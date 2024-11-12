Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Elon Musk recibe su ansiada nominación para la administración Trump: dirigirá el "Departamento de Eficiencia Gubernamental"

"Me complace anunciar que el gran (sic) Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirán el Departamento de Eficiencia Gubernamental", informó Trump.

Por:
Univision
Video Trump designa a Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con Vivek Ramaswamy

El presidente electo Donald Trump designó este martes al millonario Elon Musk para codirigir lo que llamó Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

"Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental", informó el republicano en un comunicado publicado en su red social Truth Social.

PUBLICIDAD

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales", agrega.

El presidente electo señaló que el DOGE proporcionará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto para impulsar una reforma estructural y “crear un enfoque empresarial del gobierno nunca visto hasta ahora”.

El mismo comunicado cita a Elon Musk diciendo: “Esto causará conmoción en todo el sistema y en todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”.

Más sobre Estados Unidos de América

Qué esperan conseguir de Trump las grandes tecnológicas que se le están acercando
7 mins

Qué esperan conseguir de Trump las grandes tecnológicas que se le están acercando

Elecciones en Estados Unidos 2024
Cómo el hijo mayor de Trump se volvió una poderosa fuerza política en EEUU a la sombra del padre
6 mins

Cómo el hijo mayor de Trump se volvió una poderosa fuerza política en EEUU a la sombra del padre

Elecciones en Estados Unidos 2024
Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra
4 mins

Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las otras 'distracciones' entre las nominaciones de Trump tras la 'renuncia' de Matt Gaetz
7 mins

Las otras 'distracciones' entre las nominaciones de Trump tras la 'renuncia' de Matt Gaetz

Elecciones en Estados Unidos 2024
Pam Bondi, la nueva nominada para fiscal general y su conexión con la controversial Universidad Trump
4 mins

Pam Bondi, la nueva nominada para fiscal general y su conexión con la controversial Universidad Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Quién es Pam Bondi, la leal aliada que Trump eligió para ser su fiscal general tras la caída de Matt Gaetz
5 mins

Quién es Pam Bondi, la leal aliada que Trump eligió para ser su fiscal general tras la caída de Matt Gaetz

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump nomina a la exfiscal general de Florida Pam Bondi para liderar el Departamento de Justicia tras la salida de Gaetz
3 mins

Trump nomina a la exfiscal general de Florida Pam Bondi para liderar el Departamento de Justicia tras la salida de Gaetz

Elecciones en Estados Unidos 2024
Cuáles son los principales "enemigos" del inusitado "bromance" entre Trump y Elon Musk
6 mins

Cuáles son los principales "enemigos" del inusitado "bromance" entre Trump y Elon Musk

Elecciones en Estados Unidos 2024
La batalla del inodoro: el ataque republicano contra la primera mujer transgénero en llegar al Capitolio
3 mins

La batalla del inodoro: el ataque republicano contra la primera mujer transgénero en llegar al Capitolio

Elecciones en Estados Unidos 2024
Cómo Trump y los republicanos salieron beneficiados de la alta participación en las elecciones de 2024 (al contrario de lo que se pensaba)
6 mins

Cómo Trump y los republicanos salieron beneficiados de la alta participación en las elecciones de 2024 (al contrario de lo que se pensaba)

Elecciones en Estados Unidos 2024

De acuerdo con Trump, ese departamento “se convertirá, potencialmente, en ‘El Proyecto Manhattan’ de nuestro tiempo”, en alusión al programa de la II Guerra Mundial con que el gobierno de EEUU desarrolló la bomba atómica. Y dijo que los trabajos de Musk y Ramaswamy concluirá a más tardar el 4 de julio de 2026.

Trump anunció, además, que su secretaria de Seguridad Nacional será la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que durante la campaña se hizo célebre por confesar que había matado a su perro de un disparo en un controvertido libro de memorias en el que también decía que se había reunido con el norcoreano Kim Jong Un.

La fuerte participación de Musk en la campaña de Trump le dio su puesto en el gobierno

A través de su red social X (antes Twitter) el magnate tecnológico compartió la noticia de su nombramiento y escribió: “¿Amenaza a la democracia? No, ¡¡¡amenaza para la BUROCRACIA!!!”.

PUBLICIDAD

La conversión de Musk a un fiel seguidor Trump que se describe a sí mismo como 'Dark MAGA' (Make America Great Again) es reciente.

En el pasado, donó sumas modestas tanto a republicanos como a demócratas, incluidos 5,000 dólares a Hillary Clinton en 2016, según muestran los registros. No contribuyó a los esfuerzos políticos de Trump hasta este año, según revelaciones federales sobre finanzas de campaña.

Musk se mostró cada vez más cercano a Trump durante los últimos meses de la campaña presidencial del republicano.

Creó un comité de acción política para conseguir más votantes para Trump e hizo fuertes donaciones a su campaña. También participó en mítines del republicano y asistió a su fiesta del triunfo la noche de las elecciones el pasado 5 de noviembre.

Su apoyo en la campaña le dio a Trump una clara entrada al universo de hombres jóvenes que admiran a Musk. Trump también se benefició del hecho de que Musk sea propietario de X para poner fin a muchas de las reglas que obstaculizaron a Trump antes de que fuese expulsado de la plataforma en 2021.

Al igual que muchos conservadores, Musk es un duro crítico de los empeños de las redes sociales para combatir la desinformación, bajo el argumento de que esas iniciativas equivalen a censura favorable al gobierno.

Mira también:

Video Descubre 6 curiosidades de Elon Musk, el nuevo gran aliado de Trump
Relacionados:
Estados Unidos de AméricaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD