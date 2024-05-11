Cambiar Ciudad
elDetector

Messi no anunció un proyecto financiero para los salvadoreños ni su retiro, como dice un video en redes

Utilizan el nombre del jugador argentino Lionel Messi y un segmento de noticias de un canal peruano para promover un supuesto proyecto de inversiones que permitiría a los salvadoreños "ganar $3,500" como salario promedio. Sin embargo, el contenido fue manipulado.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
Desde el equipo de comunicaciones de Messi confirmaron a <b>elDetector </b>que se trata de una falsedad.
Desde el equipo de comunicaciones de Messi confirmaron a <b>elDetector </b>que se trata de una falsedad.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Rich Storry - Getty Images / Captura de Facebook.

El futbolista del Inter Miami Lionel Messi es mencionado en lo que parece ser un segmento de noticias compartido en Facebook que afirma que el deportista “inaugura” su "primer y mayor proyecto" de inversión supuestamente respaldado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, con el propósito de que los salvadoreños obtengan la "independencia financiera", debido a que “pronto terminará su carrera” futbolística. Pero no es cierto. El propio equipo de comunicaciones de Messi lo desmiente y el video original del segmento de noticias no tiene relación con ningún proyecto de inversión.

PUBLICIDAD

"Hoy, Lionel Messi anunció que debido a que pronto terminará su carrera en el fútbol, para asegurar sus futuros ingresos, abre su primer y mayor proyecto en toda América Latina", parece decir la periodista Angie Juárez en un segmento de noticias del medio peruano TVPerú Noticias.

Luego, se escucha con voz en off que "los ciudadanos comunes en El Salvador" podrán "lograr la independencia financiera y aumentar su nivel de bienestar" a través del supuesto proyecto en colaboración con "la asesora financiera salvadoreña Isabella Rodríguez" y el "Banco Central de Reserva de El Salvador".

En el video, publicado el 22 de abril de 2024, además de la presentadora, se observan imágenes de Messi y otras personas, lo que parece ser el logo de TVPerú Noticias, así como un texto en la parte inferior que dice: “Lionel Messi inaugura su proyecto de inversión que permitirá a los salvadoreños ganar $3,500”, y en el audio se escucha que se refieren a esa cifra como “salario promedio”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


En elDetector notamos que el video tenía una calidad baja y mostraba un árbol de Navidad al fondo. Contactamos al equipo del Inter Miami para confirmar la veracidad de las afirmaciones compartidas en el post objeto de verificación y nos proporcionaron el contacto del equipo de comunicaciones de Messi.

"Obviamente, ambas cosas son falsas", nos contestaron vía correo electrónico desde Leo Messi Management. "Ni Leo declaró nada acerca de terminar su carrera pronto, ni tiene ningún tipo de acuerdo con nadie para el proyecto financiero [en cuestión]", agregaron en su respuesta.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal
4 mins

Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal

Noticias Univision
Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”
3 mins

Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”

Noticias Univision
¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision

En el segmento de noticias, en realidad, no se menciona nada relacionado con Messi o su carrera ni ningún proyecto de inversión. Lo confirmamos al encontrar el video original en la cuenta oficial de YouTube de TVPerú Noticias, transmitido en vivo el 24 de diciembre de 2023, víspera de la Navidad. Aunque la presentadora viste la misma ropa y está frente al mismo fondo (el árbol navideño), en ningún momento menciona un proyecto financiero de Messi. En lugar de eso, informa sobre un crimen en un centro comercial, peruanos que regresan al país para pasar las festividades navideñas, la selección peruana de fútbol y opciones saludables para la cena navideña.

A diferencia del video manipulado, en el original no se muestra el texto sobre Messi ni tampoco un logotipo estático, sino dinámico, lo cual confirma que el video fue manipulado.

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google con la imagen del futbolista supuestamente junto a “Isabella Rodríguez”, como muestra el video desinformante, identificamos que la foto original no muestra al delantero con la supuesta asesora financiera. En realidad, aparece junto a su esposa Antonella Roccuzzo Messi durante un evento de la Liga de Campeones de la UEFA en Mónaco el 29 de agosto de 2019, según lo describe la información adjunta en Getty Images.

PUBLICIDAD

Desde elDetector consultamos directamente al Banco Central de la Reserva de El Salvador, pero al momento de publicar esta verificación no habíamos obtenido respuesta.

El nombre “Isabella Rodríguez” ha aparecido en otras desinformaciones

En elDetector hemos desmentido varias publicaciones que mencionan el nombre de “Isabella Rodríguez”, todas relacionadas con inversiones en diferentes países.

En febrero de 2024, calificamos como manipulado un video que afirmaba que el futbolista colombiano James Rodríguez, junto a su supuesta hermana Isabella Rodríguez, anunciaba el lanzamiento de un proyecto destinado a ayudar al pueblo colombiano a resolver problemas financieros tras su supuesto retiro de la carrera deportiva.

Al mes siguiente, verificamos otra publicación en la que supuestamente la artista peruana Susana Baca invitaba a ir un canal de Telegram de "Isabella Rodríguez" para participar en un supuesto proyecto financiero. Tampoco era cierto.

Notas Relacionadas

James Rodríguez no anunció un proyecto de inversión para los colombianos ni su retiro: ese video está manipulado

James Rodríguez no anunció un proyecto de inversión para los colombianos ni su retiro: ese video está manipulado

Noticias Univision
5 min

Notas Relacionadas

La exministra de Cultura de Perú Susana Baca no anunció un proyecto de inversión, como muestra ese video en redes

La exministra de Cultura de Perú Susana Baca no anunció un proyecto de inversión, como muestra ese video en redes

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falso que Lionel Messi haya anunciado un proyecto de inversiones para los salvadoreños, respaldado por el Banco Central de la Reserva de El Salvador, como asegura un video difundido en Facebook. El equipo de Messi lo negó y dijo que "ni Leo declaró nada acerca de terminar su carrera pronto, ni tiene ningún tipo de acuerdo con nadie para el proyecto financiero" promovido en el video manipulado. Además, en el segmento de noticias original, transmitido el 24 de diciembre de 2023, no se aborda nada sobre un proyecto de finanzas de Messi, sino las noticias del día, algunas relacionadas con las fechas festivas navideñas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoManipuladoLionel MessiInversionesDesinformación Redes SocialesEstafa y Fraude

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD