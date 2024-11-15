NO es verdad que Elon Musk vaya a lanzar una casa de 15,000 dólares en 2025

Las publicaciones falsas muestran una casa blanca con el logo de Tesla. <br>

En Facebook circulan publicaciones que afirman que en 2025 Elon Musk va a lanzar una casa de Tesla de 15,000 dólares, pero eso es falso. Hasta el 14 de noviembre, la empresa no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto y tampoco hay registros mediáticos que confirmen dicha aseveración.

Un mensaje de Facebook compartido el 6 de noviembre de 2024 señala que el magnate se dispone a transformar “el futuro de la vida asequible” con la casa de 15,000 dólares. “Desarrollada por la empresa de Musk, esta casa compacta, energéticamente eficiente y de alta tecnología amplía los límites de la vida sostenible. Imagine tener una casa futurista, fuera de la red eléctrica, que sea más asequible que algunos teléfonos inteligentes, una realidad que ya no es un sueño lejano”, dice la publicación.

Posteriormente se muestra una imagen elaborada digitalmente que está dividida en dos. Arriba hay una construcción blanca similar a una cápsula con la palabra Tesla en rojo, al interior de la cual se alcanzan a distinguir algunos muebles. Abajo, se muestra la misma construcción desde otro ángulo y un muro negro, con el logo de Tesla; adentro se ve una sala con muebles blancos. Sobre las imágenes aparecen tres fotos de Musk.

Tesla no ha anunciado el supuesto lanzamiento

Desde elDetector hicimos una búsqueda en la web de Tesla y no encontramos ningún comunicado oficial que indique que la empresa va a construir casas de 15,000 dólares ni en 2025 ni en un futuro cercano.

Tesla se especializa en la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y baterías tanto para automóviles como para almacenamiento de energía doméstica, pero en su web no encontramos ninguna referencia a la construcción de viviendas.

Lo que sí hallamos fueron menciones a productos que pueden ser instalados en hogares, como tejados solares, paneles solares y sistemas de carga para vehículos eléctricos Tesla.

También realizamos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que la afirmación ya había circulado en inglés al menos desde 2022.

Uno de los resultados que nos arrojó fue un reporte de Business Insider de 2023 en el que se señala que los rumores de que Tesla construiría una casa pequeña de 15,000 dólares no son ciertos. Sin embargo, la nota detalla que Musk posee una casa prefabricada en Texas de la startup Boxabl, valorada en 50,000 dólares.

Otro resultado que obtuvimos fue una historia del Daily Mail que señala que en 2017 Tesla construyó una casa pequeña que estaba transportando alrededor de Australia, pero no para venderla, sino como muestra y con el objetivo de ingresar al mercado de la energía solar de ese país. El inmueble mostraba la tecnología de la compañía, incluyendo los paneles solares y la batería doméstica.

elDetector contactó a Tesla en busca de un comentario, pero hasta el momento de publicación de esta verificación no recibió respuesta.

Conclusión

Es falso que Elon Musk haya anunciado que en 2025 lanzará una casa de 15,000 dólares. No existen comunicados oficiales ni reportes mediáticos que confirmen que se haya hecho ese anuncio recientemente. Tras realizar una búsqueda con palabras clave encontramos que la afirmación ha circulado en inglés al menos desde 2022 y que desde entonces ha sido catalogada como falsa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

