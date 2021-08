De la reforma migratoria al odio racial: cinco retos pendientes de Biden con los hispanos

Laura Rodriguez, del Center for American Progress, considera que las leyes aprobadas en estados como Florida, Georgia o Arizona están dirigidas por completo contra la población de color. “Perjudican a personas que no pueden ir a las urnas un día concreto durante una franja horaria específica porque tienen empleos que no les permiten ir o tienen familia a la que cuidar. Por lo tanto, si no pueden ir a votar un domingo o si no pueden enviar su voto por correo, estas leyes van en contra del sufragio de la clase trabajadora, y eso es privarle el derecho al voto a un enorme sector de los estadounidenses”, señaló.