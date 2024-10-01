Cambiar Ciudad
Esa imagen de AMLO junto al rapero Sean ‘Diddy’ Combs no es real: está manipulada

Usuarios en redes sociales usan la fotografía para asegurar que el mandatario mexicano y el artista, también conocido como Puff Daddy, mantienen una estrecha relación, pero está editada.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
En la foto aparentemente aparecen el mandatario mexicano y el rapero vestidos de traje.
En la foto aparentemente aparecen el mandatario mexicano y el rapero vestidos de traje.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Hector Vivas - Getty Images (foto AMLO) / Gareth Cattermole - Getty Images de MTV (foto Diddy) / Captura de X.

Publicaciones en X, antes Twitter, muestran una fotografía en la que se ve al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto al rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs, antes conocido como Puff Daddy, para asegurar que sostienen una relación cercana, pero es falsa. La imagen que se incluye en los posteos está manipulada, pues en la original en realidad aparece Donald Trump, el exmandatario y candidato republicano a la presidencia.

“El presidente AMLO, mantiene una estrecha relación con el rapero-pederasta Puff Diddy; quién como muchos en la farándula norteamericana, sienten admiración por la izquierda bananera latinoamericana. José Ramón (hijo mayor de AMLO), asistió a más de un bacanal de P.Diddy”, dice un mensaje compartido en X que incluye una foto. En ella se ve a AMLO, vestido con un traje café y a Diddy vestido con un traje gris con rayas y usando un pendiente en su oreja derecha. Diddy parece estar señalando algo y detrás de él hay un hombre calvo vestido de negro.

‘Diddy’ Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 y enfrenta graves cargos, entre ellos tráfico sexual y trata de personas, que habría llevado a cabo durante fiestas sexuales. Actualmente está en prisión esperando ser enjuiciado y podría ser sentenciado a cadena perpetua.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La fotografía está editada

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y uno de los resultados que obtuvimos fue una fotografía tomada el 30 de septiembre de 1997 para la agencia Getty Images. En esta, Diddy usa el mismo traje gris con rayas que aparece en la imagen que estamos chequeando, pero posa con el expresidente Donald Trump, entonces alejado de aspiraciones políticas, y con Clive Davis, productor musical y fundador de la compañía Arista Records.

Al hacer clic en la imagen, se desplegaron 202 fotos de Diddy con Trump en la web de Getty Images, incluyendo una tomada el 30 de septiembre de 1997, donde ambos aparecen de pie dándose la mano, y Diddy parece estar señalando algo. En esta imagen también se puede ver a un hombre calvo vestido de negro detrás de Diddy.

La descripción de la fotografía en Getty Images dice: “Donald Trump y Sean ‘Puffy’ Combs durante la gran inauguración del ‘Justin's Restaurant’ de Sean Combs en Nueva York, Estados Unidos”.

Al comparar la fotografía de López Obrador con Diddy y la de Getty Images, confirmamos que las publicaciones en redes sociales muestran una versión editada de la imagen del rapero y Trump, ya que en ella se superpuso el rostro de AMLO sobre el republicano.

Ese video no muestra a Kamala Harris en una fiesta con Diddy, también conocido como Puff Daddy

Ese video no muestra a Kamala Harris en una fiesta con Diddy, también conocido como Puff Daddy

Noticias Univision
5 min

Conclusión

Es falso que esa fotografía muestre al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs. La imagen, que ha sido retomada en redes sociales para asegurar que el mandatario y Diddy tienen una relación cercana, está manipulada, pues en la original quien aparece retratado con el cantante es el expresidente estadounidense Donald Trump y no López Obrador. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

elDetector Falso Manipulado Andrés Manuel López Obrador Sean Diddy Combs Desinformación

