Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, el más potente que se haya visto en los últimos tiempos en esa isla, han circulado decenas de videos en redes sociales que muestran, supuestamente, tiburones dentro de piscinas en zonas residenciales o turísticas. Esos clips son falsos.

Jamaica, que fue declarada por las autoridades locales como “ zona de desastre ”, no ha emitido ninguna alerta sobre tiburones en las piscinas, no hay información en medios de comunicación fiables y con trayectoria sobre la supuesta invasión de tiburones, y varios de los videos dieron positivo a ser una creación digital o con inteligencia artificial (IA).

Tiburones y más tiburones falsos

En un primer video de 14 segundos, se ve cómo, supuestamente, el agua del mar inunda una piscina. La grabación parece hacerse desde un piso más alto que la piscina. Las palmeras se mueven por la fuerza del viento y se ven cuatro tiburones (aunque sin forma realmente definida) nadando. Lo extraño es que dos de ellos aparecen de la nada, es decir, inicialmente no se veía que estaban allí, siendo el agua lo bastante clara como para verlos.

Pasamos por dos diferentes herramientas de detección de imágenes creadas con IA una captura de pantalla del video. WasitAI analizó que la muestra de imagen fues creada con IA, y Undetectable.AI determinó que es una creación digital (ver acá los dos resultados).

Un segundo video muestra una calle inundada siendo grabada desde una baranda; en ella se ve un tiburón, o algo similar con aletas, y un segundo supuesto animal del que solo se ve la silueta negra, sin ninguna definición de ojos o boca, por ejemplo. “El huracán Melissa ha generado caos y confusión, como un tiburón visto nadando por las calles de Jamaica”, se lee en letras superpuestas sobre el clip de video.

Nuevamente, a través de una captura de pantalla de la grabación, pedimos un análisis a WasitAI y Undetectable.AI .

Undetectable.AI da, apenas, un 1% de probabilidad de que la imagen sea real. WasitAI determinó que “existe la posibilidad de que esta imagen, o partes de ella, haya sido creada por IA” (ver acá los dos resultados).

Ni en Cuba ni en Jamaica

Hay un tercer video, de apenas 15 segundos, en el que se ve a un joven parado, nuevamente tras una baranda, y bajo sus pies se ve una piscina llena de escombros y dos tiburones nadando. “Esa es una familia de tiburones. Eso no es un delfín, mira la cola en forma de G. Nadé allí esta mañana”, se le escucha decir, y se lee en subtítulos en inglés.

Una característica llamativa del video es que en un segundo parece que se ve la cabeza de uno de los tiburones, pero en realidad se ve más como una masa gris, con una especie de trompa o pico, sin definir. La aparente masa gris parece salir del agua y atacar a quienes graban.

Las dos herramientas gratuitas de detección de IA dieron por verídica (ver acá los resultados) varias de las escenas que tomamos como muestra con capturas de pantalla. Sin embargo, una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre un supuesto ataque de tiburón, en medio de la catástrofe natural en Jamaica. De haber ocurrido algo así, se hubiese reportado, aunque sea, en medios locales, y no es el caso.

Un cuarto y último video muestra una vista más general de una piscina y una playa de fondo. Se ve un fuerte oleaje, sillas playeras dispersas por todas partes, y dentro de la piscina, cinco supuestos tiburones. Según la afirmación que se lee en la grabación, “los tiburones fueron trasladados a un hotel jamaicano por el huracán Melissa”.

WasitAI determinó que algunas partes pueden contener creaciones con IA y Undetectable.AI arrojó que es una creación con IA, con apenas 25% de probabilidad de que algo sea real en el clip (ver acá ambos resultados).

Un elemento que comprueba la falsedad de la afirmación es que ese mismo video circula también en redes afirmando que se trata de tiburones en una piscina de un hotel en Cuba, donde Melissa tocó tierra este 29 de octubre de 2025.

Hive Moderation , otra herramienta gratuita de detección de videos generados por IA, dio como reales 3 de los 4 videos que en redes sociales afirman que muestran tiburones en piscinas, tras el paso del huracán Melissa en Jamaica. El cuarto video sí determinó, con 97.1% certeza que es una creación con IA; ese video es, precisamente, el del supuesto ataque de tiburón, que las demás herramientas de detección dieron por cierto.

Como hemos dicho en otras oportunidades, estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos nos pueden permitir ratificar que estamos frente a una creación digital.

Otros elementos que ayudan a desmentir las imágenes de tiburones y piscinas

El gobierno de Jamaica, de donde afirman en redes sociales que se han generado las supuestas incursiones de tiburones en piscinas, creó en la página web del Servicio de Información de Jamaica (JIS, por sus siglas en inglés) un apartado de actualizaciones sobre todo lo que tiene que ver con el huracán Melissa. Al mediodía (ET) de este 29 de octubre de 2025 han emitido 58 boletines, y en ellos alertan sobre el tamaño de las olas, la velocidad del viento, dan recomendaciones sobre seguridad y resguardo, pero en ninguno hacen mención a la presencia o ataque de tiburones en piscinas.

Otro punto que llama la atención es que algunos de los videos con tiburones circularon incluso antes de que el huracán Melissa tocara suelo en Jamaica o cuando la tormenta estaba en pleno desarrollo.

Además, BBC Verify, la unidad de verificación de datos de BBC Mundo, recordó que la afirmación de avistamientos de tiburones en zonas habitadas tras un huracán, les llevó a una sensación de deja vú de hace 14 años, cuando luego del huracán Irene, varios medios de comunicación fueron engañados con la falsa imagen de un tiburón nadando en las calles inundadas de Puerto Rico. “Desde entonces, el tiburón huracán ha tendido a aparecer en línea durante cada evento climático importante, hasta tal punto que podría considerarse más un meme que un intento deliberado de engañar”, se lee .

Conclusión

Son falsos esos videos que muestran a tiburones dentro de piscinas en complejos residenciales o turísticos en Jamaica, tras el paso del huracán Melissa por esa isla. Las grabaciones que circulan, especialmente en TikTok, dieron positivo en distintas herramientas gratuitas de detección de IA con las que las hicimos analizar. Algunas muestran inconsistencias como figuras no definidas o difusas y exageraciones. Además, las autoridades de Jamaica no han informado sobre algún suceso relacionado con piscinas y tiburones en ellas, y algunos de los videos circularon antes de que la tormenta tocara suelo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

