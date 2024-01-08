Es falso que la persona que aparece con Taylor Swift en esta foto es Jeffrey Epstein

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook y Google.

Monte Lipman y Taylor Swift han sido fotografiados juntos en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

“Epstein y Taylor Swift”, dice el texto que acompaña la imagen, en la que se ve a la artista sosteniendo una copa de champán en su mano izquierda y abrazando con su brazo derecho a quien supuestamente sería Epstein, con pelo canoso y camisa y chaqueta azul oscuro.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos. Pincha aquí:







En los últimos días el nombre de Jeffrey Epstein ha vuelto a la actualidad informativa luego de que una corte en Nueva York ha revelado miles de páginas de un caso de 2015 relacionado con Epstein y los abusos sexuales que, según las autoridades , se cometieron en una isla de su propiedad y de los que también fue partícipe su socia, Ghislaine Maxwell. El empresario se suicidó mientras enfrentaba cargos por tráfico de menores. Maxwell fue sentenciada en 2022 a 20 años de prisión por ese mismo delito.

CEO de una compañía musical

Una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que el hombre que aparece junto a la estrella de la música es el empresario Monte Lipman. A pesar de que no hemos podido encontrar la foto original, publicaciones en clubes de fans, cuentas de moda y fotografías de la agencia Getty Images confirman que la persona no es Jeffrey Epstein.

“Nueva foto de Taylor Swift junto a Monte Lipman (el CEO de ‘Republic Records’). Brindando con champagne!!!!”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) el grupo fan “Taylor Swift España” el 16 de diciembre de 2021.

PUBLICIDAD

El también perfil de fans en Instagram “mustlikeme4me” difundió ese mismo día un mensaje, en inglés, en el que decía: “Taylor con Monte Lipman (CEO de Republic Records) ‘Taylor Swift nº 8 en la lista Billboard de los mejores artistas de todos los tiempos’".

En @tswiftstyle , que se identifica en X como una “cuenta de moda” sobre Taylor Swift “que ofrece información de estilo y comentarios críticos desde 2011”, se hace una descripción en inglés del vestido y zapatos que lleva Swift en “una nueva foto con el CEO de Republic Records”, según dice en un publicación también del 16 de diciembre de 2021.

La búsqueda también nos lleva a la web de fans suizas, en la que aparece la imagen y un texto en el que se cuenta que Swift “reveló los detalles de su tan esperado nuevo acuerdo discográfico en un post de Instagram a sus entonces 113 millones de seguidores en noviembre de 2018” y en el que elogió como “socios increíbles” al “presidente/director ejecutivo de Universal Music Group, sir Lucian Grainge, y al fundador/director ejecutivo de Republic, Monte Lipman”.

En la cuenta de Instagram de la cantante, con más de 279 millones de seguidores , hallamos el post mencionado, subido el 19 de noviembre de 2018 y en el que se puede ver a la estrella en medio de Grainge (a su derecha) y Lipman (a su izquierda).

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que la persona que aparece en la foto junto a Taylor Swift sea el empresario que se suicidó en su celda cuando iba a ser juzgado por tráfico de menores Jeffrey Epstein, como asegura la publicación que circula en Facebook. Una búsqueda inversa en Google arroja varios resultados de cuentas de fans y de la propia cantante que confirman que el hombre que aparece junto a ella es Monte Lipman, CEO de Republic Records, y no Epstein. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Univision Noticias. Publican la temida 'lista Epstein', los documentos con los nombres de los socios cercanos del fallecido magnate condenado por abuso de menores. Actualizado el 4 de enero de 2024.

Univision Noticias. Ghislaine Maxwell es condenada a 20 años de cárcel por participar en tráfico sexual para Jeffrey Epstein . 28 de junio de 2022.

Web de Republic Records. Consultada el 8 de enero de 2024.

Getty Images. Foto de Monte Lipman y Taylor Swift en la ceremonia de los Grammys 2023. 5 de febrero de 2023.

Getty Images. Proyección del documental "New Cash Order" en el Lighthouse International Theater. 20 de febrero de 2020.

Getty Images. El CEO de Republic Records, Monte Lipman, asiste a la presentación de "The Estate". 14 de abril de 2018.

Getty Images. El fundador y consejero delegado de Republic Records, Monte Lipman, asiste al almuerzo de entrega del premio Visionario Musical del Año de la Federación UJA de New York. 24 de junio de 2015.

Google. Búsqueda inversa de la imagen. 8 de enero de 2024.

X. Perfil del grupo fan “Taylor Swift España” y de Sarah Chapelle. 16 de diciembre de 2021.

Instagram. Perfil de “mustlikeme4me". 16 de diciembre de 2021.

Taylor Swift Switzerland. Republic Records. Consultada el 8 de enero de 2024.

Instagram. Perfil oficial de Taylor Swift. Publicación del 19 de noviembre de 2018.

The New York Times. Una demanda afirma que Epstein traficaba con niñas en el Caribe hasta 2018. 15 de enero de 2020.

PUBLICIDAD



elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos: