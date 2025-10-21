NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Circula viralmente en X (antes Twitter) y Facebook la historia de la mujer de “Torenza”, una dama que, supuestamente, llegó al aeropuerto JFK de Nueva York con un pasaporte del país “Torenza”. Es falsa la historia, así como es falso que el video y la foto que circulan en redes sociales sean del momento en que la mujer presentó el pasaporte de ese país inexistente.

Decenas de publicaciones en redes sociales atribuyen el presunto hecho a la posibilidad de que la mujer haya viajado en el tiempo, o a que sea una creación con inteligencia artificial (IA). La respuesta es más sencilla: en redes surgió este mito, que se fue alimentando con un video, que en realidad es de un programa de televisión, del momento en que supuestamente revisan el pasaporte a la mujer.

El video es de una antigua serie televisiva

“Las autoridades del Aeropuerto Internacional de JFK quedaron desconcertadas cuando una mujer que llegaba desde Tokio presentó un pasaporte emitido por una nación llamada Torenza, un país que, según todos los registros, mapas y bases de datos conocidos, simplemente no existe”, y mensajes similares se leen en redes sociales, acompañados de un video en el que se ve a una mujer con vestido azul y una especie de hijab (prenda que usan las mujeres musulmanas para cubrirse el cabello), que le cubre la cabeza. En la grabación se ve también a una mujer afroamericana, de cabello ondulado y camisa roja y, de fondo, la sala de espera de un aeropuerto.

Entre las decenas de publicaciones que se hicieron eco de la historia de la supuesta mujer de Torenza, hallamos el dato de un usuario que señaló en un comentario que el video original es de una serie televisiva: “No es IA, es de un antiguo programa de AE de principios de los 2000 llamado Airline”, escribió, y sumó un enlace a YouTube del canal A&E con un maratón emitido en 2024 de los mejores episodios del programa Airline (Aerolínea).

En el minuto 22:01, correspondiente al episodio Lost in translation , aparece la misma mujer con vestido azul y una especie de hijab, revisando una cartera marrón de la que saca un documento, y se ve a la trabajadora de una aerolínea (la mujer afroamericana, con camisa roja) que revisa el pasaporte y explica, según la traducción directa de YouTube, que al aeropuerto de Los Ángeles llegó una mujer procedente de Baltimore (Maryland) que no habla inglés, con la que ocurre una confusión con su pasaporte y le piden otra identificación. “Vale, esto no va a llevar a ninguna parte rápido”, dice la trabajadora de la aerolínea, mientras intenta comunicarse con la mujer y la pasajera continúa con cara de desconcierto.

Tanto la mujer con el vestido azul, como la de cabello rizado y camisa roja son las que aparecen en las publicaciones sobre la historia de la supuesta mujer de Torenza que circula en redes sociales en octubre de 2025.

En el minuto 22:26 , se ve una toma del rostro de la mujer que ha sido usada para ilustrar en X, TikTok y Facebook la historia que señala que supuestamente es originaria de Torenza. Unos segundos después finaliza el resumen de ese capítulo de Airline.

Desde elDetector, y para reconfirmar que no llegó ninguna mujer de un país inexistente, enviamos un correo electrónico de consulta al Aeropuerto JFK de Nueva York, que nos remitió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de la cual no hemos recibido respuesta al momento de publicar esta verificación.

Las teorías de la mujer de Torenza

Existen distintas teorías en redes sociales sobre la supuesta mujer de Torenza, una que afirma que viajó en el tiempo, y otra que su imagen y todo fue creado con inteligencia artificial.

“Según testigos, la mujer parecía una turista común. Sin embargo, cuando los agentes le informaron que su país no existía, ella susurró con evidente confusión: 'Entonces este no es mi mundo'”, por lo que algunos consideran que viajó en el tiempo. “En el aeropuerto JFK, una mujer mostró un pasaporte de un país ficticio llamado 'Torenza'. El pasaporte contenía un chip biométrico, un holograma y una visa falsa. El video es generado por IA y es falso”, se lee en otros posts en X, principalmente.

Ambas afirmaciones buscan una explicación a la supuesta llegada de la mujer de Torenza, al JFK: desde el lado paranormal o el digital. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el video y la realidad sobre la mujer vestida de azul tiene una explicación más sencilla: es de un programa de televisión, sacado de su contexto original.

Conclusión

Es falso que al aeropuerto JFK de Nueva York haya llegado una mujer originaria de “Torenza”, un país inexistente. La afirmación viralizada está acompañada de una foto o un video de una mujer con vestido azul y una especie de hijab que le cubre la cabeza. En los videos se le ve interactuando con una mujer afroamericana, de cabello rizado y camisa roja. De entre las decenas de publicaciones viralizadas, un usuario refirió en los comentarios que se trataba de un episodio de la serie de A&E, Airline. Un enlace nos condujo al video original. Sobre la mujer de “Torenza” se tejieron otras teorías, igualmente falsas, como que viajó en el tiempo o que es una creación con inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

