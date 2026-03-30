Noticias Reactivan embajada en Caracas: Preparan regreso de personal diplomático a Venezuela Este acontecimiento está dentro de las tres fases del presidente Donald Trump para fortalecer la interacción con Venezuela

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Este miércoles 30 de marzo del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se reanudaron formalmente las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Estado (state.gov), desde enero se mandó a la embajadora Laura F. Dogu para liderar las gestiones de Estados Unidos con Venezuela en el área de negocios.

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Además de que se está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible con el fin de que comiencen a operar.

Este acontecimiento está dentro de las tres fases del presidente Donald Trump para fortalecer la interacción con Venezuela.

"Hoy (lunes 30 de marzo 2026) reanudamos oficialmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", dice el comunicado del Departamento de Estado.

Maduro se defiende de acusación penal

Este jueves 26 de marzo, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó al tribunal federal en Nueva York con la intención de que se desestime la acusación por narcotráfico, después de haber sido capturado por el gobierno de Estados Unidos en enero.

Tanto gente a favor de Maduro como opositores estuvieron afuera del tribunal y en Caracas los simpatizantes se reunieron en la plaza pública para poder ver la audiencia en pantalla, sin el conocimiento de que en la audiencia no se permiten cámaras.