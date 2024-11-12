Elon Musk recibe su ansiada nominación para la administración Trump: dirigirá el "Departamento de Eficiencia Gubernamental"

Video Trump designa a Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con Vivek Ramaswamy

El presidente electo Donald Trump designó este martes al millonario Elon Musk para codirigir lo que llamó Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

"Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental", informó el republicano en un comunicado publicado en su red social Truth Social.

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales", agrega.

El presidente electo señaló que el DOGE proporcionará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto para impulsar una reforma estructural y “crear un enfoque empresarial del gobierno nunca visto hasta ahora”.

El mismo comunicado cita a Elon Musk diciendo: “Esto causará conmoción en todo el sistema y en todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”.

De acuerdo con Trump, ese departamento “se convertirá, potencialmente, en ‘El Proyecto Manhattan’ de nuestro tiempo”, en alusión al programa de la II Guerra Mundial con que el gobierno de EEUU desarrolló la bomba atómica. Y dijo que los trabajos de Musk y Ramaswamy concluirá a más tardar el 4 de julio de 2026.

Trump anunció, además, que su secretaria de Seguridad Nacional será la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que durante la campaña se hizo célebre por confesar que había matado a su perro de un disparo en un controvertido libro de memorias en el que también decía que se había reunido con el norcoreano Kim Jong Un.

La fuerte participación de Musk en la campaña de Trump le dio su puesto en el gobierno

A través de su red social X (antes Twitter) el magnate tecnológico compartió la noticia de su nombramiento y escribió: “¿Amenaza a la democracia? No, ¡¡¡amenaza para la BUROCRACIA!!!”.

La conversión de Musk a un fiel seguidor Trump que se describe a sí mismo como 'Dark MAGA' (Make America Great Again) es reciente.

En el pasado, donó sumas modestas tanto a republicanos como a demócratas, incluidos 5,000 dólares a Hillary Clinton en 2016, según muestran los registros. No contribuyó a los esfuerzos políticos de Trump hasta este año, según revelaciones federales sobre finanzas de campaña.

Musk se mostró cada vez más cercano a Trump durante los últimos meses de la campaña presidencial del republicano.

Creó un comité de acción política para conseguir más votantes para Trump e hizo fuertes donaciones a su campaña. También participó en mítines del republicano y asistió a su fiesta del triunfo la noche de las elecciones el pasado 5 de noviembre.

Su apoyo en la campaña le dio a Trump una clara entrada al universo de hombres jóvenes que admiran a Musk. Trump también se benefició del hecho de que Musk sea propietario de X para poner fin a muchas de las reglas que obstaculizaron a Trump antes de que fuese expulsado de la plataforma en 2021.

Al igual que muchos conservadores, Musk es un duro crítico de los empeños de las redes sociales para combatir la desinformación, bajo el argumento de que esas iniciativas equivalen a censura favorable al gobierno.

