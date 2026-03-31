Rey Carlos III

El Rey Carlos III se reunirá con Donald Trump: Fecha oficial de la visita y cómo sera el encuentro

El Rey Carlos III y su esposa, Camila, visitarán Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump

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Por:N+ Univision y Agencias
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Este viernes se confirmó la visita del Rey Carlos III a Estados Unidos y se dio a conocer la fecha oficiales de la reunión con el presidente Donald Trump, así como parte de la agenda.

La visita de Carlos III a Estados Unidos, la primera de su reinado, se anuncia en plena guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero por los ataques estadounidense-israelíes contra Irán, con consecuencias económicas a nivel mundial.

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Hace unas semanas se reveló la visita del Rey Carlos III a Estados Unidos, aunque aún no se informaron las fechas oficiales. En ese momento, el presidente Trump se dijo " ansioso" por ver al monarca.

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Fechas oficiales de la visita del Rey Carlos III

Donald Trump confirmó este martes en su cuenta de Truth Social las fechas oficiales de la visita del Rey Carlos III.

“Melania y yo nos complace anunciar que Sus Majestades, los Reyes del Reino Unido, visitarán los Estados Unidos en una histórica visita de Estado del 27 al 30 de abril”, escribió Trump.

Además, informó parte de la agenda de sus majestades, “que incluirá una magnífica cena de gala en la Casa Blanca la noche del 28 de abril”.

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Por su parte, la agencia de noticias AFP ya había informado más temprano que Carlos III, que viajará acompañado de su esposa Camila, "celebrará los lazos históricos y las relaciones bilaterales actuales" entre ambos países, cuando se cumple el 250º aniversario de la independencia estadounidense, según un comunicado del Palacio de Buckingham.

Los reyes se dirigirán después a Bermudas, en la primera visita del monarca a un territorio de ultramar desde su coronación.

“Esta trascendental ocasión será aún más especial este año, ya que conmemoramos el 250 aniversario de nuestra gran nación. Espero con ilusión compartir tiempo con el Rey, a quien respeto profundamente. ¡Será magnífico!”, concluyo su mensaje Trump.

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