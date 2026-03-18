ÚLTIMA HORA Noticias Jefa de Inteligencia contradice a Trump sobre guerra en Irán: esto dijo Tulsi Gabbard Durante una audiencia en el Senado este 18 de marzo de 2026, Gabbard sostuvo que la comunidad de inteligencia estadounidense evalúa que el gobierno iraní sigue en pie, aunque considerablemente debilitado por los golpes dirigidos a su liderazgo y su capacidad militar



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La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, contradijo el miércoles los argumentos del presidente Donald Trump sobre la guerra en Irán, al asegurar que el régimen no ha sido derrotado y que su programa nuclear no se ha reactivado.

Durante una audiencia en el Senado este 18 de marzo de 2026, Gabbard afirmó que, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en junio de 2025 -conocidos como la “Operación Martillo de Medianoche”-, el programa de enriquecimiento de uranio de Irán fue completamente destruido.

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“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no ha habido ningún esfuerzo por intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, señaló la funcionaria en su testimonio preparado.

Régimen iraní debilitado, pero intacto

“ El régimen en Irán se mantiene intacto, pero muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares", declaró este miércoles Gabbard, de acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

Con esta afirmación, la jefa de inteligencia contradice directamente las posturas que sostienen que el gobierno iraní ha quedado neutralizado tras la ofensiva militar de 2026 llamada "Operación Furia Épica" al insistir en que, aunque golpeado, el sistema político sigue en funcionamiento.

En línea con esta evaluación, la comunidad de inteligencia estadounidense considera que Irán aún conserva estructuras clave de poder, lo que le permitiría mantenerse operativo en el corto plazo.

Sin intentos de reactivación nuclear

Irán no ha realizado ningún intento por reconstruir su programa de enriquecimiento de uranio después de los ataques de junio de 2025, reiteró la jefa de inteligencia estadounidense. Esta evaluación refuerza la idea de que, al menos en el ámbito nuclear, el impacto de la ofensiva fue decisivo y duradero.

Las declaraciones de Gabbard contrastan directamente con los argumentos utilizados por Trump para justificar la guerra en curso, al poner en duda que Teherán represente una amenaza nuclear inmediata tras la destrucción de sus instalaciones clave.

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En ese sentido, advirtió que Irán aún podría reorganizar sus fuerzas armadas si logra mantenerse en el poder, lo que sugiere que el conflicto podría prolongarse pese a los avances militares alcanzados hasta ahora.

JICM