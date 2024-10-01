Esa imagen de AMLO junto al rapero Sean ‘Diddy’ Combs no es real: está manipulada

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Hector Vivas - Getty Images (foto AMLO) / Gareth Cattermole - Getty Images de MTV (foto Diddy) / Captura de X.

En la foto aparentemente aparecen el mandatario mexicano y el rapero vestidos de traje.

Publicaciones en X , antes Twitter, muestran una fotografía en la que se ve al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , junto al rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs, antes conocido como Puff Daddy , para asegurar que sostienen una relación cercana, pero es falsa. La imagen que se incluye en los posteos está manipulada, pues en la original en realidad aparece Donald Trump, el exmandatario y candidato republicano a la presidencia.

“El presidente AMLO, mantiene una estrecha relación con el rapero-pederasta Puff Diddy; quién como muchos en la farándula norteamericana, sienten admiración por la izquierda bananera latinoamericana. José Ramón (hijo mayor de AMLO), asistió a más de un bacanal de P.Diddy”, dice un mensaje compartido en X que incluye una foto. En ella se ve a AMLO, vestido con un traje café y a Diddy vestido con un traje gris con rayas y usando un pendiente en su oreja derecha. Diddy parece estar señalando algo y detrás de él hay un hombre calvo vestido de negro.

‘Diddy’ Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 y enfrenta graves cargos, entre ellos tráfico sexual y trata de personas , que habría llevado a cabo durante fiestas sexuales. Actualmente está en prisión esperando ser enjuiciado y podría ser sentenciado a cadena perpetua.

La fotografía está editada

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y uno de los resultados que obtuvimos fue una fotografía tomada el 30 de septiembre de 1997 para la agencia Getty Images. En esta, Diddy usa el mismo traje gris con rayas que aparece en la imagen que estamos chequeando, pero posa con el expresidente Donald Trump, entonces alejado de aspiraciones políticas, y con Clive Davis , productor musical y fundador de la compañía Arista Records.

Al hacer clic en la imagen, se desplegaron 202 fotos de Diddy con Trump en la web de Getty Images , incluyendo una tomada el 30 de septiembre de 1997, donde ambos aparecen de pie dándose la mano, y Diddy parece estar señalando algo. En esta imagen también se puede ver a un hombre calvo vestido de negro detrás de Diddy.

La descripción de la fotografía en Getty Images dice: “Donald Trump y Sean ‘Puffy’ Combs durante la gran inauguración del ‘Justin's Restaurant’ de Sean Combs en Nueva York, Estados Unidos”.

Al comparar la fotografía de López Obrador con Diddy y la de Getty Images, confirmamos que las publicaciones en redes sociales muestran una versión editada de la imagen del rapero y Trump, ya que en ella se superpuso el rostro de AMLO sobre el republicano.

Conclusión

Es falso que esa fotografía muestre al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs. La imagen, que ha sido retomada en redes sociales para asegurar que el mandatario y Diddy tienen una relación cercana, está manipulada, pues en la original quien aparece retratado con el cantante es el expresidente estadounidense Donald Trump y no López Obrador. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

