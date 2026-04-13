Noticias Juez desestima la demanda de Trump por 10 mil millones de dólares contra el WSJ y Murdoch por sus reportajes sobre sus vínculos con Epstein Darrin P. Gayles, de Florida, escribió que Trump no había demostrado que el artículo que se publicó se había creado con un fin malicioso

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Este lunes 13 de abril, un juez desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares del presidente Donald Trump por difamación en contra del Wall Street Journal y Rupert Murdoch por sus artículos sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El mandatario estadounidense presentó la demanda en julio del año pasado, casi de forma inmediata después de que los medios volvieran a sacar a conversación su relación con el millonario. A continuación te decimos qué ocurrió y qué decían los artículos.

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¿Qué ocurrió?

El juez Darrin P. Gayles, de Florida, escribió que Trump no había demostrado que el artículo que se publicó se había creado con un fin malicioso, por lo que le dio al mandatario la oportunidad de presentar una demanda enmendada.

El material periodístico describía una carta con contenido sexual, la cual tenía la firma de Trump y estaba en el álbum en 2003 para el cumpleaños 50 de Epstein.

Después de eso, el Congreso de los Estados Unidos hizo pública la carta y con una orden judicial pidieron los documentos del patrimonio del millonario.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado respecto a la desestimación de la demanda.

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Los archivos Epstein no dejan a Trump

Apenas la semana pasada, el nombre de Jeffrey Epstein volvió a ser tema de conversación, ya que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó tener vínculos con el empresario.



“Las personas que mienten sobre mí carecen de estándares éticos, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia; más bien rechazo sus intentos mezquinos de manchar mi reputación”, expresó la primera dama.

Además, comentó que las historias eran completamente falsas y señaló a las acusaciones como “campañas de difamación”.

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¿Por qué acusaban a la primera dama?

En los documentos liberados por el Departamento de Justicia hay un correo del 2002 en donde se podían ver los destinatarios tachados y los mensajes que decían: Querida G!” y concluye así: “Con amor, Melania”. Además, elogia al destinatario por un artículo de revista sobre “JE”.

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“Sé que estás muy ocupada volando por todo el mundo”, dice. ¿Cómo estuvo Palm Beach? Estoy ansiosa de ir allí. Llámame cuando estés de vuelta en NY”.

Cabe destacar que Melania Trump se defendió diciendo que nunca fue amiga de Epstein ni de Maxwell, pero que se movía en los círculos sociales de Nueva York y Florida y señaló que lo que decía el correo solo fue una “respuesta cortés”.