Es falso que Elon Musk haya aceptado comprar el canal de televisión CNN

Los mensajes afirman que el magnate se propone arreglar los medios. <br>

Publicaciones compartidas en Instagram aseguran que el empresario Elon Musk pretende comprar CNN y que ha aceptado adquirir el medio de comunicación por 3,000 millones de dólares, pero esa afirmación es falsa. Representantes de la empresa confirmaron a elDetector que no es cierta. Además originalmente el mensaje se compartió a manera de broma en octubre de 2024.

“Elon Musk acepta pagar 3,000 millones de dólares para comprar CNN. El multimillonario estaría considerando la adquisición del gigante CNN: ‘Arreglaré los medios, una cadena a la vez’”, se lee en una imagen en la que se incluye una fotografía del logo de CNN junto a un retrato de Musk. El gráfico está acompañado de un mensaje que dice: “Ojalá compre Instagram también. ¿Cuántos quisieran que Elon Musk compre #Meta o parte de ella?”.

La afirmación falsa circuló de nuevo en redes desde el 6 de noviembre de 2024, un día después de la jornada electoral en Estados Unidos , e incluso fue retomada por el mandatario argentino Javier Milei en un discurso el 8 de noviembre de 2024 en el que celebró el triunfo de Donald Trump.

La empresa afirma que es falso

A través de un correo electrónico, Mariana Piñango, directora de comunicaciones de noticias en CNN, dijo a elDetector: “No hay nada de cierto en los rumores sobre una venta o cambio de propietario de CNN. Cualquier afirmación al contrario es completamente falsa”.

Tampoco existen comunicados oficiales en el sitio web de la empresa que confirmen la supuesta compra del canal por parte de Musk.

La imagen se compartió inicialmente como sátira

Al realizar una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens encontramos que la misma afirmación ya había sido compartida en inglés desde mediados de octubre de 2024 y que había sido catalogada como falsa.

El texto titulado: “Elon Musk estaría interesado en adquirir CNN: ‘Arreglaré los medios, una cadena a la vez’", incluye la etiqueta de sátira y también una leyenda al final que dice “Nota: Esto es sátira, no es verdad”.

Conclusión

Es falso que Elon Musk haya aceptado comprar CNN por 3,000 millones de dólares como parte de un proyecto de “arreglar los medios”. La empresa respondió por correo electrónico a elDetector que esa información era falsa. Además, con una búsqueda inversa de imágenes y otra con palabras clave, encontramos que la afirmación se compartió inicialmente en una web que publica contenidos satíricos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

