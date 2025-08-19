Children’s Television
Por:Univision
English Version:
Point of contact for complaints of non-compliance with the Federal Communications Commission Commercial Limits Rule or URL Rule, please contact:
David Gámez
Director Content Strategy (Programming)
(305) 640-3661
ChildrensTV@televisaunivision.com
Versión en Español:
Punto de contacto para reclamos por incumplimiento a la regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre los límites de comerciales o sobre URLs, por favor comuníquese con:
David Gámez
Director de Estrategia de Contenido de Programación
(305) 640-3661
ChildrensTV@televisaunivision.com