta en Getty Images.

Desde elDetector consultamos directamente al Banco Central de la Reserva de El Salvador, pero al momento de publicar esta verificación no habíamos obtenido respuesta.

El nombre “Isabella Rodríguez” ha aparecido en otras desinformaciones

En elDetector hemos desmentido varias publicaciones que mencionan el nombre de “Isabella Rodríguez”, todas relacionadas con inversiones en diferentes países.

En febrero de 2024, calificamos como manipulado un video que afirmaba que el futbolista colombiano James Rodríguez, junto a su supuesta hermana Isabella Rodríguez, anunciaba el lanzamiento de un proyecto destinado a ayudar al pueblo colombiano a resolver problemas financieros tras su supuesto retiro de la carrera deportiva.

Al mes siguiente, verificamos otra publicación en la que supuestamente la artista peruana Susana Baca invitaba a ir un canal de Telegram de "Isabella Rodríguez" para participar en un supuesto proyecto financiero. Tampoco era cierto.

Conclusión

Es falso que Lionel Messi haya anunciado un proyecto de inversiones para los salvadoreños, respaldado por el Banco Central de la Reserva de El Salvador, como asegura un video difundido en Facebook. El equipo de Messi lo negó y dijo que "ni Leo declaró nada acerca de terminar su carrera pronto, ni tiene ningún tipo de acuerdo con nadie para el proyecto financiero" promovido en el video manipulado. Además, en el segmento de noticias original, transmitido el 24 de diciembre de 2023, no se aborda nada sobre un proyecto de finanzas de Messi, sino las noticias del día, algunas relacionadas con las fechas festivas navideñas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

