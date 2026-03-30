Noticias

Reactivan embajada en Caracas: Preparan regreso de personal diplomático a Venezuela

Este acontecimiento está dentro de las tres fases del presidente Donald Trump para fortalecer la interacción con Venezuela

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Asilo en EEUU se endurece y reducen aprobaciones, advierte experto

Este miércoles 30 de marzo del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se reanudaron formalmente las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Estado (state.gov), desde enero se mandó a la embajadora Laura F. Dogu para liderar las gestiones de Estados Unidos con Venezuela en el área de negocios.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Participación laboral de mujeres en Puerto Rico alcanza su nivel más alto desde 1980
2 mins

Participación laboral de mujeres en Puerto Rico alcanza su nivel más alto desde 1980

América Latina
El portaviones emblemático de Estados Unidos, el USS Nimitz, llega a Panamá en su última misión por América Latina
2 mins

El portaviones emblemático de Estados Unidos, el USS Nimitz, llega a Panamá en su última misión por América Latina

América Latina
Haití se hunde en la violencia: ataque de pandilla deja muertos y casas incendiadas
1 mins

Haití se hunde en la violencia: ataque de pandilla deja muertos y casas incendiadas

América Latina
Buque hospital llevará atención médica a 22 municipios del Pacífico colombiano
1 mins

Buque hospital llevará atención médica a 22 municipios del Pacífico colombiano

América Latina
Buque petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos
2 mins

Buque petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos

América Latina
Ecuador lanza operativo “Fuego Letal”: bombardea minería ilegal en frontera con Colombia
2 mins

Ecuador lanza operativo “Fuego Letal”: bombardea minería ilegal en frontera con Colombia

América Latina
Veleros con ayuda de México llegan a Cuba luego de días desaparecidos en el Caribe
3 mins

Veleros con ayuda de México llegan a Cuba luego de días desaparecidos en el Caribe

América Latina
Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba
2 mins

Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba

América Latina
¿Qué se sabe de los dos veleros que desaparecieron cuando iban a Cuba? Preocupa el caso
3 mins

¿Qué se sabe de los dos veleros que desaparecieron cuando iban a Cuba? Preocupa el caso

América Latina
Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026
2 mins

Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026

América Latina

Además de que se está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible con el fin de que comiencen a operar.

Este acontecimiento está dentro de las tres fases del presidente Donald Trump para fortalecer la interacción con Venezuela.

"Hoy (lunes 30 de marzo 2026) reanudamos oficialmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", dice el comunicado del Departamento de Estado.

Maduro se defiende de acusación penal

Este jueves 26 de marzo, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó al tribunal federal en Nueva York con la intención de que se desestime la acusación por narcotráfico, después de haber sido capturado por el gobierno de Estados Unidos en enero.

Tanto gente a favor de Maduro como opositores estuvieron afuera del tribunal y en Caracas los simpatizantes se reunieron en la plaza pública para poder ver la audiencia en pantalla, sin el conocimiento de que en la audiencia no se permiten cámaras.


Información en desarrollo

Relacionados:
NoticiasVenezuelaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX