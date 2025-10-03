Trump vs. Trump: de “No sé nada sobre el Proyecto 2025”, a reconocerlo abiertamente en redes

El mandatario se buscaba desvincular de la propuesta conservadora en campaña.

PUBLICIDAD

En medio de la polémica, que incluso ha desencadenado una guerra de memes, Trump hizo mención en sus redes sociales al Proyecto 2025, una propuesta conservadora de gobierno que dio mucho de qué hablar durante la campaña presidencial de 2024 y de la que el entonces candidato buscó desligarse en numerosas ocasiones.

Ocho meses después de llegar a la Casa Blanca, Trump parece reconocer que sí sabía del proyecto en el que decenas de excolaboradores suyos trabajaron y que ha dado forma a muchas de las acciones de su segundo mandato.

“Hoy tengo una reunión con Russ[ell] Vought, famoso por el Proyecto 2025, para determinar cuáles de las numerosas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda eliminar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió este miércoles 2 de octubre el mandatario en su cuenta de Truth Social.

PUBLICIDAD

El Proyecto 2025 , en realidad llamado “Mandato de liderazgo. La promesa conservadora”, es un texto desarrollado por la Heritage Foundation , uno de los más influyentes centros de estudios (think tank) conservadores de Estados Unidos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910.

En elDetector hacemos un repaso por las afirmaciones contrastantes de Trump, entre lo que decía durante la campaña y lo que las evidencias muestran ahora sobre los vínculos entre el Proyecto 2025 y sus acciones de gobierno.

“No sé nada del Proyecto 2025”

“No sé nada del Proyecto 2025. No tengo ni idea de quién está detrás. Discrepo con algunas cosas que dicen, y algunas son absolutamente ridículas y atroces. Hagan lo que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, escribió Trump el 5 de julio de 2024 en su Truth Social.

Es difícil determinar si el mandatario, efectivamente, no sabía sobre el Proyecto 2025 antes de llegar al poder, pero un análisis de Politico, del 5 de febrero de 2025, detalló 37 formas en las que el mandatario había implementado el contenido de la propuesta, en sus primeras órdenes ejecutivas.

Univision Noticias resumió los puntos del Proyecto 2025 que coinciden con lo que ha implementado el gobierno, específicamente en materia de inmigración . “Cancelaciones de programas, convertir en ilegales a miles, cientos de miles de personas que entraron bajo programas legales autorizados por el gobierno anterior, entorpecer el asilo, los refugiados, revisión de visas, revisión de todo lo que sea migratorio y que no se ajuste a lo que ellos quieran”, precisó Jorge Cancino, editor principal de inmigración para TelevisaUnivision, el 18 de junio de 2025.

PUBLICIDAD

“No tengo nada que ver con el Proyecto 2025”

No fue una , sino muchas más veces las que el ahora presidente Trump negó alguna vinculación con el Proyecto 2025 estando en campaña.

Los demócratas, sin embargo, alertaron en distintas ocasiones sobre el contenido del Proyecto 2025. Un análisis de Univision Noticias detalla que proponía , entre muchas cosas, desde la reforma de los pagos extras hasta una agresiva restricción de la inmigración y el desmantelamiento de lo que llaman el "Estado Administrativo".

Este último punto fue, precisamente, el que Trump escribió este 2 de octubre que abordaría junto a Vought, jefe de la OMB y uno de los autores del Proyecto 2025. El mandatario dijo que determinarían cuáles agencias federales “recomienda eliminar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”.

PUBLICIDAD

El análisis de Univision Noticias del Proyecto 2025 , del que Trump en campaña había dicho que no sabía nada y que no tenía que ver con él, detalla que proponía reorganizar, reducir el tamaño y el alcance de las agencias federales.

“Hay cosas realmente extremas”

Distintos análisis de antes de la campaña presidencial coincidían en lo “extremo” del Proyecto 2025. El entonces candidato republicano, en el primer mítin de campaña que dio luego del intento de asesinato que sufrió el 13 de julio de 2024 , parecía coincidir con algunas de esas advertencias, pues dijo que el texto del Proyecto 2025 mostraba cosas “realmente extremas” (16:03).

Trump denominaba la propuesta como algo extremo, y coincidencialmente su contrincante en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Kamala Harris, también. “El Proyecto 2025 es el plan para que Trump se convierta en el presidente más poderoso de la historia”, escribió Harris en X (antes Twitter) , junto a un video del entonces candidato diciendo frases sobre diferentes temas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización nacional que busca salvaguardar los derechos ciudadanos, advertía que la iniciativa de la Heritage Foundation amenazaba con erosionar “nuestros derechos y libertades civiles”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés), un instituto independiente de políticas, alertaba sobre las propuestas del Proyecto 2025 y cómo estas afectarían “prácticamente todos los aspectos de la vida estadounidense”.

“Su objetivo general [del Proyecto 2025] es claro: establecer un manual autoritario que destruya el sistema de pesos y contrapesos que nuestros antepasados diseñaron cuando buscaban la libertad y la soberanía popular hace casi 250 años”, se lee en el análisis de CAP .

Acciones de Trump alineadas con el Proyecto 2025

Un análisis y revisión de The New York Times da cuenta de que en los primeros 23 días de gobierno, Trump y su administración habían ejecutado al menos 60 acciones alineadas con el Proyecto 2025.

“El análisis del [New York] Times sobre las principales acciones de la administración Trump revela una relación simbiótica entre Trump y el Proyecto 2025 en varias áreas críticas. Algunas de sus propuestas se refieren positivamente a medidas tomadas durante el primer mandato del presidente. Y algunos de sus artífices ocupan cargos importantes en la cúpula del gobierno federal”, se lee.

PUBLICIDAD

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.