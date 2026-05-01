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Spirit Airlines dejará de operar tras fracaso en plan de rescate, según reportes

El aumento en los precios del combustible, impulsado por el conflicto en Irán, duplicó las proyecciones de costos de la aerolínea y afectó su plan de reestructura.

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Por:N+ Univision
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Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

La aerolínea Spirit Airlines se está preparando para cesar operaciones luego de no lograr un acuerdo que le permitiera acceder a financiamiento urgente, en medio de su proceso de bancarrota y una creciente presión por falta de liquidez.

De acuerdo con The Wall Street Journal y The New York Times, la compañía al parecer no consiguió el respaldo necesario ni de algunos tenedores de bonos ni del gobierno de Estados Unidos para concretar un plan de rescate estimado en 500 millones de dólares, lo que la deja sin margen para continuar operando en el corto plazo.

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Las negociaciones tampoco lograron consenso entre los inversionistas, lo que derivó en la cancelación de una audiencia clave prevista para finales de abril. Mientras tanto, la empresa se limitó a señalar que continúa operando con normalidad, sin ofrecer detalles sobre su situación financiera.

El escenario se complicó aún más por factores externos. El aumento en los precios del combustible, impulsado por el conflicto en Irán, duplicó las proyecciones de costos de la aerolínea y afectó directamente su plan de reestructura. Spirit había estimado precios por debajo de los 2.5 dólares por galón, pero estos superaron los 4.5 dólares hacia finales de abril.

Trump afirma que quiere rescatar a Spirit Airlines

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El presidente Donald Trump declaró el viernes que aún está considerando la adquisición de Spirit Airlines con fondos públicos.

El presidente no ofreció detalles sobre la propuesta, pero dijo que haría un anuncio al respecto este viernes o el sábado.

“Lo estamos analizando. Si podemos hacerlo, lo haremos. Pero solo si es un buen acuerdo”, dijo Trump.

Trump afirmó que le gustaría salvar los empleos en la aerolínea y que su administración le presentó a Spirit “una propuesta final”.

“Estamos analizando Spirit y si podemos ayudarlos, lo haremos. Pero nuestra prioridad es nuestra”, dijo.

Comparó la situación con el acuerdo que su administración alcanzó para convertir al gobierno estadounidense en un accionista importante del fabricante de semiconductores Intel, pero aclaró que era “algo diferente”.

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La semana pasada, Trump planteó la idea de una intervención de Spirit financiada con fondos públicos y sugirió que el gobierno estadounidense podría revender la aerolínea con ganancias una vez que los precios del petróleo, impulsados por la guerra con Irán, bajaran.

Mientras tanto, un abogado de Spirit declaró ante un tribunal de quiebras estadounidense hace una semana que la aerolínea se encontraba en negociaciones avanzadas con el gobierno para un acuerdo de financiación que le permitiría salir de la protección del Capítulo 11.

Entre los partidarios del rescate de la aerolínea se encontraban sindicatos que representan a los pilotos y auxiliares de vuelo de Spirit, quienes argumentaron que permitir la quiebra de la aerolínea de bajo costo perjudicaría a los trabajadores y aumentaría las tarifas.

Los críticos, incluidos legisladores republicanos y demócratas, han expresado su preocupación por el uso de los fondos públicos y han cuestionado si el apoyo federal equivaldría a un rescate de una empresa con pocas probabilidades de recuperarse.

Spirit ha lidiado con pérdidas durante años. La aerolínea solicitó protección por bancarrota en noviembre de 2024 y nuevamente en agosto de 2025.

Video Spirit Airlines anuncia la cancelación de sus servicios en Utah: ¿por qué y a partir de cuándo?
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