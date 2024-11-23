Elon Musk NO anunció que “está comprando oficialmente McDonald’s”, como aseguran en redes

Las imágenes que acompañan la afirmación fueron generadas con inteligencia artificial.

Circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que el empresario Elon Musk, dueño de Tesla y X (antiguo Twitter), anunció que adquirirá la cadena de comida rápida McDonald’s. Sin embargo, esto es falso. El multimillonario no ha hecho tal anuncio y las imágenes difundidas junto a la desinformación han sido creadas con inteligencia artificial (IA).

“Va a poner a trabajar los robots y a lo mejor serán hamburguesas electrificadas. Elon Musk: ‘Está comprando oficialmente McDonalds [sic]’. Elon Musk, el empresario multimillonario detrás de compañías como Tesla, SpaceX, Neuralink y Twitter, acaba de anunciar que nadie lo vio venir: está comprando oficialmente McDonald's”, dice el texto de la publicación, difundida en Facebook el 13 de noviembre de 2024, junto a tres imágenes en las que aparece el magnate en restaurantes de la cadena de comida rápida.

Las imágenes fueron creadas con IA

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y no encontramos ninguna información de medios de comunicación confiables respecto al supuesto anuncio por parte de Musk de que compraría McDonald’s, algo inviable si el mismo hubiera ocurrido debido a la prominencia tanto del magnate como de la compañía en cuestión. También revisamos la web corporativa de la cadena de comida rápida y no hallamos ninguna información sobre su supuesta venta.

Entonces, introdujimos la publicación que estamos verificando en un detector de contenidos creados con IA, llamado TrueMedia, que arrojó que había “evidencia sustancial de manipulación” en el post.

Específicamente, el análisis de TrueMedia destaca que “la imagen parece ser de una serie de fotos creadas digitalmente o manipuladas, posiblemente hechas con fines humorísticos o satíricos, al combinar elementos e individuos reconocibles como Elon Musk y McDonald’s”. Y agrega: “Dado el contexto de que no hay evidencia creíble de que Elon Musk compre McDonald’s y considerando que tales imágenes suelen ser usadas en redes sociales para crear o difundir rumores, es probable que hayan sido fabricadas”.

Otro detector de imágenes creadas con IA, llamado Is It AI? , también arrojó un resultado de 80% de probabilidad de que las imágenes de Musk hayan sido generadas con inteligencia artificial.

TrueMedia también encontró “evidencia sustancial de manipulación” en otra publicación con la misma afirmación, pero imágenes distintas de Musk igualmente relacionadas con McDonald’s.

Múltiples desinformaciones sobre Musk

En los días posteriores a la difusión de la publicación que estamos verificando, circuló en redes una foto de Musk junto al presidente electo Donald Trump y otras personalidades políticas comiendo McDonald's, pero tampoco en esa ocasión el multimillonario anunció que compraría la cadena de comida rápida ni los medios mencionaron esa posibilidad.

Tras la victoria de Trump en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024 y la posterior designación de Musk para dirigir el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo su administración, han circulado en redes numerosas desinformaciones, que también hemos desmentido en elDetector, referidas a la falsa compra por parte de Musk de compañías como la automovilística Ford y la cadena de noticias CNN.

La desinformación respecto a McDonald’s también ha circulado en inglés y fue igualmente desmentida por verificadores de Snopes , miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN).

Conclusión

Es falso que Elon Musk haya anunciado que va a comprar McDonald’s, como aseguran publicaciones en redes sociales. No hay información al respecto en ningún medio creíble, ni en el sitio corporativo de la cadena de comida rápida. Además, las imágenes que acompañan la afirmación fueron generadas con inteligencia artificial, según comprobamos en elDetector mediante el uso de sitios web especializados. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

