Trump habla de un supuesto apoyo de “swifties” usando fotos engañosas: casi todas fueron generadas por IA

Solamente dos imágenes son reales y corresponden a una seguidora de Trump que hizo su camiseta artesanalmente.

Son engañosas esas imágenes que el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, publicó este 18 de agosto de 2024 en su red social, Truth Social, aceptando el supuesto apoyo de un grupo de swifties (fanáticos más devotos de la cantante Taylor Swift).

“Yo acepto” escribió en inglés Trump, junto a fotografías en las que se ve a jóvenes con franelas en las que se lee en inglés “ Swifties por Trump” y un póster donde se ve, supuestamente, a la cantante Taylor Swift con la bandera de Estados Unidos, vestida como el Tío Sam : sombrero con franjas blancas, rojas y azules con estrellas blancas, traje azul y corbata roja, afirmando que Taylor necesita que voten por Trump.

Casi todas fueron generadas por inteligencia artificial (IA) y provienen de posteos en X (antes Twitter) calificados como sátira u opinión.

Dos imágenes son reales, pero fueron incluidas en la misma publicación de Truth Social con fotos creadas con IA en la que Trump "acepta" el supuesto apoyo de fans de Swift, y provienen de una cuenta en X que emitía una opinión atacando la campaña de Kamala Harris.

En 2020, Taylor Swift dio su respaldo a la candidatura del actual presidente demócrata Joe Biden y criticó a Trump.

Creaciones digitales de Taylor Swift

La primera foto de la publicación de Trump en Truth Social (arriba a la izquierda) muestra una captura de pantalla de una cuenta en X, que afirma: “Tras la cancelación del concierto de Taylor Swift , que fue objeto de ataques por parte de ISIS, los Swifties decidieron que quieren un líder fuerte en la Casa Blanca. ¡El movimiento Swifties por Trump es real!” y se ven seis recuadros con imágenes diferentes de jóvenes con franelas en las que se lee “ Swifties por Trump”.

El grupo Estado Islámico (ISIS) no atacó un concierto de Swift, pero la cantante sí tuvo que suspender dos presentaciones en Viena, Austria, luego de que las autoridades detuvieran a dos sospechosos en relación con un supuesto complot para realizar un ataque terrorista en el marco de sus actuaciones.

Pasamos la primera imagen por Hive Moderation, una herramienta de detección de IA, y arrojó un resultado de 62.3% de creación con esa tecnología , pero además, en la publicación hay una etiqueta que aclara que se trata de una sátira.

En X, el usuario que compartió el primer contenido incluido en la publicación de Trump escribió: “Nota de programación: como puedes suponer por mi nombre de usuario X, de vez en cuando uso la sátira para enfatizar algo o simplemente hacer reír. Cuando lo hago, lo marco como 'sátira' en dos lugares. Incluyo la etiqueta 'sátira' en el gráfico y en el texto alternativo”.

El póster (abajo a la izquierda en la publicación de Truth Social) que muestra, supuestamente, a Swift pidiendo que voten por Trump, también lo pasamos por Hive Moderation con un resultado de 79.5% de posibilidad de haber sido creado con IA.

Analizamos con Hive Moderation una tercera imagen (abajo a la derecha), que también proviene de un posteo en X, y que muestra dos supuestas fotos. La primera es de dos jóvenes rubias –una con camiseta blanca y otra con franela roja y letras blancas de “ Swifties por Trump”--, con lo que parece el público de un concierto de fondo.

El resultado fue 100% creación por IA . La segunda fotografía incluida en esa misma imagen publicada por Trump es de una joven con franela blanca con la frase “Swifties por Trump” en negro y rojo; la chica lleva el cabello recogido en un lazo negro y va caminando en una especie de mítin, pero en este caso no se detectó IA .

Foto real

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de la fotografía de la joven rubia con el cabello recogido en un lazo negro (que también aparece en la imagen superior derecha de la publicación de Trump), entre otros resultados, hallamos una publicación en X de Wisconsin Right Now, una cuenta que se describe como de“noticias de última hora en Wisconsin, premio a la excelencia periodística del Milwaukee Press Club”.

Sobre la foto, Wisconsin Right Now describe que la chica retratada es “Jenna Piwowarczyk, de 19 años en el mítin de Trump, en Racine, Wisconsin, con su camiseta casera de # SwiftiesforTrump”, y que se le ocurrió hacer eso por su cuenta.

Este 19 de agosto de 2024, en la cuenta de Wisconsin Right Now publicaron una declaración de Jenna Piwowarczyk , la joven que aparece en la publicación de Truth Social junto a imágenes generadas por IA. “Al centrarse más en las fotos de IA que en la persona real que aparece en las fotos que compartió Trump, creo que los medios están perdiendo la oportunidad de reconocer que, de todos los millones de fans de Taylor Swift, por supuesto que habrá muchos que apoyan a Trump y los valores conservadores y también aman su música. Existimos. Somos reales”.

Estas fotos fueron tomadas, según se lee , por Jessica, parte del equipo del Wisconsin Right Now, pero llegaron al post de Trump en Truth Social desde una cuenta diferente en X, que afirma que sus posteos son opiniones, junto con el mensaje : “ SwiftiesForTrump sigue causando estragos en Internet! ¡La campaña de Kamala está en ruinas por ello!”.

Conclusión

Son engañosas esas imágenes que el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, publicó este 18 de agosto de 2024 en su red social, Truth Social, aceptando el supuesto apoyo de un grupo de fanáticas de Taylor Swift, cantante que en 2020 dio su respaldo a la candidatura de Joe Biden. La mayoría de las imágenes provienen de posteos de X calificados como sátira, y son creaciones con inteligencia artificial (IA). Lo comprobamos con un análisis en Hive Moderation, una herramienta de detección de IA. Sobre dos fotos que sí son reales, llegaron al post de Truth Social de Trump desde una cuenta en X diferente a la que compartió originalmente las instantáneas y en la que se explicaba que la chica había hecho la camiseta artesanalmente por motivación propia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

